Bà Harris và ông Trump bước vào cuộc tranh luận có thể quyết định ai sẽ làm Tổng thống Mỹ

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa, sẽ tham gia một cuộc tranh luận vào ngày 10/9. Đây là một cuộc tranh luận quan trọng, và một cuộc tranh luận tương tự từng khiến Tổng thống Mỹ Joe Biden rút khỏi cuộc đua chỉ vài tuần trước.

Diễn ra chưa đầy 2 tháng trước Ngày Bầu cử, cuộc tranh luận này ban đầu dự kiến sẽ là cuộc tranh luận thứ 2 giữa ông Biden và ông Trump. Tuy nhiên, sau khi ông Biden gặp phải những sai lầm nghiêm trọng trong cuộc tranh luận đầu tiên vào tháng 6, các lãnh đạo đảng Dân chủ, bao gồm cả cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, đã yêu cầu ông rút khỏi cuộc đua hoặc bày tỏ lo ngại về khả năng chiến thắng của ông.

Ông David Muir và bà Linsey Davis của đài ABC News sẽ là người điều hành cuộc tranh luận tại Trung tâm Hiến pháp Quốc gia.

Cuộc tranh luận dự kiến kéo dài trong 90 phút sẽ là cơ hội để các ứng cử viên tạo ra một sự dẫn trước rõ ràng trong cuộc đua hiện vẫn quá sít sao.

Nhiều cuộc thăm dò cho thấy bà Harris đang dẫn trước không nhiều so với ông Trump ở các bang chiến trường quan trọng như Wisconsin, Michigan và Pennsylvania. Đây là sự đảo ngược so với thời điểm ông Trump dẫn trước ông Biden ở các bang này trước khi Tổng thống đương nhiệm rút khỏi cuộc đua. Tuy nhiên, những con số này nằm trong phạm vi sai số và cuộc đua vẫn có vẻ rất khó đoán.

Việc bà Harris nổi lên như là người thay thế ông Biden đã tạo động lực cho cơ sở của đảng Dân chủ, giúp họ quyên góp được khoảng 360 triệu USD từ các nhà tài trợ trong tháng 8, so với 130 triệu USD của ông Trump. Tuy nhiên, điều này không làm giảm sức hấp dẫn của ông Trump đối với những người ủng hộ ông.

Một cuộc thăm dò quốc gia do The New York Times và Đại học Siena thực hiện và công bố vào Chủ nhật cho thấy ông Trump dẫn trước bà Harris trên toàn quốc với tỷ lệ 48% so với 47%. Sự chênh lệch này nằm trong phạm vi sai số của cuộc thăm dò và không khác biệt nhiều so với cuộc thăm dò của Times/Siena thực hiện ngay sau khi ông Biden rút lui vào ngày 21/7.

Mọi chủ đề đều có thể được đưa ra thảo luận, và ABC News không dự định công bố trước những câu hỏi mà các người điều hành sẽ đưa ra.

Cuộc tranh luận diễn ra ngay sau khi cả hai ứng cử viên đã nêu rõ một số mục tiêu về chính sách kinh tế của họ. Đây là những vấn đề quan trọng đối với cử tri Mỹ, cùng với chính sách về phá thai và di cư. Những chủ đề này có thể sẽ là điểm chính trong cuộc tranh luận.

Ứng viên Tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump tại trụ sở của hãng Fox News ở Harrisburg, Pennsylvania (Ảnh: Getty)

Cách điều hành nền kinh tế

Dữ liệu kinh tế gần đây đã đặt thêm áp lực lên bà Harris trong việc tách biệt bản thân với ông Biden, đặc biệt là về vấn đề kinh tế.

Dữ liệu từ chính phủ Mỹ công bố vào ngày 6/9 cho thấy có thêm 142.000 việc làm mới trong tháng 8, ít hơn so với dự đoán khoảng 160.000 việc làm. Trong tháng 7, nền kinh tế Mỹ chỉ tạo ra 89.000 việc làm, ít hơn 25.000 so với dự đoán ban đầu. Số việc làm tăng thêm trong tháng 6 cũng đã được điều chỉnh giảm 61.000 xuống còn 118.000.

Chỉ số chứng khoán S&P 500 vừa có tuần giảm mạnh nhất trong 18 tháng qua, sau khi các dữ liệu kinh tế yếu kém làm dấy lên lo ngại về suy thoái và khiến thị trường chứng khoán giảm.

Ông Todd Belt, giáo sư tại Đại học George Washington, nói: “Bà Harris đang cố gắng xây dựng hình ảnh là người yếu thế, điều này giúp bà dễ dàng quyên góp và thu hút tình nguyện viên hơn”. Ông giải thích thêm rằng “khi một ứng cử viên đã rõ ràng dẫn đầu, người ta ít muốn quyên góp tiền và tình nguyện”.

Ông Belt cũng cho biết bà Harris cần chứng minh rằng bà hiểu rõ các vấn đề và chính quyền của bà sẽ cải thiện cuộc sống của người dân. “Ông Trump sẽ tiếp tục chiến thuật tấn công. Ông sẽ cố gắng liên kết bà Harris với các vấn đề tiêu cực trong nền kinh tế của ông Biden”, vị chuyên gia nhận định.

Ông Trump nói rằng ông sẽ áp dụng thuế quan toàn cầu đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ, áp thuế 60% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, và giữ nguyên biện pháp cắt giảm thuế cá nhân và tài sản theo Đạo luật Cắt giảm thuế và Việc làm năm 2017, luật mà ông đã ký trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình.

Ông Trump cũng cam kết giảm thuế doanh nghiệp từ 21% xuống 20%, có thể nhằm thay thế thuế thu nhập bằng doanh thu từ việc tăng thuế quan. Ông cũng đề xuất miễn thuế thu nhập từ tiền boa và miễn thuế cho các khoản trợ cấp an sinh xã hội. Ngoài ra, ông Trump cho biết đang cân nhắc mở rộng khoản tín dụng thuế cho trẻ em lên 5.000 USD, từ mức 3.600 USD hiện tại cho các trẻ đủ điều kiện.

Ông Trump nổi tiếng là người thích thương lượng trong các liên minh và đối tác chiến lược ở Washington, khiến nhiều nhà phân tích dự đoán ông sẽ đe dọa rút khỏi các khung hợp tác mà chính quyền Biden đã củng cố, bao gồm NATO, nhóm G7 và Quad.

Tất cả các nhóm này, dù công khai hay không, đều đã xác định việc chống lại ảnh hưởng địa chính trị của Trung Quốc là một mục tiêu chiến lược.

Bà Harris đã đề xuất mức thuế 28% đối với lợi nhuận vốn dài hạn cho những người kiếm 1 triệu USD hoặc hơn mỗi năm – cao hơn so với mức thuế lợi nhuận vốn tối đa hiện tại là 20%, nhưng thấp hơn nhiều so với mức gần 40% mà ông Biden đã đề xuất trong dự thảo ngân sách năm 2025. Bà cũng kêu gọi miễn thuế cho tiền boa và miễn thuế 6.000 USD cho các khoản tín dụng thuế trẻ em.

Ứng viên Tổng thống của đảng Dân chủ Kamala Harris tại Penzeys Spices ở Pittsburgh, Pennsylvania (Ảnh: Reuters)

Chính sách đối ngoại chưa rõ ràng

Nền tảng của đảng Dân chủ, được công bố trước Đại hội Quốc gia của họ vào tháng trước ở Chicago, không cung cấp nhiều thông tin về sự khác biệt của bà Harris với các chính sách của ông Biden liên quan đến Bắc Kinh hoặc khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Tổng thống Biden đã ngần ngại trong việc gỡ bỏ bất kỳ loại thuế quan trừng phạt nào mà ông Trump đã áp đặt lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc vào năm 2018.

Kể từ khi được đề cử làm ứng cử viên của đảng Dân chủ, bà Harris không đề cập nhiều đến chính sách đối ngoại, một lĩnh vực mà Trung Quốc chiếm ưu thế trên nhiều mặt, bao gồm cuộc chiến của Nga với Ukraine.

Theo kết quả khảo sát gần đây của Cato Institute và YouGov, nếu cử tri quan tâm đến quan hệ của Washington với các quốc gia khác, Trung Quốc là yếu tố quan trọng nhất.

Cuộc thăm dò, thực hiện tại Wisconsin, Pennsylvania và Michigan – những bang chiến trường quan trọng – cho thấy cử tri ở mỗi bang đều cho rằng “các nhà lập pháp Mỹ chú ý quá ít đến sự cạnh tranh với Trung Quốc”. 54% cử tri ở Wisconsin và Pennsylvania, và 62% ở Michigan đồng ý với quan điểm này.

Khảo sát cũng chỉ ra rằng cử tri ở cả 3 bang tin tưởng ông Trump hơn bà Harris trong việc xử lý chính sách đối ngoại, nền kinh tế, lạm phát và di cư. Trong khi đó, cử tri tin tưởng bà Harris hơn trong các vấn đề nội bộ như chăm sóc sức khỏe và phá thai.

Trong cuộc tranh luận, micro của mỗi ứng cử viên sẽ bị tắt khi người còn lại đang phát biểu, khác với cách điều hành thường thấy trong các cuộc tranh luận tổng thống.

Nhóm của bà Harris đã muốn giữ micro mở cho cả hai bên trong suốt cuộc tranh luận, theo Politico, với hy vọng điều này sẽ khiến ông Trump có những phản ứng thiếu kiềm chế trên truyền hình quốc gia.

Theo SCMP