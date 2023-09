GDP quý 3/2023 tăng 5,33%

Tổng cục Thống kê (TCTK) vừa công bố số liệu tình hình kinh tế - xã hội quý 3 và 9 tháng đầu năm 2023.

Theo đó, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 3/2023 ước tính tăng 5,33% so với cùng kỳ năm trước, mặc dù chỉ cao hơn tốc độ tăng của cùng kỳ các năm 2020 và 2021 trong giai đoạn 2011-2023 nhưng với xu hướng tích cực (quý 1 tăng 3,28%, quý 2 tăng 4,05%).

Với kết quả này, GDP 9 tháng đầu năm 2023 tăng 4,24% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng 2,19% và 1,57% của 9 tháng các năm 2020 và 2021 trong giai đoạn 2011-2023.

Trong mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,43%, đóng góp 9,16%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 2,41%, đóng góp 22,27%; khu vực dịch vụ tăng 6,32%, đóng góp 68,57%.

Giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp 9 tháng đầu năm 2023 chỉ tăng 1,65% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng thấp nhất của cùng kỳ các năm trong giai đoạn 2011-2023.

Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 1,98%, là mức tăng thấp nhất của cùng kỳ các năm trong giai đoạn 2011-2023, đóng góp 0,51%. Ngành xây dựng tăng 6,17%, đóng góp 0,42%.

Trong khu vực dịch vụ, ngành bán buôn và bán lẻ tăng tăng 8,04% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 0,8%; ngành vận tải, kho bãi tăng 8,66%, đóng góp 0,53%; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 6,91%, đóng góp 0,4%.

Về lạm phát, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2023 tăng 1,08% so với tháng trước, tăng 3,12% so với tháng 12/2022 và tăng 3,66% so với cùng kỳ năm trước. CPI bình quân quý 3/2023 tăng 2,89% so với quý 3/2022.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, CPI tăng 3,16% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 4,49%.

Tính đến thời điểm 20/9/2023, tổng phương tiện thanh toán tăng 4,75% so với cuối năm 2022; huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 5,8%; tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 5,73%.

Giá trị giao dịch bình quân trên thị trường cổ phiếu đạt 16.940 tỉ đồng/phiên, giảm 16% so với bình quân năm 2022; giá trị giao dịch bình quân trên thị trường trái phiếu đạt 5.770 tỷ đồng/phiên, giảm 24,9%; khối lượng giao dịch bình quân trên thị trường chứng khoán phái sinh đạt 225.613 hợp đồng/phiên, giảm 17%./.