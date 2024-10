Chuyển đổi số trong dịch vụ công ngành công an giúp tiết kiệm khoảng 3.500 tỷ đồng/năm

Ngày 10/10, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuyển đổi số lần thứ 3 và sơ kết 2 năm thực hiện Kế hoạch 377 về số hóa hồ sơ, tài liệu trong lực lượng công an nhân dân (CAND).

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nêu rõ, năm 2024 ngành công an xác định là năm bắt đầu chuyển đổi trạng thái từ môi trường làm việc truyền thống sang môi trường điện tử.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Bộ Công an.

Về hoàn thiện hạ tầng, tiếp tục duy trì hơn 12 nghìn kênh truyền dẫn quang phục vụ kết nối mạng máy tính diện rộng ngành công an theo 4 cấp công an và bảo mật cơ yếu đến cấp độ tối mật; triển khai các giải pháp ký số, xác thực thông tin cho các hệ thống phần mềm nghiệp vụ và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính ngành công an.

Về chuyển đổi trạng thái làm việc lên môi trường điện tử, năm 2024, Cổng Dịch vụ công Bộ Công an tiếp tục được triển khai mở rộng thanh toán trực tuyến; tích hợp phát hành biên lai điện tử.

Theo lãnh đạo Bộ Công an, đến nay, Bộ đã cấp 87,7 triệu thẻ căn cước gắn chip điện tử cho công dân; hơn 78,3 triệu tài khoản định danh điện tử được cấp và kích hoạt trên 57,1 triệu tài khoản.

Thông qua việc kết nối, chia sẻ, tích hợp các loại giấy tờ, người dân được hưởng nhiều tiện lợi, đây là nền tảng để thực hiện các tiện ích công dân số trong thời gian tới.

Trong 9 tháng năm 2024, lực lượng công an tiếp nhận 55,8 triệu hồ sơ trực tuyến, đạt tỷ lệ 98,35%. Theo công bố của Bộ Thông tin và Truyền thông, Cổng dịch vụ công Bộ Công an hiện xếp thứ 2/21 bộ, ngành.

Đối với các dịch vụ công thiết yếu, hàng năm tiết kiệm được khoảng 3.500 tỷ đồng...

Chuyển đổi số trong lực lượng CAND trở thành xu hướng với những kết quả rất lớn mang lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp và xã hội. Ảnh: Bộ Công an.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Bộ Công an hành động mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa để thúc đẩy và hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác đặt ra, đúng vai trò “gương mẫu, đi đầu” góp phần thúc đẩy nhiệm vụ chuyển đổi số của Chính phủ.

Ông Quang cũng đề nghị Thủ trưởng, Giám đốc Công an các đơn vị, địa phương nhận thức đầy đủ về vai trò gương mẫu đi đầu, dẫn dắt của lực lượng Công an trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia; phải tiên phong, gương mẫu thúc đẩy chuyển đổi số thuộc phạm vi quản lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Bộ Công an.

Các đơn vị phải xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện từng nhiệm vụ để phân công công việc đảm bảo "rõ mục tiêu, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ kết quả"; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc để bảo đảm tiến độ, chất lượng công việc…

Năm 2025 sẽ là năm ngành công an tích cực "chuyển đổi trạng thái" từ môi trường làm việc "truyền thống" lên môi trường "điện tử", do đó, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị, Công an các đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện tái cấu trúc thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến, bao gồm cả thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp và thủ tục hành chính nội bộ của ngành công an.