Cảnh giác bẫy “cò đất” tại Bình Dương

Muôn vàn cạm bẫy



Theo một số chuyên gia bất động sản, sai lầm thường gặp của nhiều nhà đầu tư khi tìm kiếm và bỏ vốn vào các dự án đó là hoàn toàn tin vào lời giới thiệu của môi giới. Không ít trường hợp đầu tư vào các dự án ma, thiếu cơ sở pháp lý, để rồi mất trắng tiền cọc, thậm chí toàn bộ số tiền đầu tư.

Điển hình là vụ án của Công ty Địa ốc Alibaba. Với chiêu bài vẽ dự án, phân lô bán nền trên đất nông nghiệp, cùng với sự gúp sức của những “cò” môi giới hoạt động kiểu đa cấp, Alibaba đã lừa được hơn 6.700 khách hàng, thu lợi hơn 2.500 tỷ đồng.

Đến thời “hậu” Alibaba, thị trường bất động sản Bình Dương cũng chứng kiến nhiều bất ổn do tình trạng “cò” đất. Trong đó, phổ biến là chiêu thức cam kết lợi nhuận, “vẽ” ra hàng loạt tiện ích, quảng cáo, trong khi dự án hoàn toàn không như những gì chủ đầu tư và môi giới cam kết.

Khảo sát tại dự án Khu dân cư Lê Phong An Phú 3 (tên thương mại là Thiên An Origin, đường Phan Đình Giót, phường An Phú, thị xã Thuận An). Trong vai khách hàng, liên hệ với một tài khoản Facebook đang rao bán dự án trên mạng xã hội.

Theo môi giới này, dự án đã mở bán giai đoạn 1 từ giữa tháng 6/2020, muốn mua dự án trước tiên khách hàng phải cọc số tiền 20 triệu đồng/lô. Mức giá của dự án này dao động từ 27 – 30 triệu/m2 chưa chiết khấu. Hiện, chủ đầu tư đang di dời, giải phóng mặt bằng một nhà máy sản xuất, để công ty để tiếp tục thực hiện các giai đoạn tiếp theo.

Môi giới còn tiết lộ “thông tin nội bộ”, rằng từ đầu đến giữa tháng 7/2020, nếu khách hàng thanh toán 95% khi mua 2 lô nền sẽ được chiết khấu 7% tương đương 140 triệu đồng/lô, mua 3 nền sẽ là 8% tương ứng với 170 triệu/lô. Người này nhấn mạnh, khách hàng nên quyết định đầu tư sớm, sau ngày 5/7/2020 các lô đất nền sẽ tăng giá thêm 5% theo chủ trương kích cầu của chủ đầu tư.

Về tính pháp lý, môi giới này thông tin cho biết Thiên An Origin vốn là đất công nghiệp, nhưng nay đã được Nhà nước cho phép sở hữu lâu dài, nên khách hàng hoàn toàn yên tâm khi đầu tư.

Tuy nhiên, theo thông tin từ Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bình Dương, dự án Thiên An Origin là đất ở đô thị, chỉ có thời hạn sử dụng 50 năm, hoàn toàn không có việc đây là đất ở lâu dài như quảng cáo.

Theo một số nhà đầu tư, việc đăng thông tin sai lệch sẽ đẩy người mua đất vào thế khó. Bởi, khi đó nếu cả tin vào môi giới, khách hàng sẽ tưởng mình có thể sở hữu vĩnh viễn đất nền để an cư, còn chủ đầu tư lúc ấy sẽ rơi vào thế khó khi phải đương đầu với khách hàng.

Khách hàng cần làm gì để tránh “sập bẫy”?

Theo Luật sư Lê Đức Thắng, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội, một số dấu hiệu thường thấy của các dự án bất động sản lừa đảo tại Bình Dương là chủ đầu tư hoặc cò môi giới không đưa ra được các giấy tờ pháp lý cần thiết, hoặc có nhưng chỉ là bản photo không công chứng. Sau khi đã đặt cọc và thanh toán để mua nhà, cò môi giới ôm tiền biến mất.

“Trước khi quyết định đầu tư, yếu tố đầu tiên để lựa chọn chính là pháp lý của dự án đó phải rõ ràng. Khách hàng nên yêu cầu môi giới, chủ đầu tư cung cấp đầy đủ giấy tờ pháp lý của dự án như: Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư; Quy hoạch 1/500; Văn bản của Sở Xây dựng cho phép bán nhà; Giấy CNQSDĐ.... Sau đó, mang những giấy tờ trên đi xác minh thông tin tại các cơ quan chức năng xem có trùng khớp hay không thì hãy đầu tư” - Luật sư Thắng đưa ra lời khuyên.

Cũng theo Luật sư Lê Đức Thắng, khách hàng cần tỉnh táo trước những lời mời chào, những quảng cáo sai sự thật mà môi giới “vẽ” ra. Phải căn cứ vào giá trị thật của bất động sản để đầu tư, tránh việc bị môi giới “thổi giá”.

Ngoài ra, đối với những trường hợp môi giới bán hàng không rõ ràng, khách hàng cần tạm dừng ngay việc đầu tư, không nên tiếc rẻ. Có không ít trường hợp người mua biết trước được rủi ro nhưng vẫn đánh liều vì những cam kết khủng về lãi suất, phần thưởng, hay giá đất thấp hơn thị trường mà phía môi giới đưa ra.

Đây cũng là chiêu thức phổ biến mà các môi giới thường bày ra để khiến cho người mua ham cái lợi trước mắt mà bỏ qua những hậu họa về sau./.