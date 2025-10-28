Công ty Ngọc Luân Đà Nẵng dẫn bước công nghệ thông minh trong hành trình số miền Trung

Giữa nhịp sống công nghệ sôi động của Đà Nẵng, Công ty TNHH Tin học Viễn thông Ngọc Luân Đà Nẵng nổi bật với sứ mệnh “Kết nối hiện tại – Kiến tạo tương lai số”, mang giải pháp công nghệ đến gần hơn với từng người, từng tổ chức, từng ngôi trường.

Hơn bảy năm hình thành và phát triển, doanh nghiệp đã khẳng định vị thế trên thị trường với phương châm “Kết nối hiện tại - Kiến tạo tương lai số.”

Hành trình từ khát vọng nhỏ đến dấu ấn lớn trong chuyển đổi số miền Trung

Ra đời từ ý tưởng giản dị nhưng đầy tâm huyết – “mang giải pháp công nghệ đến gần hơn với từng người, từng tổ chức, từng ngôi trường” – Ngọc Luân được thành lập tại xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang (TP. Đà Nẵng).

Những ngày đầu khởi nghiệp, doanh nghiệp chỉ có vài nhân sự và một doanh nghiệp nhỏ. Thế nhưng, bằng tinh thần kiên định, sự am hiểu thị trường và quyết tâm vươn lên, Ngọc Luân nhanh chóng khẳng định năng lực trong việc triển khai các công trình công nghệ thông tin tại khu vực miền Trung.

Từ một doanh nghiệp non trẻ, Ngọc Luân đã trở thành đối tác tin cậy của hàng trăm đơn vị, trường học, doanh nghiệp và tổ chức hành chính sự nghiệp, góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số tại địa phương.

Với mục tiêu mang đến những giá trị công nghệ bền vững, Ngọc Luân tập trung phát triển các mảng hoạt động cốt lõi, đáp ứng toàn diện nhu cầu chuyển đổi số của khách hàng.

Hiện nay, Công ty TNHH Tin học Viễn thông Ngọc Luân cung cấp giải pháp công nghệ thông tin trọn gói, bao gồm thiết kế, lắp đặt và bảo trì hệ thống mạng LAN, cáp quang, máy chủ, server và phòng máy tính, đáp ứng nhu cầu của nhiều đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức giáo dục.

Bên cạnh đó, công ty còn thi công hệ thống camera giám sát thông minh, đảm bảo an ninh cho nhà trường, cơ quan, doanh nghiệp và khu dân cư. Trong lĩnh vực âm thanh – ánh sáng – truyền thông nội bộ, Ngọc Luân thực hiện lắp đặt hệ thống âm thanh, màn hình hiển thị và thiết bị hỗ trợ cho hội trường, trung tâm điều hành, lớp học trực tuyến và các sự kiện livestream.

Đặc biệt, công ty nổi bật với giải pháp phòng học thông minh, STEM và phòng máy giáo dục, được thiết kế theo yêu cầu từng trường, tối ưu cho chương trình giáo dục phổ thông 2018 và định hướng chuyển đổi số trong giáo dục.

Ngoài ra, Ngọc Luân còn cung cấp dịch vụ bảo trì, sửa chữa và tư vấn kỹ thuật chuyên sâu cho doanh nghiệp và hộ gia đình, giúp hệ thống vận hành ổn định, an toàn và tiết kiệm chi phí lâu dài.

Nhờ định hướng đầu tư bài bản và chú trọng chất lượng, các giải pháp của Ngọc Luân không chỉ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật mà còn được thiết kế linh hoạt, phù hợp thực tiễn từng ngành nghề – từ giáo dục, hành chính, y tế đến doanh nghiệp tư nhân.

Cầu nối giữa con người và công nghệ thời 4.0

Theo đại diện công ty, triết lý hoạt động của Ngọc Luân luôn đặt chất lượng và sự tận tâm lên hàng đầu. Mỗi công trình được thực hiện không chỉ là một dự án kỹ thuật mà còn là cam kết về giá trị bền vững đối với khách hàng.

Điểm khác biệt của Ngọc Luân nằm ở đội ngũ kỹ sư trẻ, năng động, sáng tạo, được đào tạo bài bản và luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng 24/7. Các giải pháp được tối ưu hóa để tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả và độ tin cậy lâu dài.

Doanh nghiệp cũng duy trì chính sách hậu mãi dài hạn, bao gồm bảo hành, bảo trì định kỳ và tư vấn kỹ thuật trọn đời sản phẩm – một cam kết hiếm có trong thị trường công nghệ hiện nay.

Trong suốt hành trình phát triển, Ngọc Luân đã đồng hành cùng nhiều trường học, trung tâm ngoại ngữ – tin học, cơ quan hành chính và doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và khu vực miền Trung.

Sự tin tưởng và ủng hộ của khách hàng chính là động lực để công ty không ngừng đổi mới và hoàn thiện. “Ngọc Luân không chỉ lắp đặt thiết bị, mà còn lắp đặt niềm tin” – chia sẻ của một khách hàng tại quận Hải Châu như minh chứng cho uy tín được vun đắp qua từng công trình.

Trong bối cảnh chuyển đổi số toàn cầu và cách mạng công nghiệp 4.0, Ngọc Luân xác định sứ mệnh của mình là cầu nối giữa con người và công nghệ, mang đến các giải pháp thông minh, an toàn, hiệu quả và phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Doanh nghiệp đặt mục tiêu trở thành đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ hàng đầu khu vực miền Trung, mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, đồng thời tiếp tục đầu tư cho nghiên cứu, đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Với nền tảng vững chắc, đội ngũ tâm huyết và định hướng phát triển rõ ràng, Công ty TNHH Tin học Viễn thông Ngọc Luân đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu “Kết nối hiện tại – Kiến tạo tương lai số”, góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với mọi người và mọi lĩnh vực của đời sống.