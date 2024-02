Tri ân các bậc tiền nhân, giáo dục truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, sáng 20/2, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương tưởng niệm Thục Phán An Dương Vương tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Trong thời kỳ đầu dựng nước, vùng đất Cổ Loa ghi dấu đậm nét trang sử hào hùng gắn liền với nhân vật lịch sử Thục Phán An Dương Vương, người kế tiếp thời đại Hùng Vương, có công lập nước Âu Lạc. Với tầm nhìn chiến lược, ý chí, quyết tâm dựng nước và giữ nước mạnh mẽ, An Dương Vương đã quyết định dời vị trí trung tâm của đất nước từ vùng núi phía bắc xuống vùng đồng bằng, rộng lớn và thuận lợi hơn, lập Kinh đô, xây dựng đất nước chống giặc ngoại xâm. Đó là vùng đất Cổ Loa ngày nay.

Bằng nỗ lực phi thường, An Dương Vương và quân dân Âu Lạc, chỉ trong một thời gian ngắn đã xây dựng xong một tòa thành đồ sộ với kiến trúc 3 vòng thành hết sức độc đáo, được dân gian gọi là “thành ốc” - Thành Cổ Loa ngày nay. Nhờ có sự đoàn kết quân dân, lại có vũ khí bắn tên đồng huyền thoại - “Nỏ thần” cùng tòa thành với kiến trúc độc đáo, An Dương Vương và quân dân Âu Lạc đã nhiều lần đánh bại quân Triệu Đà xâm lược và để lại cho lịch sử đời sau những giá trị to lớn và sâu sắc về công cuộc dựng nước, giữ nước của dân tộc.

Trên mảnh đất cố đô Cổ Loa, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn đại biểu đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm, tri ân công lao to lớn dựng nước, giữ nước của Thục Phán An Dương Vương - người có công lập nên Nhà nước Âu Lạc.

Dịp này, Chủ tịch nước đã trồng cây lưu niệm tại Khu Giếng Ngọc nằm trong khuôn viên Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa

* Tiếp đó, Chủ tịch nước đã thăm, tặng quà tại điểm sinh hoạt cộng đồng Tổ dân phố 2, 3, 4, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh. Theo phong tục truyền thống đầu năm, Chủ tịch nước chúc Tết và mừng tuổi các cụ cao niên trong các tổ dân phố. Nói chuyện với bà con nhân dân, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng khi thời gian qua huyện Đông Anh phát triển nhiều mặt, đô thị khang trang, sạch đẹp, một nông thôn vươn mình phát triển mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được hồn quê. Chủ tịch nước mong muốn thời gian tới, kinh tế xã hội của huyện tiếp tục phát triển, cùng với đó, tình làng nghĩa xóm luôn được lưu giữ, truyền lại cho con cháu để tối lửa tắt đèn có nhau, gia đình này là chỗ dựa của gia đình khác.

Chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết Tổng Bí thư chúc các cụ và toàn thể nhân dân huyện Đông Anh mạnh khỏe, nhiều may mắn, hạnh phúc. Tổng Bí thư mong muốn mỗi người dân bằng tấm lòng của mình, luôn góp sức để huyện Đông Anh ngày càng phát triển, cùng Thủ đô Hà Nội phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Các cụ cao niên và bà con nhân dân trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng quan tâm, dành tình cảm tốt đẹp tới bà con; mong muốn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn mạnh khỏe, tiếp tục lãnh đạo đất nước ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn.

*Thăm Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Đông Anh, trò chuyện với các em học sinh của huyện đang tham gia Chương trình giáo dục truyền thống năm 2024 tại đây, Chủ tịch nước nhắc lại nội dung Thư gửi các em học sinh, sinh viên, các cô giáo, thầy giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành Giáo dục và các bậc phụ huynh nhân dịp Khai giảng năm học 2023 - 2024: “Tôi nhìn thấy tương lai tươi sáng của Tổ quốc mình trong sức sống căng tràn và trong những ước mơ, hoài bão cao đẹp của các em”.

Chủ tịch nước mong muốn các em phát huy tối đa năng lực, sở trường trở thành người đặc biệt theo cách của riêng mình, đóng góp cho gia đình, xã hội và đất nước bằng năng lực của bản thân mình. Chủ tịch nước mong mỗi ngày các em đến trường là một ngày vui, là cơ hội để tìm hiểu văn hóa, lịch sử của địa phương, của Hà Nội, của đất nước. Mỗi ngày đến trường là mỗi ngày làm dày thêm ước mơ, khát vọng, tự tin hòa nhập với xã hội, bước ra thế giới không thua kém thanh niên của bất cứ quốc gia nào.

Cũng tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Đông Anh, Chủ tịch nước đã thăm các phòng trưng bày truyền thống về lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, lịch sử của Thành Cổ Loa…

Trước đó, trong sáng nay, Chủ tịch nước đã tới thăm, tặng quà tại Trường mầm non Phúc Lộc, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh. Với tổng diện tích sử dụng hơn 8.000 m2, sở hữu thiết kế độc đáo theo phong cách hiện đại, cùng với nhiều phòng học, các phòng chức năng, không gian vui chơi thể chất, không gian cho trải nghiệm cùng thiên nhiên…, đây là ngôi trường công lập đầu tiên được định hướng theo mô hình trường Mầm non Chất lượng cao của huyện Đông Anh.