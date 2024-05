Bãi đỗ vắng xe vì giá đắt

Nhằm giải quyết tình trạng đậu đỗ xe ngoài đường và giảm ùn tắc giao thông do phương tiện dừng đỗ gây ra, TP Đà Nẵng chủ trương xây dựng hệ thống gồm 14 bãi đỗ xe thông minh tại nhiều khu vực trung tâm. Tuy nhiên, các bãi xe xây xong, đưa vào vận hành lại lâm vào cảnh vắng phương tiện.

Ông Nguyễn Trung Nghĩa, Phó giám đốc Sở GTVT TP Đà Nẵng cho biết, năm 2019, bãi đỗ xe thông minh đầu tiên của Đà Nẵng chính thức đưa vào vận hành tại địa chỉ 255 Phan Châu Trinh (quận Hải Châu). Bãi đỗ xe có mức đầu tư 28 tỷ đồng, sức chứa đồng thời hơn 50 xe ô tô loại từ 4-7 chỗ. Sau khi đưa vào vận hành, bãi xe cũng phần nào phát huy công năng nhưng đảm bảo công suất vận hành thì chưa thật sự như mong muốn do bãi xe đầu tiên.

Bãi đỗ xe quy mô 6 tầng nhưng chỉ có vài chiếc xe ở tầng 1

Đến năm 2020, UBND TP Đà Nẵng phê duyệt đầu tư dự án bãi đỗ xe thông minh (giai đoạn 1) tại số 166 đường Hải Phòng (quận Thanh Khê) với tổng mức đầu tư hơn 76 tỷ đồng. Dự án bắt đầu vận hành thử từ tháng 3/2024 cho đến nay. Tuy nhiên, bãi đỗ xe thông minh 166 Hải Phòng có ít phương tiện đến đỗ dù được xây dựng tại khu vực trung tâm. Nhà đỗ xe được thiết kế cao 6 tầng nhưng chỉ có vài xe đỗ ở tầng 1. Các tầng còn lại không có phương tiện.

Anh Nguyễn Văn Thành, trú quận Thanh Khê cho biết, phí gửi xe quá cao và cách tính không hợp lý nên người dân đậu xe ở lòng đường, không đưa xe vào bãi. Trước đây, khi bãi đỗ 166 Hải Phòng còn là bãi tạm, giá trông giữ là 20.000 đồng/lượt, 650.000 đồng/xe/tháng. Sau khi làm bãi đỗ xe thông minh, giá trông giữ tính theo giờ. Trong 2 giờ đầu, phí giữ xe là 15.000 đồng/xe; 2 giờ tiếp theo là 20.000 đồng/xe; từ giờ thứ 5 trở đi 25.000 đồng. Phí giữ qua đêm là 120.000 đồng/xe; phí tính theo tháng trong khoảng thời gian 7h-22h là 1,5 triệu đồng/xe; từ sau 22h đến 7h sáng hôm sau là 1 triệu đồng/xe; cả ngày và đêm 2 triệu đồng/xe.

“Nếu so với mức giá cũ thì mức giá mới cao gấp 2 lần, thậm chí 3-4 lần so với mức giá cũ. Và nếu so ra với các bãi đỗ xe khác thì mức giá này cũng cao hơn 1,5-2 lần so với các bãi tư nhân khác”, anh Thành chia sẻ.

Bảng giá phí gửi xe quá cao khiến người dân không đưa xe vào bãi

Phó giám đốc Sở GTVT TP Đà Nẵng thừa nhận, hiện bãi đỗ xe thông minh 166 Hải Phòng ế khách, chỉ đạt 5% so với công suất. Nguyên nhân chính vẫn là do phí bãi đỗ cao so với bãi đỗ khác.

"Nếu người dân gửi xe cả tuần, và đơn giá tính theo giờ thì số tiền rất lớn. Mức giá này còn cao hơn giá cũ khiến các chủ phương tiện ngại vô bãi đỗ sử dụng dịch vụ. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến bãi xe vắng khách", ông Nghĩa nói.

Cũng theo ông Nghĩa, một nguyên nhân nữa dẫn đến tình trạng ế ẩm của bãi đỗ xe là do bãi đỗ xe đang trong giai đoạn vận hành thử nghiệm, công tác tuyên truyền cho người dân về bãi đổ xe còn hạn chế. Bên cạnh đó, công tác xử phạt hành chính đối với việc đậu đỗ xe xung quanh khu vực bãi đỗ xe chưa được quyết liệt.

Kiến nghị cắm biển cấm dừng đỗ tại một số tuyến đường quanh bãi xe

Lãnh đạo Sở GTVT TP Đà Nẵng cho biết trong tương lai, Đà Nẵng sẽ hình thành khoảng 14 bãi đỗ xe thông minh.

Để lấp đầy phương tiện, Sở GTVT sẽ sớm hoàn tất các thủ tục để chính thức bàn giao và đưa bãi đỗ vào vận hành. Bên cạnh đó, sẽ phối hợp với các cơ quan tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân và kiến nghị lực lượng công an triển khai xử phạt các phương tiện dừng đỗ không đúng quy định xung quanh khu vực; áp dụng cấm dừng đỗ ở một số tuyến đường xung quanh bãi đỗ xe; gắn biển cấm dừng, cấm đỗ quanh bãi đỗ xe.

Bãi đỗ xe thông minh đầu tiên của Đà Nẵng tại địa chỉ 255 Phan Châu Trinh (quận Hải Châu).

“Đặc biệt, Sở GTVT sẽ phối hợp Sở Công thương, Sở Tài chính rà soát, tính toán và đề xuất UBND TP điều chỉnh giá trông xe cho phù hợp, trong đó, quy định theo 3 mức giá theo tháng, giờ, đặc biệt là bổ sung giá theo ngày nhằm phù hợp với điều kiện và nhu cầu sử dụng dịch vụ của người dân”, ông Nghĩa cho biết thêm.

Bên cạnh đó, Sở GTVT sẽ đề xuất UBND TP cho phép mở rộng loại phương tiện được ra vào bãi đỗ xe như: xe chở khách từ 16 chỗ trở xuống và xe tải có tải trọng 2,5 tấn trở xuống để khai thác hết công suất bãi đỗ xe cũng như hạn chế tình trạng đậu đỗ trên các tuyến đường gây ùn tắc giao thông.

Ngoài ra, Sở GTVT sẽ tiếp tục phối hợp chính quyền địa phương, các đơn vị tăng cường tuyên truyền về hoạt động của các bãi đỗ xe thông minh trên các kênh thông tin đại chúng, nhà ga, bệnh viện, trường học…