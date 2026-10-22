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Đầu tư cho ngôi nhà hôm nay: Thêm tiện nghi, thêm cơ hội rinh quà lớn cùng Eurowindow

Yến Linh
Yến Linh

Với nhiều gia đình, việc lên kế hoạch thay mới hay nâng cấp không gian sống là công việc định kỳ hết sức quen thuộc.

Tuy nhiên, cùng một khoản ngân sách dự định cho hệ thống cửa, những gia chủ thông thái ngày nay lại biết cách biến khoản chi mua sắm thông thường thành một quyết định “hời” kép: vừa nâng tầm đẳng cấp ngôi nhà với các giải pháp vật liệu hiện đại, vừa đón đầu những đặc quyền tài chính vô cùng hấp dẫn.

Bài toán chi tiêu thông minh: Nâng cấp tổ ấm, nhân đôi lợi ích

Khi đã lên kế hoạch thay mới hoặc nâng cấp hệ thống cửa cho ngôi nhà, việc lựa chọn những dòng sản phẩm sở hữu công nghệ tiên tiến không chỉ giải quyết triệt để các bài toán về cách âm, cách nhiệt, tiết kiệm năng lượng điện tiêu thụ mà còn là cách để gia chủ tối ưu hóa nguồn lực tài chính.

Thay vì sử dụng các dòng vật liệu thông thường dễ xuống cấp, việc đầu tư bài bản vào các giải pháp vật liệu xây dựng xanh đạt tiêu chuẩn châu Âu như cửa nhôm có cầu cách nhiệt, cửa uPVC cao cấp, cửa thông minh tích hợp công nghệ 4.0 hay các dòng kính an toàn, hộp kính khổ lớn sẽ giúp gia chủ triệt tiêu hoàn toàn nỗi lo bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ trong nhiều năm.

Đầu tư vào hệ thống cửa cao cấp Eurowindow giúp nâng tầm thẩm mỹ và tối ưu chi phí vận hành lâu dài cho ngôi nhà.
Đầu tư vào hệ thống cửa cao cấp Eurowindow giúp nâng tầm thẩm mỹ và tối ưu chi phí vận hành lâu dài cho ngôi nhà.

Đặc biệt hơn, khoản đầu tư cho ngôi nhà vào thời điểm này sẽ vượt xa giá trị thẩm mỹ và công năng thông thường, bởi các gia chủ sẽ được "nhân đôi" quyền lợi nhờ đón đầu chương trình ưu đãi đặc biệt “Sắm cửa đón sang – Sẵn sàng rinh xế” diễn ra từ ngày 30/09/2026 đến hết ngày 30/11/2026 của Eurowindow.

Cơ hội sở hữu những đặc quyền gia tăng đỉnh cao từ Eurowindow

Thay vì những thông báo khuyến mại khô khan, chương trình được thiết kế như một phần quà tri ân thiết thực, đồng hành cùng bài toán ngân sách của các gia chủ hoàn thiện ngôi nhà mơ ước trước thềm năm mới:

Quà tặng liền tay ngay khi ký hợp đồng: Với các hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng từ 500 triệu đồng trở lên, khách hàng sẽ nhận ngay 01 Máy giặt kết hợp sấy cửa trước Series 6 của hãng Bosch trị giá 41.990.000 VNĐ ngay sau khi hoàn thành thủ tục thanh toán đặt cọc theo quy định.

Cơ hội quay số trúng thưởng "khủng": Cứ mỗi giá trị thanh toán tương đương 10.000.000 VNĐ (với số tiền lẻ từ 5.000.000 VNĐ trở lên được nhận thêm 01 mã), khách hàng sẽ sở hữu các mã dự thưởng để tham gia chương trình bốc thăm với cơ cấu giải thưởng vô cùng giá trị:

- 01 Giải Đặc Biệt: Xe ô tô Mercedes-Benz C200 Avantgarde (sản xuất năm 2025, màu trắng) trị giá 1.599.000.000 VNĐ.

- 01 Giải Nhất: Xe máy SH 125i phiên bản tiêu chuẩn trị giá 85.212.000 VNĐ.

- 02 Giải Nhì: Điện thoại iPhone 18 Pro Max 1TB trị giá 61.490.000 VNĐ.

- 03 Giải Ba: Máy hút bụi khô và ướt Dyson V12s trị giá 24.990.000 VNĐ.

Ưu đãi thanh toán sớm: Khách hàng được giảm thêm 2% giá trị hợp đồng/phụ lục hợp đồng (sau VAT) khi thanh toán 100% trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày ký.

Chương trình áp dụng cho khách hàng nhà riêng trên toàn quốc ký hợp đồng và hoàn thành thủ tục thanh toán đặt cọc tối thiểu 30% đến hết ngày 08/12/2026.
Chương trình áp dụng cho khách hàng nhà riêng trên toàn quốc ký hợp đồng và hoàn thành thủ tục thanh toán đặt cọc tối thiểu 30% đến hết ngày 08/12/2026.

Đầu tư cho ngôi nhà hôm nay chính là khoản đầu tư sinh lời bền vững nhất cho chất lượng cuộc sống của cả gia đình. Những ô cửa nhôm kính lớn sang trọng mở rộng tầm nhìn, hệ thống cửa thông minh nhận diện khuôn mặt hay kính điện đổi màu bảo đảm riêng tư tuyệt đối không chỉ mang lại diện mạo đẳng cấp cho công trình mà còn mở ra không gian sống tiện nghi, an toàn vượt trội.

Hãy biến kế hoạch nâng cấp tổ ấm của bạn thành cơ hội hiện thực hóa giấc mơ sở hữu những phần quà giá trị lớn cùng Eurowindow ngay hôm nay!

Từ khóa:

#Eurowindow #cửa kính #không gian sống chất lượng

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