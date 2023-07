Đêm nhạc hội Tận hưởng mùa hè Đà Nẵng 2023 sẽ diễn ra vào lúc 19h ngày 28/7 tại Công viên Biển đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng quy tụ dàn sao đình đám được yêu thích bậc nhất của showbiz Việt như: ca sĩ Mỹ Tâm, Đức Phúc, Only C, Hoàng Dũng, Vũ Thảo My, Quang Đăng Trần, Siêu mẫu – Á hậu Hoàng Thùy, người mẫu Nam Anh, Nhà thiết kế Châu Loan, ban nhạc Mr Bott Band, MC Minh Hằng, Hoàng Quân và Bùi Linh Chi…

Bên cạnh đó, đêm nhạc hội Tận hưởng mùa hè Đà Nẵng 2023 cũng được ngành du lịch Đà Nẵng đầu tư về mặt âm thanh, ánh sáng cùng kỹ thuật dàn dựng công phu trong mỗi phần biểu diễn, nhằm đem lại cho người dân và du khách một bữa tiệc âm nhạc đỉnh cao.

Cũng theo Sở Du lịch Đà Nẵng, bên cạnh việc tận hưởng đêm nhạc trực tiếp tại Công viên Biển Đông, người dân và du khách có thể thưởng thức đêm nhạc hội qua kênh trực (livestream) trên fanpage Danang FantastiCity của ngành du lịch TP.

Trình diễn diều nghệ thuật tại Công viên Biển Đông, TP Đà Nẵng

Được biết, bên cạnh đêm nhạc hội, từ ngày 28/7 đến ngày 1/8, tại Đà Nẵng sẽ diễn ra nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, thể thao, văn hóa và du lịch hấp dẫn, mới lạ, độc đáo. Cụ thể như: lễ hội ẩm thực quốc tế với hơn 100 món ăn đặc sắc của Việt Nam và thế giới, tại Công viên Biển Đông; trình diễn diều nghệ thuật với sự xuất hiện của 30 con diều khí động học, diều sáo hình dáng độc đáo, mới lạ; trình diễn dù lượn trên bãi biển Phạm Văn Đồng; chương trình đồng diễn Flashmob thiếu nhi; giải dù lượn “Bay trên Tiên Sa” tại bán đảo Sơn Trà…