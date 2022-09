GDP quý 3/2022 của Việt Nam tăng 13,67%

Tổng cục Thống kê (TCTK) vừa công bố báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý 3 và 9 tháng đầu năm 2022, trong đó cho biết tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 3/2022 ước tăng 13,67% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, quý 3 năm ngoái là thời điểm dịch Covid-19 bùng phát mạnh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh khiến GDP Việt Nam tăng trưởng âm 6,17%.

Với kết quả đạt được trong quý 3 năm nay, GDP 9 tháng năm 2022 của Việt Nam tăng 8,83%, là mức tăng cao nhất của 9 tháng trong giai đoạn 2011-2022.

“Các hoạt động sản xuất kinh doanh dần lấy lại đà tăng trưởng, chính sách phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ đã phát huy hiệu quả”, TCTK nhận xét.

Trong mức tăng chung của nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,99%, đóng góp 4,04%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,44%, đóng góp 41,79%; khu vực dịch vụ tăng 10,57%, đóng góp 54,17%.

Về cơ cấu nền kinh tế 9 tháng năm 2022, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 11,27%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 38,69%; khu vực dịch vụ chiếm 41,31%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 8,73%.

Giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp ước tính tăng 9,63% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,69%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 7,71%; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,03%; ngành khai khoáng tăng 4,42%.

Về chỉ số giá tiêu dùng (CPI), tháng 9/2022, CPI tăng 0,4% so với tháng trước; CPI bình quân quý 3/2022 tăng 3,32% so với quý 3/2021. Bình quân 9 tháng năm 2022, CPI tăng 2,73% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 1,88%.

Trong 9 tháng đầu năm, cả nước có 163.300 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 38,6% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 18.100 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Ở chiều hướng ngược lại, có 112.700 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm trước, tương đương bình quân một tháng có 12.500 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường./.