Bộ trưởng Công an: Sẽ kết thúc hoạt động 694 công an cấp huyện, hơn 5.900 đội

Theo Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang, khi không tổ chức công an cấp huyện sẽ kết thúc hoạt động đối với 694 công an cấp huyện và khoảng 5.916 Đội.

Điều chỉnh tổ chức bộ máy công an từ 4 cấp thành 3 cấp

Ngày 18/2, đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, đã thông tin về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy lực lượng Công an nhân dân.

Theo Bộ trưởng Công an, Bộ đang tiếp nhận 5 nhiệm vụ mới gồm: quản lý và bảo đảm an ninh hàng không; an toàn thông tin mạng; sát hạch, cấp giấy phép lái xe; lý lịch tư pháp và dịch vụ công cấp phiếu lý lịch tư pháp; cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy.

Ngoài ra, Bộ Công an cũng tiếp nhận các Tổng Công ty để xây dựng nền công nghiệp an ninh hiện đại, lưỡng dụng và sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy công an địa phương từ 3 cấp thành 2 cấp (không tổ chức công an cấp huyện).

Theo đại tướng Lương Tam Quang, so với những lần trước đây, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy lần này của Bộ Công an được tiến hành đồng bộ cùng với tổng kết Nghị quyết số 18 của các cấp, các ngành, trong thời gian rất ngắn. Tất cả vì sự phát triển của đất nước.

Bộ trưởng Công an Lương Quang Tam. Ảnh: Bộ Công an.

Bộ trưởng cho biết quá trình tổng kết Nghị quyết số 18 cho thấy cần điều chỉnh tổ chức bộ máy công an từ 4 cấp thành 3 cấp (Bộ, tỉnh, TP và cấp xã) để giảm tầng nấc, giảm cấp trung gian, tinh gọn, hiệu quả. Công an địa phương điều chỉnh từ "tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở" thành "tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở".

Theo đó, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã báo cáo và được Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đồng ý chủ trương sắp xếp mô hình công an 4 cấp thành 3 cấp.

"Không tổ chức công an cấp huyện sẽ kết thúc hoạt động đối với 694 công an cấp huyện và khoảng 5.916 Đội thuộc công an cấp huyện", Bộ trưởng nói và cho biết việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy công an địa phương nhằm thay đổi cơ chế vận hành, giảm tầng nấc để nâng cao chất lượng.

Không khuyến khích cán bộ nghỉ hưu trước tuổi

Tới đây, Bộ Công an sắp xếp lại hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ theo hướng điều động, tăng cường phù hợp tại công an cấp tỉnh và cấp xã, ưu tiên địa bàn phức tạp và khó khăn. Bộ Chính trị chủ trương duy trì biên chế lực lượng vũ trang trong quá trình sắp xếp tổ chức để đáp ứng nhiệm vụ.

Đại tướng cho biết Bộ Công an tiếp nhận thêm nhiệm vụ từ các bộ, ngành nên không khuyến khích cán bộ, chiến sĩ nghỉ công tác trước hạn tuổi phục vụ, nhưng vẫn tinh giản biên chế với các trường hợp yếu kém.

Quá trình tổng kết đề xuất công an 3 cấp, đại tướng Lương Tam Quang khẳng định đã được đánh giá kỹ lưỡng, đảm bảo rành mạch, không bỏ trống nhiệm vụ. Bộ Công an đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến và cá nhân hóa. Công an cấp tỉnh và cấp Bộ sẽ thường xuyên hướng dẫn nghiệp vụ cho cấp xã, hạn chế khó khăn, vướng mắc.

Bộ Công an đã thảo luận và thống nhất chủ trương, định hướng nguyên tắc sắp xếp, điều động cán bộ khi không tổ chức công an cấp huyện và tiếp nhận cán bộ từ các bộ, ngành. Công an các đơn vị, địa phương xây dựng phương án cụ thể và tổ chức thực hiện tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, công khai, minh bạch, khách quan, trên cơ sở đánh giá đúng cán bộ theo quy định. Nghiêm cấm lợi dụng chủ trương để tham nhũng, tiêu cực, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng ngừa sai phạm.