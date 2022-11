Các chính quyền địa phương Mỹ tiếp tục mua thiết bị Trung Quốc, bất chấp cảnh báo từ Washington

Trong gần một thập kỷ, các cơ quan an ninh quốc gia Mỹ liên tục cảnh báo, những công nghệ và dịch vụ thông tin và truyền thông (ICT) do Huawei, ZTE và các công ty công nghệ khác của Trung Quốc sản xuất, có thể đóng vai trò là đường dẫn cho những hoạt động gián điệp của chính phủ quốc gia này và những hoạt động bất chính khác.

Trên cơ sở những cảnh báo đó, các nhà hoạch định chính sách không ngừng tìm cách loại bỏ tất cả những công nghệ Trung Quốc, được cho là không đáng tin cậy khỏi chuỗi cung ứng của Mỹ.

Thực tế trong 5 năm qua, chính phủ liên bang ban hành hàng loạt biện pháp điều chỉnh việc mua ICT từ Trung Quốc vì lý do an ninh quốc gia. Nhưng một nghiên cứu học thuật mới phát hiện được, các chính quyền địa phương và tiểu bang Mỹ vẫn tiếp tục mua thiết bị viễn thông Trung Quốc bất chấp mọi nỗ lực của Washington nhằm loại bỏ hoàn toàn các sản phẩm Trung Quốc ra khỏi chuỗi cung ứng.

Được công bố chỉ vài tuần sau khi có báo cáo, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ sẽ bỏ phiếu chặn tất cả các hoạt động kinh doanh thiết bị viễn thông mới của Huawei và ZTE vì lý do an ninh quốc gia. Một phát hiện của Trung tâm An ninh và Công nghệ Mới nổi (CSET) của Đại học George Washington cho thấy, từ ​​năm 2015 đến năm 2021 1.681 pháp nhân nhà nước và địa phương đã mua thiết bị và dịch vụ từ Huawei, ZTE, Hikvision, Dahua và Hytera.

Chỉ có 5 bang - Florida, Georgia, Louisiana, Texas và Vermont ban hành một số biện pháp hạn chế việc mua sắm các thiết bị Trung Quốc vì lý do an ninh quốc gia, mặc dù báo cáo cảnh báo những lỗ hổng mua bán vẫn còn tồn tại ở những bang đó. Trong khoảng thời gian 7 năm, tổng giá trị công nghệ và dịch vụ được mua từ 5 công ty Trung Quốc khoảng 45 triệu USD.

Báo cáo nêu rõ chi tiết, rằng các trường phổ thông công lập, trường cao đẳng và đại học công lập chiếm 3/4 số lượng mua sắm, các nhà tù, bệnh viện công và hệ thống giao thông công cộng cũng mua những thiết bị này. Mặc dù số lượng giao dịch suy giảm kể từ năm 2018, nhưng vẫn có hơn 600 lượt mua sắm vào năm 2021 và không có dấu hiệu cho thấy những giao dịch này sẽ dừng lại.

Jack Corrigan, đồng tác giả của báo cáo và là nhà phân tích nghiên cứu tại CSET, lưu ý rằng việc mua sắm bao gồm nhiều loại sản phẩm, từ điện thoại thông minh, camera giám sát đến thiết bị mạng. “Chủ thể mua lớn nhất, một trường đại học công quy mô trung bình ở Michigan đã đầu tư hơn 15 triệu USD vào thiết bị và dịch vụ mạng của Huawei trong thời gian 7 năm. Hai học khu công lập ở Arkansas đã chi hơn 1 triệu USD cho hệ thống giám sát Hikvision” ông nói thêm.

Các chuyên gia từ lâu đã lập luận, do thiết bị viễn thông của Trung Quốc nói chung rẻ hơn các loại thiết bị của những công ty không phải của Trung Quốc, nên thiết bị của các công ty Trung Quốc là một lựa chọn hấp dẫn cho các cơ quan địa phương thiếu nguồn vốn của Mỹ. Trên hết, các cơ quan địa phương của Mỹ cũng thường thiếu chuyên môn kỹ thuật và quy trình nội bộ để hiểu và giải quyết những mối đe dọa do công nghệ nước ngoài gây ra, ngay cả những mối đe dọa được đánh giá cao từ Trung Quốc.

Hiện nay, Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) có kế hoạch cấm tất cả việc bán thiết bị viễn thông mới của Huawei và ZTE ở Mỹ, trên cơ sở một báo cáo hồi đầu tháng 10, hiện chưa rõ lệnh cấm đó, bao trùm cả các tiểu bang và địa phương, có thành công hay không?

FCC cũng xác định, phạm vi của lệnh cấm liên quan đến việc mua sắm các thiết bị giám sát video của Trung Quốc, được sử dụng cho mục đích an toàn công cộng. Lệnh cấm này sẽ là một đòn giáng vào 3 công ty Trung Quốc khác là Hikvision, Dahua và Hytera trên thị trường Mỹ.

Theo Tech Wire Asia