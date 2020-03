Diễn viên Tom Hanks xuất viện sau thời gian chữa trị Covid-19

Tom Hanks, sinh ngày 9 tháng 7 năm 1956, là nam diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất phim nổi tiếng người Mỹ. Ông từng tham gia vào nhiều vai diễn trong các bộ phim nổi tiếng như Philadenphia, Forrest Gump, Cast Away hay Catch me if you can. Ông cũng từng giành được rất nhiều giải thưởng danh giá của nền điện ảnh thế giới như 2 giải Oscar dành cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất hay Quả cầu vàng. Ông cũng trở thành người trẻ tuổi nhất nhận giải thưởng Cống hiến trọn đời của Viện điện ảnh Mỹ.

Mới đây, trong khi cùng vợ là ca sĩ, nhạc sĩ Rita Wilson tới Brisbane, Australia để quay một bộ phim về tiểu sử cuộc đời cố nghệ sĩ Elvis Presley do đạo diễn người Australia, Baz Luhrmann sản xuất. Tuy nhiên, thời điểm mà bộ phim khởi quay cũng đúng vào thời điểm mà dịch Covid-19 đang hoành hành trên toàn thế giới. Không may, nam tài tử người Mỹ và vợ sau khi xét nghiệm đã cho kết quả dương tính với virus Corona.

Nam diễn viên Tom Hanks và vợ sau đó thực hiện việc cách ly và điều trị tại bệnh viện theo yêu cầu của chính phủ Australia để tránh lây lan dịch bệnh. Vào sáng hôm nay, thứ Ba ngày 17 tháng 3, những người đứng đầu bệnh viện nơi Tom Hanks và vợ đang điều trị đã thông báo tin vui rằng nam diễn viên gạo cội người Mỹ đã có thể xuất viện. Mặc dù vậy, vợ của ông, bà Rita Wilson vẫn cần tiếp tục được theo dõi và điều trị tại bệnh viện.

Tom Hanks đã có thể xuất viện nhưng vợ ông vẫn cần theo dõi thêm.

Trước đó, nữ ca sĩ Rita Wilson đã tổ chức các buổi hòa nhạc tại các thành phố Sydney và Brisbane trước khi được xét nghiệm dương tính với Covid-19. Do đó, các nhà chức trách tại Australia đang cố gắng liên hệ với những người đã tiếp xúc với nữ danh ca này.

Australia hiện tại đã ghi nhận gần 400 trường hợp mắc bệnh viêm phổi cấp do virus Corona gây ra.

Sau khi nhận được thông báo có thể xuất viện, cặp đôi nghệ sĩ đã đăng tải một số hình ảnh lên mạng xã hội với thông điệp cảm ơn những người hâm mộ, những bác sĩ cũng như nhân viện y tế tại bệnh viện nơi họ được chữa trị. Nam diễn viên sau đó cũng đưa ra lời khuyên với mọi người rằng họ nên làm theo những chính sách và lời khuyên của các nhà chức trách để dịch bệnh không lây lan rộng. Tom Hanks sau khi xuất viện được cho là đã trở về căn hộ tại Gold Coast, nơi hai vợ chồng đã ở trong khi thực hiện bộ phim.