VietTimes – DXG dự kiến thu về 1.220 tỉ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Phần lớn số tiền thu về dự kiến sẽ được DXG rót vào công ty con CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An.

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (Mã CK: DXG) vừa thông báo ngày 15/12 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện chào bán 101,6 triệu cổ phiếu, tương ứng 16,67% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu là 6:1, tức cổ đông sở hữu 6 cổ phiếu sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới. Thời gian đăng ký nhận mua và nộp tiền từ ngày 21/12/2023 đến ngày 15/1/2024.

Với mức giá chào bán 12.000 đồng/cp, DXG dự kiến thu về 1.220 tỉ đồng từ thương vụ này.

Theo kế hoạch, phần lớn số tiền thu về, khoảng 1.118,5 tỉ đồng, sẽ được dùng để góp vốn vào CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An (Hà An). Phần còn lại sẽ được dùng để thanh toán thuế và chi phí lương của DXG.

Diễn biến cổ phiếu DXG trong 3 năm trở lại đây (Nguồn: FireAnt)

Hà An được thành lập năm 2018, là công ty con do DXG nắm 99,99% vốn. Từ năm 2019, Hà An chịu trách nhiệm chính trong hoạt động kinh doanh bất động sản của tập đoàn mẹ.

Cập nhật tới ngày 30/9, Hà An là công ty con mà DXG rót vốn nhiều nhất, với giá trị đầu tư lên tới 8.976,9 tỉ đồng.

Hà An hiện là chủ sở hữu một loạt dự án bất động sản lớn như: Gem Riverside, Opal Luxury và đặc biệt là dự án Gem Sky World rộng hơn 92 ha có vị trí đắc địa gần sân bay quốc tế Long Thành.

Kết phiên giao dịch ngày 5/12, cổ phiếu DXG tăng 2,2% so với tham chiếu, đóng cửa ở mức 21.100 đồng/cp - cao hơn 43,1% mức giá mà DXG chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Thời gian qua, DXG đã đẩy mạnh tái cấu trúc mô hình hoạt động, đặc biệt là trong bối cảnh thị trường bất động sản vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Như VietTimes từng đề cập, tính đến cuối quý 3/2023, DXG đang làm thủ tục giải thể 8 công ty con, quy mô nhân sự cũng giảm 1.289 người so với đầu năm, xuống còn 2.484 người./.