Chứng khoán tuần qua: Khối ngoại mua ròng 2.700 tỉ đồng

Kết thúc tuần giao dịch từ 10/10 – 14/10, VN-Index đóng cửa ở mức 1.061,85 điểm, tăng 25,94 điểm (+2,5%) so với cuối tuần trước. Đây là tuần tăng điểm đầu tiên sau 6 tuần giảm điểm liên tiếp của chỉ số.

Thanh khoản thị trường cũng được cải thiện với giá trị giao dịch trung bình một phiên trên sàn HOSE đạt 12.549 tỉ đồng, tăng 2,8% so với tuần trước đó, nhưng giảm 5,2% so với trung bình 5 tuần và 10,8% so với trung bình 20 tuần trước.

Xét về mức độ đóng góp, BID, GAS, CTG, HPG và MWG là những cổ phiếu tác động tích cực nhất đến VN-Index trong tuần qua. Ở chiều ngược lại, VHM, NVL, TCB và MSN là những cổ phiếu có tác động tiêu cực nhất đến chỉ số.

Ngân hàng là một trong những ngành có diễn biến tích cực nhất tuần qua khi có tới 20/27 mã cổ phiếu ghi nhận sắc xanh tăng điểm. Hai ông lớn BID và CTG cùng bật tăng hơn 13%, ACB tăng 11,8%.

Ngành vật liệu xây dựng cũng có tuần giao dịch khởi sắc với sự trỗi dậy của nhóm cổ phiếu thép. Các ông lớn như HPG, NKG lần lượt tăng 10,51% và 14,9% sau một tuần. HSG ghi nhận mức tăng lên tới 19,92%, chốt tuần ở mức 14.150 đồng/cp.

Trong tuần giao dịch từ 10/10 – 14/10, nhà đầu tư cá nhân và nước ngoài là bên mua ròng, trong khi tổ chức trong nước và khối tự doanh của các công ty chứng khoán là bên bán ròng.

Cụ thể, nhà đầu tư cá nhân mua ròng tổng cộng 2.940 tỉ đồng trên HOSE. Tuy nhiên, xét riêng giao dịch khớp lệnh họ bán ròng 1.680 tỉ đồng, tập trung vào các mã VIC, GMD, VNM, DPM, VHM.

Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư cá nhân mua ròng khớp lệnh nhiều nhất là HPG, STB, VPB, DXG, GEX, NVL.

Các nhà đầu tư nước ngoài cũng mua ròng trở lại trong tuần qua với tổng giá trị 2.762,3 tỉ đồng. Trong đó, họ mua ròng 2.642,4 tỉ đồng trên HOSE, mua ròng 205,8 tỉ đồng trên HNX và bán ròng 85,9 tỉ đồng trên UPCoM.

DGC là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng nhiều nhất với tổng giá trị mua ròng 296,9 tỉ đồng. Tiếp đến là các mã VNM (234,3 tỉ đồng), HPG (225,9 tỉ đồng), MSN (179,1 tỉ đồng), IDC (163,4 tỉ đồng) và SSI (161,6 tỉ đồng).

Ở chiều ngược lại, khối ngoại tập trung bán ròng VEA (66,6 tỉ đồng), E1VFVN30 (36,4 tỉ đồng), GEX (28,7 tỉ đồng), SAB (26,7 tỉ đồng), BSR (24,4 tỉ đồng).

Các nhà đầu tư có tuần bán ròng thứ hai liên tiếp với giá trị 1.826,8 tỉ đồng trên HOSE. Tính riêng giao dịch khớp lệnh họ bán ròng 1.614 tỉ đồng, tập trung vào các mã như TCB (210,9 tỉ đồng), NVL (201,9 tỉ đồng), FUEVFVND (172,1 tỉ đồng), VHM (118,1 tỉ đồng).

Trong khi đó, những mã cổ phiếu được khối tự doanh chứng khoán mua ròng nhiều nhất là ACV (137,2 tỉ đồng), SAB (72,3 tỉ đồng), PNJ (15,9 tỉ đồng), E1VFVN30 (15,6 tỉ đồng) và OGC (8,5 tỉ đồng)./.