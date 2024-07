Đó là ý kiến của PGS. Đồng Văn Hệ - Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức, Chủ tịch Hội phẫu thuật thần kinh Việt Nam - tại hội thảo về chuyên ngành ngoại thần kinh - cột sống do Hội phẫu thuật thần kinh Việt Nam, Sở Y tế Hà Nội và Bệnh viện Đa khoa Đức Giang phối hợp tổ chức sáng nay, 20/7.

Ông Hệ nhấn mạnh rằng việc cung cấp các kiến thức mới, các kết quả nghiên cứu khoa học y tế tiên tiến nhất cho các thầy thuốc sẽ giúp bệnh nhân được điều trị đúng, phục hồi nhanh hơn và được cứu sống trong nhiều trường hợp.



PGS. Đồng Văn Hệ - Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức, Chủ tịch Hội phẫu thuật thần kinh Việt Nam - cho rằng, cung cấp kiến thức mới cho bác sĩ sẽ giúp cứu sống người bệnh nhiều hơn

Theo TS. Nguyễn Đình Hưng - Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Hà Nội - việc cập nhật các kiến thức mới nhất rất quan trọng với các thầy thuốc, nhất là ở các cơ sở trực tiếp khám, chữa bệnh cho nhân dân, vì điều đó quyết định việc bệnh nhân được chẩn đoán sớm, đúng, để có hướng điều trị kịp thời.

“Đặc biệt, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang là một trong bốn bệnh viện đa khoa hạng 1 của Thủ đô, dự kiến tới đây sẽ là bệnh viện tuyến cuối điều trị cấp chuyên sâu của Hà Nội. Vì thế, việc Bệnh viện chủ động phối hợp với Hội phẫu thuật thần kinh Việt Nam tổ chức cập nhật kiến thức chuyên sâu nhằm phục vụ người bệnh tốt hơn, là hoạt động rất quan trọng, cần được nhân rộng. Hy vọng hội thảo sẽ mang lại những kiến thức mới nhất về cả lý thuyết lẫn thực hành, để nâng cao trình độ cho bác sĩ, điều dưỡng”, ông Hưng chia sẻ.

TS. Nguyễn Đình Hưng - Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Hà Nội

Tại 4 phiên hội thảo, với sự chủ trì của PGS. Đồng Văn Hệ, PGS. Lương Quốc Chính, TS. Nguyễn Đình Hưng, TS. Nguyễn Văn Thường, PGS.TS. Dương Đại Hà, BSCKII. Lê Nam Thắng, TS. Nguyễn Thành Bắc, TS. Bùi Huy Mạnh, các chuyên gia đã cập nhật những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực ngoại thần kinh - cột sống như “Đánh giá và xử trí ban đầu bệnh nhân hôn mê”, “Cập nhật thái độ xử trí tai biến mạch máu não”, “Xử trí vết thương sọ não”, “Các phương pháp điều trị chấn thương cột sống thắt lưng”, “Chẩn đoán và xử trí phình mạch não vỡ”…

PGS. Đồng Văn Hệ cho hay những năm gần đây, bệnh u tuyến yên tăng lên rất nhiều. Trước đây, Bệnh viện Việt Đức chỉ mổ 20 ca/năm, thì nay lên khoảng 1.000 ca/năm, do đó, cần chẩn đoán, xử lý chính xác mới cứu được người bệnh, vì có tới 48% u tuyến yên không chảy máu, không có biểu hiện lâm sàng, nên rất khó phát hiện.

Vì thế, ông Hệ đã cập nhật các kiến thức mới nhất trên thế giới về cách nhận biết và nguyên nhân suy tuyến yên (khối u, phẫu thuật sọ não, xạ trị chấn thương sọ não …), đồng thời, hướng dẫn cách xử lý u sao cho hiệu quả nhất, để bệnh nhân sớm được phục hồi, tránh biến chứng.

PGS. Lương Quốc Chính cũng cập nhật các kiến thức về cách đánh giá và xử trí ban đầu bệnh nhân hôn mê, vì hiện số bệnh nhân hôn mê do đột quỵ, sốc nhiệt do nắng, do chạy bộ, não mô cầu, xuất huyết…đang tăng cao.

PGS. Lương Quốc Chính giúp các bác sĩ tiếp cận các kiến thức, kỹ thuật mới nhất trong xử trí ban đầu với bệnh nhân hôn mê

Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Huyền (Khoa Nội tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Đức Giang) rất vui mừng khi được các chuyên gia đầu ngành cung cấp khối kiến thức sâu rộng và rất quan trọng, những nghiên cứu khoa học mới nhất của thế giới và trong nước, giúp các bác sĩ nắm bắt kịp thời và tự tin hơn khi xử trí các tình huống cho bệnh nhân.

"Chắc chắn sẽ rất hữu ích cho cả bác sĩ và người bệnh, vì nhiều kiến thức chúng tôi phải tìm hiểu trên mạng, nhưng không dễ hiểu như được các chuyên gia hướng dẫn", Bác sĩ Huyền chia sẻ.

Trao đổi với VietTimes, TS. Nguyễn Văn Thường - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang - cho hay: Thời gian gần đây, số bệnh nhân bị tai nạn giao thông, bị đột quỵ, chấn thương đến Bệnh viện Đa khoa Đức Giang gia tăng, tới vài nghìn bệnh nhân/năm, vì thế, Bệnh viện tổ chức hội thảo để các chuyên gia cập nhật kịp thời các tiến bộ, nghiên cứu, thành công của các phương pháp mới nhất trên thế giới, để các bác sĩ áp dụng trong chẩn đoán và điều trị. Vì đây là con đường nhanh nhất để các thầy thuốc tiếp cận với kỹ thuật mới của thế giới.

Các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang được cập nhật kiến thức để nâng cao tay nghề chẩn đoán, điều trị bệnh nhân

Ví như có bệnh trước đây chỉ chẩn đoán bằng CT, nhưng nay đã được phát hiện bằng cộng hưởng từ tốt hơn; hay phát hiện mới trong điều trị một số bệnh bằng Manitol không tốt bằng nước muối ưu trương...

Theo ông Thường, bên cạnh phục vụ bệnh nhân, việc cập nhật tức thời thành tựu y khoa mới nhất còn đưa ra cái nhìn đồng thuận trong ngành, từ đó, giúp bệnh viện đặt mục tiêu phấn đấu trong thời gian tới. Đây còn là thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Y tế để các bác sĩ, điều dưỡng phải thường xuyên được đào tạo, nâng cao trình độ.