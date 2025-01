Đan Mạch tuyên bố Greenland có thể độc lập nhưng việc gia nhập Mỹ là không thể

Bình luận này được đưa ra trong hôm 8/1 sau khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump từ chối loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để kiểm soát hòn đảo Bắc Cực này.

Nhà lãnh đạo Greenland đã gặp vua Đan Mạch tại Copenhagen trong hôm thứ Tư, một ngày sau khi những phát biểu của ông Trump đưa số phận của hòn đảo giàu khoáng sản và có tầm quan trọng chiến lược này (hiện nằm dưới sự quản lý của Đan Mạch) lên hàng đầu các tiêu đề báo chí thế giới.

Ông Trump, người sẽ nhậm chức vào ngày 20/1, hôm 7/1 nói rằng ông sẽ không loại trừ khả năng sử dụng hành động quân sự hoặc kinh tế để biến Greenland thành một phần của nước Mỹ. Cùng ngày, con trai cả của ông Trump, Donald Trump Jr, đã có chuyến thăm riêng tới Greenland.

Greenland, một phần của NATO thông qua tư cách thành viên của Đan Mạch, có ý nghĩa chiến lược đối với quân đội Mỹ và hệ thống cảnh báo sớm tên lửa đạn đạo của nước này, bởi tuyến đường ngắn nhất từ ​​châu Âu đến Bắc Mỹ chạy qua hòn đảo Bắc Cực này.

Tổng thống đắc cử đã chỉ ra rằng ông sẽ theo đuổi một chính sách đối ngoại mang tính chiến đấu hơn, bỏ qua các nghi thức ngoại giao truyền thống.

Greenland, hòn đảo lớn nhất thế giới, đã là một phần của Đan Mạch trong 600 năm mặc dù 57.000 người dân hiện đang tự quản lý các vấn đề nội bộ của mình. Chính quyền hòn đảo do Thủ tướng Mute Egede lãnh đạo đặt mục tiêu giành được độc lập trong tương lai.

"Chúng tôi hoàn toàn thừa nhận rằng Greenland có tham vọng riêng. Nếu những tham vọng đó thành hiện thực, Greenland sẽ giành được độc lập, mặc dù không có tham vọng trở thành một bang của nước Mỹ", Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen cho biết.

Ông nói với các phóng viên rằng mối lo ngại gia tăng về an ninh của Mỹ ở Bắc Cực là chính đáng sau khi Nga và Trung Quốc gia tăng hoạt động trong khu vực.

"Tôi không nghĩ rằng chúng ta đang trong một cuộc khủng hoảng chính sách đối ngoại", ông nói. "Chúng tôi sẵn sàng đối thoại với người Mỹ về cách chúng ta có thể hợp tác chặt chẽ hơn nữa để đảm bảo rằng các tham vọng của Mỹ được thực hiện".

Tuy nhiên, mặc dù bản thân Đan Mạch đã hạ thấp mức độ nghiêm trọng của mối đe dọa của ông Trump đối với lãnh thổ của mình, nhưng tham vọng của ông Trump về việc mở rộng biên giới Mỹ đã gây chấn động các đồng minh châu Âu vào thời điểm chưa đầy hai tuần trước khi ông nhậm chức.

Ngoại trưởng Pháp, Jean-Noel Barrot cho biết châu Âu sẽ không để các quốc gia khác tấn công biên giới có chủ quyền của mình, mặc dù ông không tin rằng Mỹ sẽ xâm lược.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz bày tỏ sự ngạc nhiên trước những bình luận của ông Trump về Greenland và Canada, nhấn mạnh rằng các đối tác châu Âu nhất trí duy trì tính bất khả xâm phạm của biên giới.

Con trai ông Trump có chuyến thăm Greenland giữa lúc cha của ông muốn giành quyền kiểm soát hòn đảo này. Ảnh: Getty.

Mối quan hệ căng thẳng

Mối quan hệ giữa Greenland và Đan Mạch gần đây đã trở nên căng thẳng do những cáo buộc đối xử tệ bạc với người dân Greenland. Thủ tướng Egede đã tuyên bố hòn đảo này không phải để bán, trong khi trong bài phát biểu mừng năm mới, ông đã đẩy mạnh nỗ lực giành độc lập. Đan Mạch cho biết số phận của vùng lãnh thổ này chỉ có thể do người dân Greenland quyết định.

Bộ trưởng Tài chính Greenland Erik Jensen đã nhắc lại rằng Greenland không phải để bán. "Mong muốn của chúng tôi là một ngày nào đó được độc lập. Nhưng tham vọng của chúng tôi không phải là chuyển từ việc bị một quốc gia này cai trị sang một quốc gia khác", ông nói.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen hôm 7/1 cho biết bà không thể tưởng tượng được tham vọng của ông Trump sẽ dẫn đến sự can thiệp quân sự của Mỹ vào Greenland. Năng lực quân sự của Đan Mạch tại đó chỉ giới hạn ở 4 tàu tuần tra, 1 máy bay do thám Challenger và các cuộc tuần tra bằng xe trượt tuyết do chó kéo.

Đáp lại lời đe dọa áp thuế đối với Đan Mạch của ông Trump, mà theo các nhà phân tích tại Ngân hàng Danske có khả năng "gây hại khá lớn cho các công ty Đan Mạch", Frederiksen cho biết bà không nghĩ rằng một cuộc chiến thương mại với Mỹ là cách tốt để tiến về phía trước.

Đan Mạch là quê hương của Novo Nordisk, công ty có giá trị nhất châu Âu, sản xuất thuốc giảm cân Wegovy đã trở nên cực kỳ phổ biến tại Mỹ, đối tác thương mại lớn nhất của quốc gia Bắc Âu này.

Cung điện hoàng gia Đan Mạch không đưa ra thông tin chi tiết về cuộc gặp của Vua Frederik với Thủ tướng Egede của Greenland.

Trong khi nhiều người dân Greenland mơ ước được độc lập khỏi Đan Mạch, nhà vua nước này vẫn được yêu mến trên đảo, sau khi đã dành nhiều thời gian ở đó, bao gồm cả chuyến thám hiểm kéo dài 4 tháng trên tảng băng. Tháng trước, gia đình hoàng gia đã sửa đổi huy hiệu của mình, phóng to một con gấu Bắc Cực tượng trưng cho Greenland.