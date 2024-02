Bill Gates: Đây là câu hỏi đầu tiên tôi muốn hỏi một người du hành thời gian về tương lai

Nếu Bill Gates gặp một người du hành thời gian đến từ năm 2100, câu hỏi đầu tiên của ông sẽ không phải là về gia đình ông hay giá cổ phiếu của Microsoft.

Thay vào đó, ông sẽ hỏi: Con người có phát triển không? “Cuối cùng, tất cả đều được đo lường thông qua sự phát triển của con người”, Bill Gates nói trong tập gần đây nhất trên podcast của mình có tên “Unconfuse Me”.

Trong tập này, tỉ phú đồng sáng lập Microsoft đã phỏng vấn nhà khoa học dữ liệu Hannah Ritchie của Đại học Oxford, tác giả cuốn sách “Not the End of the World” đưa ra quan điểm lạc quan về cách thế giới có thể chiến thắng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

Gates đã hỏi Ritchie về “những câu hỏi hàng đầu” để hỏi một nhà du hành thời gian đến từ tương lai. Câu trả lời của bà là: Bao nhiêu phần trăm dân số thế giới có thể sống với mức 20 USD/ngày vào năm 2100? Câu trả lời sẽ tiết lộ khá nhiều điều về tỷ lệ nghèo đói trong tương lai và liệu “chúng ta có đạt được tiến bộ về y tế, nông nghiệp, xoá đói giảm nghèo hay không”, Ritchie nói.

Theo Ngân hàng Thế giới, hiện tại hơn 9% dân số thế giới - hơn 700 triệu người - phải sống với mức dưới 2,15 USD mỗi ngày, cho thấy tình trạng nghèo đói cùng cực. Ritchie cho biết, nếu một bộ phận đáng kể người dân sống với mức gần 20 USD/ngày vào năm 2100, đặc biệt là ở các nước có thu nhập thấp hơn, thì đó “sẽ là một thành tựu đáng kinh ngạc” - và là dấu hiệu cho thấy nhân loại có thể đạt được tiến bộ trong việc giảm thiểu biến đổi khí hậu.

“Giả định của tôi là biến đổi khí hậu không có những tác động quá tàn khốc, khiến nông nghiệp bị hủy hoại và ảnh hưởng tới sức khỏe, còn người dân thì rơi vào cảnh nghèo đói”, Ritchie nói.

Ban đầu, Gates cho biết ông muốn tìm hiểu về sản xuất năng lượng và trí tuệ nhân tạo (AI) hơn. “Bạn tạo ra năng lượng bằng cách nào? Đó là sự hợp nhất hay phân hạch hay điều gì đó bất ngờ hơn?” ông hỏi. “Và sau đó nắm được cách mà AI giúp hợp nhất những thứ đó…hoặc cách họ giải quyết thách thức đó”.

Nhiệt hạch và phân hạch là những loại năng lượng hạt nhân. Gates nói rằng cả hai đều là nguồn năng lượng sạch đầy hứa hẹn và có thể giúp chống lại biến đổi khí hậu.

Gates cũng đã bác bỏ nhiều kịch bản về ngày tận thế khác nhau liên quan tới sự tiến bộ của AI, nói rằng công nghệ này cuối cùng có thể giúp thế giới giải quyết các thách thức toàn cầu trong các lĩnh vực như y tế và giáo dục. Ông vẫn giữ vai trò cố vấn cho Microsoft, công ty đã đầu tư hàng tỉ USD vào công ty khởi nghiệp nghiên cứu AI OpenAI, sau khi rời khỏi ban giám đốc vào năm 2020.

Nhưng mặc dù có mối quan tâm cá nhân về năng lượng và AI, cuối cùng Gates đã thay đổi ý định và điều chỉnh câu trả lời của mình sát hơn với câu hỏi của Ritchie. Ông nói: Câu hỏi mà tôi muốn đưa ra sẽ là về tình trạng chung của con người trên toàn cầu.

Theo CNBC