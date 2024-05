Đà Nẵng thông xe tuyến đường vành đai phía Tây trị giá 1.500 tỷ đồng

VietTimes – Trung tướng Tô Ân Xô cho biết các bị can trong vụ Tập đoàn Thuận An như Nguyễn Duy Hưng, Phạm Thái Hà, Dương Văn Thái... đã khai báo thành khẩn và chi tiết. Một số bị can đã chủ động khắc phục hậu quả.