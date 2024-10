Điện Kremlin nói gì về tin đồn thỏa thuận hòa bình "bí mật" với Ukraine?

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, không có cuộc đàm phán nào với Ukraine có thể diễn ra trừ khi Kiev từ bỏ nỗ lực gia nhập NATO và rút quân khỏi lãnh thổ Nga.

Thư ký báo chí của Tổng thống Vladimir Putin đã bình luận trên để đáp trả suy đoán của tờ Financial Times (Anh) về các cuộc đàm phán hòa bình “bí mật” giữa giới chức Nga và Ukraine, gọi đó là thông tin giả.

Trích dẫn các nguồn tin giấu tên, Financial Times tuyên bố rằng Moscow và Kiev đang “thảo luận sơ bộ” để nối lại các cuộc đàm phán hòa bình. Theo tờ báo này, Ukraine quan tâm đến việc khởi động lại các cuộc đàm phán do Qatar làm trung gian và “đã tiến gần đến một thỏa thuận vào tháng 8 trước khi bị trật bánh do cuộc xâm lược Kursk của Ukraine”.

“Các điều kiện cơ bản [cho các cuộc đàm phán] chính là sáng kiến ​​hòa bình của Tổng thống”, ông Peskov nói với các phóng viên, đề cập đến các điều khoản mà ông Putin đã vạch ra hồi đầu năm nay, bao gồm cả việc rút toàn bộ quân đội Ukraine khỏi lãnh thổ Nga.

Tờ báo này cũng tuyên bố rằng các cơ quan tình báo Ukraine và Nga đã đạt được sự hiểu biết lẫn nhau để ngừng nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau, gọi đây là "sự xuống thang đáng kể nhất" của cuộc xung đột cho đến nay.

Về vấn đề này, ông Peskov trả lời rằng “ngày nay có rất nhiều câu chuyện hư cấu không liên quan gì đến thực tế”, đồng thời nói thêm rằng “ngay cả những ấn phẩm đáng kính nhất cũng không ngại tung ra thông tin sai lệch này”.

Theo cựu Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu, người hiện giữ chức Chủ tịch Hội đồng An ninh, Nga đã nhận được yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận về các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng vào tháng trước. Theo ông Shoigu, Nga sẵn sàng xem xét một thỏa thuận tiềm năng nhưng phía Ukraine đã bác bỏ.