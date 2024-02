Đề xuất thí điểm thành lập Khu thương mại tự do tại TP Đà Nẵng

VietTimes – UBND TP Đà Nẵng đề xuất Bộ KH&ĐT có cơ chế, chính sách đặc thù, trong đó, có thí điểm thành lập Khu thương mại tự do tại địa phương.

Trong đề xuất điều chỉnh bổ sung nội dung chính sách “Thí điểm thành lập Khu thương mại tự do TP Đà Nẵng gắn với cảng Liên Chiểu và cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng”, UBND TP Đà Nẵng đề nghị được thí điểm thành lập Khu thương mại tự do TP Đà Nẵng là khu chức năng thực hiện các hoạt động chế xuất, logistics, thương mại – dịch vụ, kinh doanh hàng miễn thuế.

Đây sẽ là địa bàn ưu đãi đầu tư, được hưởng ưu đãi đầu tư áp dụng đối với địa bàn khu kinh tế theo quy định của pháp luật và được hưởng một số cơ chế, chính sách đặc thù tạo động lực phát triển đột phá cho TP Đà Nẵng.

Với đề xuất này, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng sẽ quyết định chủ trương đầu tư và thành lập khu thương mại tự do; UBND TP Đà Nẵng có thẩm quyền phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch chung đối với khu vực khu thương mại tự do theo quy hoạch đã được phê duyệt; tổ chức thực hiện việc thu hồi đất, mặt nước, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư để xây dựng khu thương mại tự do.

Nhà đầu tư được lựa chọn đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu thương mại tự do, được giao đất, cho thuê đất và cho thuê lại đất như đối với khu kinh tế hoặc khu công nghiệp, khu chế xuất. Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và chính sách của Khu thương mại tư do thành phố Đà Nẵng theo nguyên tắc đơn giản, thuận tiện, bảo đảm cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu quản lý.

Ngoài ra, Đà Nẵng cũng đề xuất một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với khu thương mại tự do như: Chính sách ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng… được áp dụng tương tự như đối với khu phi thuế quan theo quy định của pháp luật.

Khách du lịch quốc tế, khách du lịch trong nước và người dân địa phương được ra, vào các phân khu và phải tuân theo quy chế hoạt động của khu thương mại tự do; người làm công và người lao động làm việc tại đây sẽ được cấp thẻ ra, vào và chịu sự quản lý của cơ quan quản lý…

UBND TP Đà Nẵng cũng đề xuất cho phép thành lập Chi cục Hải quan ở một số phân khu để thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hoá theo các quy định áp dụng đối với địa bàn hoạt động hải quan tại các khu vực ngoài cửa khẩu kết hợp giám sát từ xa thông qua thiết bị thông minh…

Về chính sách đối với hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế, người nước ngoài có thị thực với thời hạn không quá 3 tháng hoặc công dân Việt Nam chuẩn bị xuất cảnh ra khỏi Việt Nam không bị giới hạn về số lượng và giá trị hàng hóa khi mua hàng miễn thuế ở Khu thương mại tự do Đà Nẵng để mang ra khỏi Việt Nam...

Đối với du khách là người nước ngoài, khách du lịch là người Việt Nam có thời gian lưu trú từ 1 ngày trở lên trên địa bàn TP Đà Nẵng sẽ được mua với định mức bằng 3 lần định mức miễn thuế nhập khẩu đối với hành lý của người nhập cảnh cho từng lần nhập cảnh theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu trong ngày; một người được mua 1 lượt/1 ngày, không quá 3 lần trong tháng; đồng thời giới hạn về số lượng đối với một số mặt hàng theo quy định...