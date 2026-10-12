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VietinBank iPay Mobile: Một chạm QR, mở rộng hành trình thanh toán xuyên biên giới

Yến Linh
Yến Linh

Mỗi quốc gia là một điểm đến mới, nhưng trải nghiệm thanh toán vẫn có thể thật quen thuộc. Từ những giao dịch thường ngày trong nước đến các chuyến đi quốc tế, VietinBank đang từng bước mở rộng kết nối thanh toán QR xuyên biên giới trên VietinBank iPay Mobile, mang đến sự thuận tiện, liền mạch hơn cho khách hàng trên mỗi hành trình.

Đi xa hơn, thanh toán vẫn thật quen thuộc

Khám phá một đất nước mới luôn mang đến những trải nghiệm thú vị, từ văn hóa, ẩm thực đến những điểm mua sắm đặc trưng. Nếu trước đây mỗi chuyến đi nước ngoài, bên cạnh việc lên lịch trình hay chuẩn bị hành lý, thì việc đổi ngoại tệ và lựa chọn phương thức thanh toán vẫn là những điều du khách cần tính toán.

VietinBank iPay Mobile: Một chạm QR, mở rộng hành trình thanh toán xuyên biên giới ảnh 1
VietinBank iPay Mobile: Một chạm QR, mở rộng hành trình thanh toán xuyên biên giới

Giờ đây, thanh toán QR xuyên biên giới đang từng bước thay đổi trải nghiệm ấy, giúp thu hẹp khoảng cách giữa người dùng và điểm đến. Chỉ với ứng dụng ngân hàng số quen thuộc, khách hàng có thể thực hiện thanh toán tại các điểm chấp nhận QR trong hệ thống kết nối, giảm sự phụ thuộc vào tiền mặt hay thẻ tín dụng, thuận tiện hơn trong mỗi hành trình.

Nắm bắt xu hướng đó, VietinBank đã chủ động phát triển và mở rộng hệ sinh thái thanh toán QR xuyên biên giới trên ứng dụng ngân hàng số VietinBank iPay Mobile, kết nối với mạng lưới thanh toán tại nhiều thị trường trong khu vực.

Đây không đơn thuần là việc đưa thêm một tính năng vào ứng dụng ngân hàng, VietinBank mong muốn mang đến trải nghiệm thanh toán liền mạch cho khách hàng: Dù điểm đến thay đổi, thao tác thanh toán vẫn đơn giản và thân quen.

Từ một chạm QR đến những kết nối xuyên biên giới

Thông qua kết nối với hệ thống VietQRGlobal, khách hàng có thể sử dụng VietinBank iPay Mobile để thực hiện thanh toán QR tại các thị trường đã được kết nối. Mạng lưới hiện đã mở rộng tới các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Thái Lan và Lào; đồng thời VietinBank tiếp tục tham gia mở rộng kết nối thanh toán với Singapore. Không cần đổi ngoại tệ, hạn chế mang theo tiền mặt, khách hàng có thể chủ động chi tiêu với tỷ giá minh bạch, giao dịch nhanh chóng và an toàn ngay trên ứng dụng ngân hàng.

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Khách hàng sử dụng ứng dụng VietinBank iPay Mobile thanh toán QR tại Thái Lan

Với VietinBank, việc mở rộng kết nối không chỉ hướng tới phục vụ nhu cầu thanh toán của khách hàng khi đi nước ngoài, mà còn góp phần xây dựng một hệ sinh thái tài chính có khả năng đồng hành cùng khách hàng trên nhiều hành trình hơn.

Từ thanh toán trong nước đến thanh toán xuyên biên giới, từ nhu cầu cá nhân đến hoạt động kinh doanh, VietinBank iPay Mobile đang từng bước mở rộng trải nghiệm tài chính trên nền tảng số.

Một ứng dụng ngân hàng số - Một thao tác quét QR quen thuộc - Thêm nhiều hành trình được kết nối.

Từ khóa:

#VietinBank iPay Mobile #Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam

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