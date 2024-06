Doanh thu vàng 24K tăng 90,9%, PNJ thu gần 8.500 tỷ đồng trong 5 tháng

Kinh doanh vàng miếng và vàng trang sức trong 5 tháng đầu năm giúp PNJ ghi nhận lãi tăng 8,5% so với cùng kỳ 2023, trung bình mỗi tháng thu về hơn 210 tỷ đồng.

Báo cáo kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm 2024 của Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa công bố cho thấy doanh thu thuần của công ty đạt 19.546 tỷ đồng, tăng 36,9% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.051 tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ 2023. Đây là mức tăng trưởng so với nền rất cao của công ty năm 2023.

Trong cơ cấu doanh thu, mảng trang sức bán lẻ chiếm tỷ lệ lớn nhất 47,9% khoảng 9.363 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, do sự sôi động của thị trường, doanh thu vàng 24K chiếm tỷ lệ lớn thứ hai 43,4% đạt khoảng 8.483 tỷ đồng, tăng 91% so với cùng kỳ.

Doanh thu trang sức bán sỉ tăng 16,4% so với cùng kỳ. Các mặt hàng khác giảm 41% chiếm tỷ lệ doanh thu không đáng kể.

Biên lợi nhuận gộp trung bình trong 5 tháng đầu năm của PNJ đạt 16,5%, giảm so với mức 19% cùng kỳ năm 2023 do sự thay đổi cơ cấu doanh thu của từng mảng kinh doanh. Trong đó, tỷ trọng doanh thu vàng 24K với biên lợi nhuận không cao đóng góp tỷ trọng 43,4% doanh thu so với mức 30,9% cùng kỳ năm trước.

Nguồn: Báo cáo kinh doanh 5 tháng đầu năm 2024 của PNJ.

Theo PNJ, mức tăng trưởng này chủ yếu do nỗ lực của công ty trong việc tung ra nhiều bộ sưu tập mới phù hợp thị hiếu khách hàng, triển khai nhiều chiến dịch marketing và chương trình bán hàng hiệu quả. Công ty cũng thu hút nhiều khách hàng mới và tăng cường tỷ lệ khách hàng cũ quay lại.

Năm 2024, PNJ đặt mục tiêu doanh thu 37.148 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến 2.089 tỷ đồng. Sau 5 tháng, công ty đã thực hiện được 52,6% kế hoạch doanh thu và 50,3% chỉ tiêu lợi nhuận của cả năm.

Cũn trong 5 tháng đầu năm 2024, PNJ mở thêm 12 cửa hàng mới và đóng 7 cửa hàng. Tính đến 31/5/2024, PNJ có tất cả 405 cửa hàng tại 57/63 tỉnh/thành cả nước.

Kết thúc quý I/2024, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 12.594 tỷ đồng, tăng 28,6% so với cùng kỳ và vượt mức kỷ lục năm 2022. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 738 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,4% so với mức kỷ lục cùng kỳ năm 2023.

Biên lợi nhuận gộp trung bình quý I/2024 đạt 17,1%, giảm so với mức 19,4% cùng kỳ năm 2023 do sự thay đổi cơ cấu hàng bán, sự biến động giá nguyên liệu và các yếu tố đầu vào khác.

Tuy nhiên, với số liệu kinh doanh lợi nhuận sau thuế 5 tháng đầu năm có thể thấy mỗi tháng, PNJ thu về trung bình 210,2 tỷ đồng. Trung bình mỗi ngày, PNJ lãi gần 7 tỷ đồng từ doanh thu bán vàng miếng và trang sức.

Trong quý I, báo cáo tài chính của PNJ cũng cho thấy tổng chi phí hoạt động tăng 28,7% so với cùng kỳ 2023 do chi phí bán hàng tăng tỷ lệ với doanh thu. Tỷ lệ chi phí hoạt động/lợi nhuận gộp quý I tăng từ mức 49,2% lên mức 56%.