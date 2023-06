Bắt tạm giam Tổng giám đốc APS Nguyễn Đỗ Lăng

VietTimes – Ông Nguyễn Đỗ Lăng - Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (APS), cùng 4 bị can vừa bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Thao túng thị trường chứng khoán".

Ngày 28/6, Cơ quan An ninh điều tra – Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại xảy ra tại CTCP Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương (Mã CK: APS), CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (Mã CK: API) và CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (Mã CK: IDJ).

Đồng thời, Cơ quan An ninh điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 5 bị can, gồm: ông Nguyễn Đỗ Lăng - Tổng giám đốc APS, ông Phạm Duy Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị APS, bà Huỳnh Thị Mai Dung (vợ ông Lăng), bà Nguyễn Thị Thanh - Kế toán trưởng APS, bà Phạm Thị Đức Việt - Phó phòng dịch vụ khách hàng APS.

Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã phê chuẩn các quyết định tố tụng trên. Hiện Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Ông Nguyễn Đỗ Lăng là ai?

Theo tìm hiểu của VietTimes, ông Nguyễn Đỗ Lăng, sinh năm 1974 tại Bắc Ninh, tốt nghiệp Thạc sĩ kinh tế tại Đại học Trento (Ý).

Năm 1998, ở tuổi 24, ông Lăng đã là Giám đốc điều hành Công ty Prometeo - Italia. Sau đó, ông Lăng có 6 năm đảm nhận vị trí Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Tư vấn quốc tế Cát Tường - CIC từ năm 2000-2006.

Từ năm 2006 - 6/2020, ông Lăng giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (Mã CK: APS), Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (Mã CK: IDJ), Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương (Mã CK: API).

Từ tháng 6/2020 đến nay, ông Lăng là Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc APS, Thành viên HĐQT IDJ và Thành viên HĐQT API.

Ngoài ra, ông Lăng còn có nhiều năm giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Cotana (Mã CK: CSC).

Dù không trực tiếp đảm nhiệm vị trí lãnh đạo cao nhất tại các doanh nghiệp nêu trên, song nhà lãnh đạo Apec Group Nguyễn Đỗ Lăng vẫn cho thấy tầm ảnh hưởng đáng kể ở APS, API và IDJ.

Cụ thể, tính đến cuối năm 2022, ông Lăng là cổ đông lớn nhất nắm 18,8 triệu cổ phiếu APS, tương đương 14,3% vốn điều lệ công ty chứng khoán này.

Ông Lăng cũng nắm giữ hơn 16,4 triệu cổ phiếu API, chiếm 19,6% vốn điều lệ. Trong khi đó, bà Huỳnh Thị Mai Dung - vợ ông Lăng - đứng tên 8,2 triệu cổ phiếu API, tương đương 9,82% vốn điều lệ.

Ở IDJ, ông Nguyễn Đỗ Lăng cùng vợ và con trai Nguyễn Đỗ Đức Lâm cũng sở hữu hơn 9,2 triệu cổ phiếu, chiếm 5,35% vốn điều lệ. Trong khi đó, nhóm Apec Group (bao gồm APS, Apec Group và CTCP Đầu tư Apec Holdings) sở hữu 40,4 triệu cổ phiếu IDJ, tương đương 23,3% vốn điều lệ.