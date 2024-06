Công an xác định danh tính tài khoản TikTok phao tin "lộ đề thi tốt nghiệp THPT 2024"

VietTimes – Công an xác định người phao tin lộ đề thi là học sinh lớp 12 tại một trường ở Ứng Hòa, Hà Nội.

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) đã xác định được chủ tài khoản TikTok "Mờ Quann" là N.M.Q, học sinh lớp 12 trường THPT Trần Đăng Ninh, huyện Ứng Hòa, Hà Nội.

Hôm 22/6, N.M.Q đã dùng tài khoản TikTok của mình dưới cái tên "Mờ Quann" để đăng tải thông tin về đề thi tốt nghiệp THPT 2024. Mặc dù đây là thông tin sai sự thực, không phải đề thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhưng nó cũng khiến nhiều người dùng TikTok tin tưởng và chia sẻ.

Cục A05 đã phối hợp với Công an huyện Ứng Hoà, Công an xã Quảng Phú Cầu mời N.M.Q và bố của Q lên trụ sở công an để làm rõ và xác minh hành vi của Q. Tại đây, Q cho biết đã tình cờ đọc được thông tin về đề thi tốt nghiệp THPT 2024 trên kênh TikTok "Điểm sáng văn học - 2024". Bên cạnh đó, bản thân Q cũng đang chuẩn bị cho kỳ thi và "cảm thấy đây chính là đề thi năm nay", vì vậy Q đã làm một video để chia sẻ thông tin trên TikTok.

N.M.Q và bố tại cơ quan công an

N.M.Q nói rằng việc tạo video chỉ để mọi người tham khảo, không có mục đích nào khác, không cố ý gây hoang mang dư luận.

Q đã cam kết gỡ bỏ toàn bộ thông tin vi phạm về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 trên tài khoản TikTok của mình và hứa không tái phạm.