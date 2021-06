Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ: Trung Quốc sẽ bị "cô lập" nếu không hợp tác điều tra SARS-CoV-2

Theo trang tin Hồng Kông Đông Phương ngày 21/6, ông Jake Sullivan vào ngày 20/6 đã nói với Fox News rằng: Nếu Trung Quốc không cho phép tiến hành một cuộc điều tra “thực sự” về nguồn gốc của virus coronavirus chủng mới (SARS-CoV-2) trong lãnh thổ của mình, nước này sẽ phải đối mặt với hậu quả là bị cộng đồng quốc tế cô lập.

Ông Sullivan ca ngợi Tổng thống Mỹ Joe Biden vì đã thúc giục các nhà lãnh đạo khác của Nhóm Bảy quốc gia công nghiệp phát triển (G7) gây áp lực buộc Trung Quốc cho phép tiến hành cuộc điều tra minh bạch về nguồn gốc của dịch bệnh.

Sullivan nói: “Đoàn kết các quốc gia trên thế giới và gây áp lực chính trị và ngoại giao lên Trung Quốc là phần cốt lõi trong nỗ lực của chúng ta để cuối cùng khiến Trung Quốc phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn: họ có thể cho phép các nhà điều tra làm công việc thực sự một cách có trách nhiệm để tìm ra nguồn gốc của vấn đề; hoặc họ sẽ phải đối mặt với sự cô lập trong cộng đồng quốc tế".

Tuy nhiên, ông Sullivan cũng chỉ ra rằng Mỹ sẽ không hoàn toàn dựa vào Trung Quốc để điều tra. Ông nói: "Tổng thống (Biden) có quyền sử dụng phân tích của riêng chúng ta, những nỗ lực của cộng đồng tình báo của chúng ta dưới sự hướng dẫn của ông ấy và các công việc khác mà chúng ta sẽ làm với các đồng minh và đối tác của mình. Chúng ta có quyền tiếp tục gây sức ép trên mọi mặt trận cho đến khi chúng ta hiểu cặn kẽ SARS-CoV-2 đã xâm nhập vào thế giới này như thế nào".

Vào ngày 20/6, ông Sullivan cũng tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn dành cho chương trình " State of the Union" của CNN rằng Mỹ sẽ không đưa ra lời đe dọa hoặc thông điệp cuối cùng đối với Trung Quốc về một cuộc điều tra đối với nguồn gốc đại dịch COVID-19.

Khi người dẫn chương trình hỏi: "Mỹ sẽ có hành động kiểu gì để gây áp lực lên Trung Quốc và yêu cầu Trung Quốc hỗ trợ điều tra". Ông Sullivan trả lời rằng Mỹ sẽ áp dụng "chiến lược đi hai cách".

Sullivan nói: "Một cách là Tổng thống Biden đã ra lệnh cho giới tình báo tiến hành đánh giá. Cách thứ hai là một cuộc điều tra quốc tế do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đứng đầu. Để đạt được mục đích này, Tổng thống Biden đã triệu tập các đối tác dân chủ và nói cần phải vào Trung Quốc để có được dữ liệu cần thiết để hiểu rốt cục ở đó đã xảy ra những gì".

Đưa tin về sự kiện này, trang Deutsche Welle ngày 21/6 đăng bài cho biết, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan nói trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Mỹ hôm Chủ nhật (20/6) rằng Tổng thống Joe Biden đang điều tra nguồn gốc của SARS-CoV-2 theo hai cách. Một là, giới tình báo bắt đầu điều tra 90 ngày từ đầu tháng 5, sẽ có báo cáo vào tháng 8 cho thấy lý thuyết rò rỉ phòng thí nghiệm đáng tin cậy hay không; mặt khác, cùng với các đồng minh thúc đẩy giai đoạn hai của cuộc điều tra truy xuất nguồn gốc SARS-CoV-2 của WHO.

Ông nói với Fox News: "Hoặc họ sẽ cho phép các nhà điều tra vào cuộc một cách có trách nhiệm, thực sự điều tra và tìm ra nguồn gốc, nếu không họ sẽ phải đối mặt với sự cô lập từ cộng đồng quốc tế".

Ông cũng nói với CNN rằng để trả lời về vấn đề này, ông sẽ không chấp nhận sự qua loa tắc trách của Trung Quốc: "Đây là điều mà chính phủ tiền nhiệm đã không thể làm được. Hãy để các nước dân chủ đưa ra tiếng nói thống nhất".

Ông Sullivan nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ không hoàn toàn dựa vào Trung Quốc. Ông nói: "Tổng thống có quyền tiếp tục gây áp lực trên tất cả các mặt trận thông qua phân tích của chúng tôi, nỗ lực của cộng đồng tình báo và các công việc khác mà chúng tôi đã thực hiện với các đồng minh và đối tác của mình, cho đến khi chúng ta làm rõ cách loại virus này xâm nhập thế giới".

Fox News đưa tin rằng Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã gọi cuộc điều tra của WHO về nguồn gốc SARS-CoV-2 là "rất không đầy đủ". Vào đầu năm nay, Nhóm công tác của WHO đã đến Vũ Hán, Trung Quốc để thực hiện giai đoạn đầu của cuộc điều tra truy xuất nguồn gốc virus, kết quả ban đầu cho thấy lý thuyết rò rỉ trong phòng thí nghiệm là "cực kỳ bất khả thi". Nhưng sau đó, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom và các nhà khoa học khác đã ứng ra và nói rằng cần phải tiếp tục điều tra thêm. Gần đây, 18 chuyên gia cũng đã ký một lá thư ngỏ trên tạp chí Science (Khoa học) yêu cầu tiến hành điều tra triệt để.

Theo Đông Phương, trước thực tế có một số người ở Mỹ tiếp tục nhấn mạnh vấn đề truy tìm nguồn gốc của SARS-CoV-2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên ngày 17/6 tuyên bố: “Việc các nhà khoa học Trung Quốc lần đầu tiên phát hiện ra chuỗi gene của SARS-CoV-2, điều đó không có nghĩa là Vũ Hán là nơi bắt nguồn của SARS-CoV-2, chứ đừng nhân đó mà suy luận loại virú này do các nhà khoa học Trung Quốc tạo ra”.

Triệu Lập Kiên nói, Trung Quốc luôn hợp tác với WHO trong việc truy xuất nguồn gốc của SARS-CoV-2 với thái độ công khai và minh bạch và đã hai lần mời các chuyên gia của WHO đến Trung Quốc.

Ông Triệu Lập Kiên đã chất vấn Mỹ với 6 câu hỏi liên tiếp:

Nước Mỹ có công nghệ y tế tiên tiến nhất thế giới nhưng lại trở thành nước có số ca lây nhiễm và tử vong do dịch bệnh lớn nhất. Tại sao các chính trị gia Hoa Kỳ lại không chịu trách nhiệm về việc này?

Vào tháng 7/2019, các bệnh về đường hô hấp không rõ nguyên nhân bắt đầu xuất hiện ở phía bắc Virginia và dịch bệnh do thuốc lá điện tử quy mô lớn bùng phát ở Wisconsin. Điều này có liên quan gì đến SARS-CoV-2?

Theo Viện nghiên cứu Y tế Quốc gia Mỹ, coronavirus chủng mới đã xuất hiện ở Mỹ vào tháng 12/2019. Phía Mỹ giải thích điều này như thế nào?

Tại sao Mỹ giữ bí mật về căn cứ Fort Detrick và hơn 200 phòng thí nghiệm sinh học trên thế giới mà không bao giờ phản hồi?

Tại sao Mỹ yêu cầu các cơ quan tình báo chứ không phải các nhà khoa học thực hiện nghiên cứu truy xuất nguồn gốc SARS-CoV-2?

Tại sao Mỹ không đề cao thái độ công khai, minh bạch và khoa học, mời các chuyên gia của WHO tới Mỹ thực hiện nghiên cứu truy xuất nguồn gốc SARS-CoV-2 giống như Trung Quốc?

