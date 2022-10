Doanh nghiệp Mỹ đầu tư 100 tỉ USD xây dựng nhà máy chip ở ngoại ô New York

Thông báo này được The New York Times đưa tin lần đầu tiên sau khi Đạo luật Khoa học và CHIPS năm 2022 được thông qua , một đạo luật liên bang được Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer, thượng nghị sĩ New York, ủng hộ, phân bổ 52 tỉ USD khuyến khích tăng cường sản xuất chất bán dẫn trong nước. Giám đốc điều hành Micron, Sanjay Mehrotra tuyên bố, việc thông qua đạo luật này giúp cho việc đầu tư trở nên khả thi. Cổ phiếu của Micron tăng 4,3% trong ngày 4/10.

Những khó khăn mà Mỹ đã gặp phải khi phụ thuộc vào chip máy tính sản xuất từ nước ngoài đã trở nên rõ ràng trong thời kỳ đại dịch. Những vấn đề về chuỗi cung ứng ảnh hưởng mạnh đến nhiều loại hàng hóa. Thiết bị bán dẫn được sử dụng trong hầu hết các thiết bị thông dụng, có kết nối internet, từ điện thoại di động, ô tô đến các thiết bị y tế.

Khi Đạo luật về CHIPS trở thành luật đã thúc đẩy làn sóng thông báo đầu tư của các công ty bán dẫn, bao gồm cả Micron vào thời điểm đó cam kết đầu từ 40 tỉ USD đến năm 2030 cho sản xuất chip của Mỹ và tạo ra tới 40.000 việc làm trong nước.

Công ty Qualcomm cũng cam kết mua thêm số chip trị giá 4,2 tỉ USD từ nhà máy của GlobalFoundries ở New York. Intel tuyên bố có kế hoạch đầu tư lên tới 100 tỉ USD vào lĩnh vực sản xuất chip ở Ohio, chủ yếu dựa trên cơ sở luật CHIPS liên bang.

Lựa chọn đặt nhà máy ở New York là một chiến thắng của thượng nghị sĩ Chuck Schumer, dẫn đầu trong những nỗ lực thúc đẩy đầu tư vào chip và ủng hộ bang New York phát triển các cơ sở sản xuất mới.

Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với CNBC, ông Schumer gọi khoản đầu tư này là “sự chuyển đổi mạnh mẽ không chỉ đối với vùng ngoại ô New York mà còn đối với cả nước Mỹ, bởi vì chúng ta sẽ giành lại vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất hàng hóa hoặc sản phẩm quan trọng nhất trong thế kỷ 21”.

Ông nhấn mạnh: “ tôi nghĩ đến New York” cách đây 3 năm khi thiết kế lần lặp lại đầu tiên của bộ tài liệu, đã trở thành Đạo luật Khoa học và CHIPS và ông nhấn mạnh, những dự án này “là một giấc mơ của tôi.”

Ông Schumer cho biết khu vực này có 4 thành tố quan trọng để trở thành một địa điểm hấp dẫn đối với các nhà sản xuất chất bán dẫn của Mỹ, đó là dễ dàng tiếp cận nguồn nước dồi dào, nguồn điện, không gian rộng mở và sự ủng hộ từ lãnh đạo đa số của Thượng viện Mỹ.

Thượng nghị sĩ Schumer được biết đã kiên trì vận động hành lang cho khu vực, ước tính đã gọi cho Giám đốc điều hành của Micron 50 lần trong suốt quá trình hoàn thiện dự luật. Ông nhớ lại, “Tôi đã nói, bây giờ đừng quên ngoại ô New York”.

Lãnh đạo Đa số không ngừng đưa ra các tuyên bố ủng hộ việc sản xuất chip trong khu vực, chỉ ra kế hoạch đầu tư lớn của GlobalFoundries trong khu vực và sự hiện diện của nhà sản xuất Wolfspeed.

Schumer thường nói: “Chúng tôi muốn New York trở thành trung tâm sản xuất chip fab của cả nước.

Thống đốc New York, thành viên đảng Dân chủ Kathy Hochul, cũng đóng một vai trò tích cực trong việc thuyết phục Micron đưa nhà máy đến Clay, một thị trấn gần Syracuse, tờ Times đưa tin. Gói khuyến khích đầu tư dựa trên hiệu suất từ ​​nhà nước trị giá 5,5 tỉ USD và gắn liền với cam kết của Micron tạo ra 9.000 việc làm mới cũng như tiếp tục đầu tư 100 tỷ đô la. Micron cũng phải đáp ứng những tiêu chuẩn bền vững nhất định để nhận được các khoản tín dụng thuế.

Theo thông cáo báo chí từ văn phòng của Hochul, một nghiên cứu về tác động của các Mô hình Kinh tế Khu vực cho thấy dự án sẽ tạo ra trung bình gần 50.000 việc làm ở bang New York mỗi năm trong 31 năm đầu hoạt động. Dự án cũng ước tính sẽ tạo ra thêm 16,7 tỉ USD sản lượng kinh tế thực tế, được điều chỉnh theo lạm phát cho tiểu bang.

Tại một sự kiện kêu gọi đầu tư ngày 3/10, bà Hochul cũng đã giới thiệu bang của mình cho các công ty khác để tìm cách tạo việc làm.

Bà nói: “Với tư cách là Thống đốc phụ nữ đầu tiên của New York, đây là thông điệp của tôi gửi đến tất cả các công ty: New York sẽ luôn bảo vệ các quyền sức khỏe cơ bản của phụ nữ. Chúng tôi sẽ luôn ủng hộ cộng đồng LGBTQ. Chúng tôi sẽ luôn tôn vinh sự đa dạng, quyền của các nhóm dân cư đa dạng. Và hơn bất kỳ vùng lãnh thổ nào khác, tôi khẳng định, chúng tôi trân trọng quyền của tất cả mọi người và chúng tôi sẽ tiếp tục là ngọn hải đăng hy vọng cho sự phát triển tiến bộ, luôn có trong DNA của chúng ta. ”

Tổng thống Biden trong một tuyên bố từ Nhà Trắng cho biết: “Micron, một công ty Mỹ, đang đầu tư 20 tỉ USD trong thập kỷ này và lên tới 100 tỷ đô la trong hai mươi năm vào lĩnh vực sản xuất CHIPS ở ngoại ô New York, tạo ra hàng chục nghìn việc làm được trả lương cao. Cùng nhau, chúng ta đang xây dựng một nền kinh tế từ dưới lên và bình quân, chúng ta giảm chi phí cho gia đình của mình và thực hiện điều đó ngay trên đất Mỹ. ”

Theo thượng nghị sĩ Schumer, nếu không thông qua Đạo luật Khoa học và CHIPS, các nhà sản xuất chất bán dẫn Mỹ sẽ đưa các nhà máy ra nước ngoài. Ông nói: “Chúng tôi đã thấy một tình huống có thể là trường hợp khẩn cấp. Và chúng tôi đã giải quyết tình huống rất tốt theo phong cách lưỡng đảng. Thế giới không thể hoạt động nếu không có chip. Nếu chúng ta để một cường quốc nước ngoài chịu trách nhiệm sản xuất, nền kinh tế của chúng ta có thể bị đánh chìm bất cứ lúc nào các thế lực nước ngoài muốn”.

Theo CNBC