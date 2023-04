GDP quý 1/2023 của Trung Quốc tăng trưởng 4,5%

GDP Trung Quốc đã tăng trưởng 4,5% trong quý đầu năm 2023, theo dữ liệu mà Cục Thống kê Quốc gia công bố ngày 18/4. Đây là mức tăng trưởng cao nhất kể từ quý đầu năm 2022 – thời điểm mà nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 4,8% - và cao hơn so với con số dự báo 4% mà cuộc thăm dò của Reuters đưa ra trước đó. So với quý trước, tăng trưởng GDP đạt 2,2%.

Đà tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc thu hút được sự quan tâm đặc biệt sau khi mở cửa trở lại, chấm dứt chính sách zero-COVID hà khắc từng được áp dụng suốt 3 năm. Nền kinh tế nước này đã tăng trưởng 2,9% trong quý cuối cùng của năm 2022.

Doanh số bán lẻ đã tăng 10,6% trong tháng 3, trong lúc bán hàng trực tuyến sôi động. Sản lượng công nghiệp tăng 3,9%, thấp hơn đôi chút so với dự báo 4% của Reuters. Đầu tư vào tài sản cố định từ đầu năm đến nay yếu hơn so với dự kiến và tăng trưởng 5,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Đầu tư vào bất động sản vẫn tiếp tục giảm.

Nền kinh tế Trung Quốc đã tăng 3% trong năm 2022, ít hơn so với mục tiêu mà chính quyền nước này đặt ra là 5,5% trong tháng 3 năm ngoái. Đối với năm 2023, chính phủ trong tháng trước đạt mục tiêu tăng trưởng ở mức khiêm tốn “khoảng 5%”.

Gói kích thích sắp được tung ra

Nền kinh tế Trung Quốc rất có thể sẽ nhận được một gói kích thích từ chính phủ vào cuối năm nay, giám đốc quản lý của NF Trinity Helen Zhu nói với CNBC ngay sau khi dữ liệu mới nhất được công bố.

“Tôi cho rằng chúng ta có thể chứng kiến con số cao hơn so với mục tiêu 5% trong quý thứ hai, và hy vọng là trong quý thứ ba, nhiều gói kích thích chính sách sẽ xuất hiện,” bà nói.

Vị chuyên gia thêm rằng, dữ liệu mới nhất đã dập tan sự hoài nghi về khả năng của Trung Quốc trong việc đạt được mục tiêu tăng trưởng cả năm 2023, và chắc chắn sẽ khiến các con số dự báo về GDP trước đây phải thay đổi.

“Những con số này rõ ràng là cao hơn so với kỳ vọng của bất cứ ai, và tôi nghĩ rằng đây thực sự là một khởi đầu tốt trong năm nay,” bà Zhu nhận định.

Kinh tế gia trưởng về Trung Quốc đến từ ING, Iris Pang, nói rằng bà cũng kỳ vọng chính phủ Trung Quốc đưa ra thêm gói kích thích để thúc đẩy đầu tư cơ sở hạ tầng và tiêu thụ.

“Để giữ được mục tiêu tăng trưởng 5% trong năm 2023, chính phủ cần thúc đẩy đầu tư vào cơ sở hạ tầng, hầu hết là để xây dựng các tuyến tàu điện ngầm và tăng các tháp sóng 5G, vốn đã nằm trong kế hoạch của năm nay,” bà nói. “Bởi vậy, chúng tôi kỳ vọng GDP sẽ tăng nhanh hơn, khoảng 6% trong quý thứ hai, so với cùng kỳ năm ngoái.”

Ngành dịch vụ phục hồi

Giá trị của khu vực dịch vụ Trung Quốc cũng tăng 5,4% trong quý đầu tiên, so với cùng kỳ năm ngoái, khi nền kinh tế mở cửa trở lại. Chỉ số về dịch vụ tăng 9,2%, trong đó dẫn đầu là các dịch vụ lưu trú, ăn uống và công nghệ thông tin.

Tuy nhiên, các nhà kinh tế học cảnh báo rằng đà phục hồi kinh tế của Trung Quốc có thể diễn ra chậm hơn so với kỳ vọng.

Trong khi hầu hết các chuyên gia phân tích tham gia cuộc thăm dò của Reuters cho rằng sẽ không có sự thay đổi trong lãi suất cho vay của ngân hàng trung ương, một số lại tin rằng ngân hàng trung ương Trung Quốc có thể giảm lãi suất cho vay cơ bản kỳ hạn 1 năm nếu lạm phát tiếp tục giảm. Trong tháng này, lạm phát tiêu dùng của Trung Quốc đã đạt mức thấp nhất trong vòng 18 tháng.

Theo CNBC