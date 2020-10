Ecopark, Samsung và Bosch triển khai hệ thống an ninh thông minh cho khu biệt thự đảo

Tọa lạc tại vị trí trung tâm quần thể Ecopark - khu đô thị xanh kiểu mẫu của Việt Nam, các căn biệt thự đảo Ecopark Grand - The Island là tâm điểm hưởng trọn vẹn vòng tròn tiện ích đồng tâm, từ đặc quyền tiện ích nội khu cho đến hệ thống tiện ích với tiêu chuẩn cao của Ecopark.

Khu biệt thự đẳng cấp này hội tụ những đặc quyền thượng lưu, tiện ích xứng tầm với gia chủ. Với các nhu cầu về thể thao, làm đẹp, mua sắm, tiệc tùng,… chủ nhân đều có thể tận hưởng ngay giữa miền thiên nhiên thanh bình của Ecopark Grand - The Island.

Nhằm đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối tương xứng với giá trị của khu biệt thự đảo, tháng 10/2020, Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Ecotek (đơn vị thành viên của Tập đoàn) của đã chính thức hợp tác cùng Tập đoàn Samsung SDS và Tập đoàn Bosch triển khai mô hình an ninh thông minh tại khu vực này. Hệ thống an ninh thông minh được sử dụng công nghệ Intelligent Video Analytics lần đầu tiên triển khai tại Việt Nam.

Camera thông minh hỗ trợ cảnh báo 24/7

Hệ thống an ninh thông minh sử dụng camera thông minh Bosch kết hợp công nghệ Brightics AI - trí tuệ nhân tạo (công nghệ độc quyền của Samsung) cho phép cảnh báo ngay lập tức các sự việc bất thường, giúp lực lượng an ninh chủ động trong công tác đảm bảo an ninh an toàn cho cư dân.

Với 108 camera thông minh sử dụng công nghệ Intelligent Video Analytics với “mắt thần” quay quét toàn khu, biệt thự đảo rộng 60,4ha, kết hợp giữa cam PTZ và cam cố định, phân bổ đến từng nhánh đảo và các mép nước, cảnh báo 24/7 giúp giảm thiểu tối đa các rủi ro phát sinh và luôn được xử lý kịp thời, cho phép hệ thống vận hành liên tục, toàn khu vực được đảm bảo an ninh và an toàn, mà ko cần sự xuất hiện quá nhiều của các bảo vệ.

Hệ thống camera đóng vai trò là đôi mắt của người bảo vệ, hoạt động và cảnh báo theo thời gian thực để lực lượng nhanh chóng xử lý thay vì chỉ có giá trị tra cứu sự vụ. Công tác an ninh an toàn khi đó chuyển đổi từ phòng trừ và ngăn ngừa sự việc xảy ra, thay vì chỉ "chữa bệnh" tra cứu và xử lý sự việc sau khi đã xảy ra.

Ngoài ra, khi cần tra cứu sự việc, công nghệ tìm kiểm và xử lý dữ liệu cho phép bộ phận An ninh nhanh chóng tra cứu theo các đặc điểm nhận dạng chi tiết như: gương mặt, quần áo, ngày giờ, khu vực v.v... thay vì hàng giờ ngồi xem lại trong kho dữ liệu hàng terabyte như phương thức thông thường.

Bên cạnh đó, công tác an toàn dữ liệu cũng được quan tâm và thực hiện bài bản ngay từ ban đầu, đảm bảo kho dữ liệu được bảo mật tuyệt đối với sự tham gia từ các chuyên gia hàng đầu về an toàn thông tin hiện đang hợp tác chiến lược cùng Ecotek.

Hệ thống an ninh thông minh 3 lớp

Hệ thống an ninh thông minh tại Ecopark Grand - The Island được xây dựng bằng 3 lớp. Trong đó, lớp thứ nhất - Vành đai an ninh kiểm soát vào ra và hàng rào an ninh ảo. Với hệ thống camera cảm biến nhiệt có thể phân biệt chính xác tuyệt đối từng người và đặc biệt hệ thống cho phép cảnh báo các sự kiện bất thường xảy ra ở khoảng cách rất xa nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các hành động bất thường... cùng nhiều chức năng chuyên biệt khác.

Lớp thứ hai - Hệ thống kiểm soát Camera nội khu với hệ thống camera có phạm vi giám sát tối ưu phân bố dàn trải cách 50m bố trí một camera nối đuôi nhau, hạn chế tối đa các điểm mù, đi dọc theo từng nhánh đảo gồm trục chính và từng nhánh nhỏ.

Lớp cuối cùng - Tương tác giữa căn biệt thự và hệ thống bảo vệ với hệ thống chuông hình trong nhà có thể kết nối trực tiếp với hệ thống an ninh của bảo vệ khu vực. Chủ nhà khi có nhu cầu có thể nhanh chóng liên hệ yêu cầu sự trợ giúp từ lực lượng bảo vệ chuyên biệt riêng của Biệt thự đảo với chỉ 1 nút bấm SOS. Điều này đảm bảo sự an toàn tối đa và tiện nghi cho gia chủ.

Việc triển khai mô hình an ninh thông minh tại Ecopark Grand - The Island là một bước tiến đột phá trong công tác đảm bảo an toàn tại khu đô thị Ecopark. Đồng thời, cho thấy sự quyết tâm mạnh mẽ của Chủ đầu tư trên lộ trình xây dựng Thành phố thông minh mang tính chiến lược và được triển khai bài bản và chuyên nghiệp. Đây cũng là hoạt động triển khai cùng xu hướng cách mạng công nghệ 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực đời sống.