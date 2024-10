Bão Krathon đi vào biển Đông, Quảng Nam yêu cầu sẵn sàng phương án ứng phó

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hồi 10 giờ ngày 01/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 119,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, hồi 13h ngày 30/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 121,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc đảo Lu-Dông (Philippine).

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167-183km/h), giật trên cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10-15km/h. Trong 24h tới, bão Krathon có khả năng đi vào vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Bên cạnh đó, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo diễn biến không khí lạnh trong 24 - 48 giờ tới sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, khu vực trên đất liền các địa phương Quảng Nam từ đêm 1/10 có mưa, mưa rào và rải rác có dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt gió mùa Đông Bắc phổ biến từ 22 - 23 độ C, vùng núi cao phía Tây Bắc có nơi nhiệt độ từ 21 - 22 độ C. Khu vực vùng biển Quảng Nam sẽ có mưa rào rải rác, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, giật cấp 6. Độ cao sóng từ 1,0 - 2,0m; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ ngày 1/10 - 3/10, trên địa bàn Quảng Nam có mưa, mưa rào, có nơi mưa rào mạnh và dông.

Để chủ động ứng phó với bão gần biển Đông và gió mùa Đông Bắc, sáng 1/10, UBND tỉnh Quảng Nam phát thông báo chỉ đạo các cơ quan, đơn vị theo dõi diễn biến bão xa bờ, sẵn sàng các phương án ứng phó.

Cụ thể, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thời tiết nguy hiểm trên biển; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Nhiều khu vực vùng núi phía Tây tỉnh Quảng Nam bị sạt lở do ảnh hưởng của bão số 3 xảy ra hồi tháng 9/2024

Trong 24h tới, khu vực phía Bắc vĩ tuyến 18,0; phía Đông kinh tuyến 116,5 là khu vực cảnh báo là vùng nguy hiểm nên UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các đơn vị chủ động phương án đảm bảo an toàn tàu thuyền và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra.

Đặc biệt, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát, xác định các khu vực nguy hiểm, nhất là các khu vực sườn dốc có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, khu vực bị ngập sâu ven sông, suối để chủ động tổ chức di dời người, tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, đối với những nơi chưa có điều kiện để di dời ngay phải có phương án chủ động sơ tán khi có tình huống thiên tai để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân; đồng thời, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.