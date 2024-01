Áp dụng bài học từ Ukraine, Israel lắp lồng thép chống UAV cho xe tăng chủ lực Merkava Mk.3

VietTimes – Trên chiến trường Dải Gaza, quân đội Israel đã cho thấy một sự đổi mới, xe tăng chủ lực Merkava Mk.3 được trang bị lồng sắt chống máy bay không người lái (UAV) tự sát, có thể do một nhà máy quốc phòng sản xuất.

Sự phát triển đặc biệt này được thực hiện trong cuộc xung đột với một lực lượng dân quân cho thấy mô hình mới của các cuộc chiến tranh phi đối xứng, ​​​​sự xuất hiện của các UAV tự sát có khả năng chống tăng và sự ra đời của các hệ thống chống UAV như loại lồng sắt, làm thay đổi cấu trúc bên ngoài truyền thống của xe tăng hiện đại.

Nếu như trong cuộc xung đột Ukraine – Nga, lồng sắt chống UAV và các loại đạn chống tăng được sản xuất theo phương thức "thủ công" thì ở Israel, lồng sắt dường như được sản xuất công nghiệp, cho thấy Israel đã nhanh chóng áp dụng bài học kinh nghiệm từ cuộc chiến ở Ukraine.

Lồng chống UAV sản xuất công nghiệp không có gì ngạc nhiên trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Cùng với những kinh nghiệm thực tế trong các cuộc chiến trên chiến trường Trung Đông, lực lượng vũ trang Israel đã lắp đặt lồng sắt trên những xe tăng chủ lực Merkava MK.3, đang chiến đấu trên Dải Gaza nhằm bảo vệ phương tiện chiến đấu quan trọng trong cuộc chiến trên Dải Gaza, chống lại các drone kamikaze và đạn phóng lựu chống tăng (RPG), do các tay súng Hamas bắn từ trên cao vào tháp pháo xe tăng.

Xe tăng chủ lực Mk.3 được Tập đoàn Công nghiệp Quân sự Israel (IMI) thiết kế và chế tạo, thể hiện sự tiến bộ vượt bậc trong công nghệ tăng thiết giáp của quốc gia này. Merkava Mk.3 ra mắt vào đầu những năm 1990, đánh dấu một bước tiến bộ nhảy vọt so với những xe tăng tiền nhiệm Merkava Mk.1 và Mk.2.

Chương trình phát triển Merkava bắt đầu vào những năm 1970. Sau khi Anh hủy bỏ kế hoạch sản xuất xe tăng Chieftain cho Israel, Tel Aviv đã quyết định phát triển xe tăng chủ lực nội địa. Mẫu đầu tiên, chiếc Merkava Mk.1, được đưa vào biên chế cho Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) năm 1979. Chiếc xe tăng này được thiết kế với ưu tiên hàng đầu là bảo vệ kíp lái, có lớp giáp tổng hợp tăng cường và động cơ đặt ở phía trước, khác hầu hết các thiết kế xe tăng truyền thống trên thế giới.

Merkava Mk.3 được giới thiệu vào năm 1989, được lắp đặt giáp mô-đun, cho phép xe tăng có thể thích ứng nhanh chóng và thường xuyên với những yêu cầu chiến đấu trên các chiến trường khác nhau và các loại vũ khí chống tăng khác nhau liên tục phát triển.

Merkava Mk.3 được trang bị pháo tăng 120mm mới do IMI sản xuất, động cơ diesel 900 mã lực mới do công ty MTU của Đức chế tạo, cho tốc độ tối đa trên đường bê tông là 60 km/h. Mk.3 được tăng cường khả năng bảo vệ chống lại các loại đạn hiệu ứng nổ lõm, sử dụng các mô-đun giáp đặc biệt thay thế dễ dàng. Một ưu điểm nổi bật của Mk.3 là hệ thống điều khiển hỏa lực tiên tiến do El-Op phát triển. Cả tháp pháo và thân xe đều lắp đặt giáp mô-đun có thể được sửa chữa thay thế nhanh chóng trên chiến trường.

Merkava Mk.3, ngoài pháo nòng trơn 120mm nạp đạn thủ công còn có tới 3 súng máy 7,62mm, súng cối 60mm trong xe, thể hiện sự kết hợp hiệu quả giữa hỏa lực chống bộ binh rất mạnh và khả năng bảo vệ cao. Sự kết hợp của nhiều vũ khí chống bộ binh là một đặc điểm điển hình, cho thấy xe tăng phải chiến đấu trên các chiến trường phi chính quy, chống lại các lực lượng dân quân có quân số đông, sử dụng nhiều loại vũ khí chống tăng tầm gần như RPG.

Xe được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực bằng máy tính, hệ thống chống vũ khí hủy diệt lớn (vũ khí hóa học, sinh học và phóng xạ) NBC. Kính ngắm ngày đêm quang điện-ảnh nhiệt, Merkava Mk.3 là loại xe tăng hiện đại so với các loại xe tăng của Liên Xô, đang có trong biên chế của các quốc gia láng giềng.

Merkava Mk.3 có dự trữ nhiên liệu cho phạm vi hoạt động đến 500 km, kíp xe 4 người. Xe có kích thước chiều dài 7,60 mét, chiều rộng 3,70 mét và chiều cao 2,65 mét.

Việc bổ sung lồng chống UAV và các loại đạn chống tăng RPG bắn từ trên xuống cho Merkava Mk.3 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong sự thay đổi của tăng thiết giáp, thích ứng với các phương thức tác chiến mới trong môi trường chiến tranh đô thị. UAV, kể từ cuộc chiến ở Syria đã trở nên phổ biến trên chiến trường, thực hiện các nhiệm vụ trinh sát, giám sát và tấn công theo phương thức tự sát (kamikaze).

Xe tăng Merkava Mk.3 lắp lồng sắt chống UAV tự sát và đạn phóng lựu chống tăng RPG bắn từ nhà cao tầng. Ảnh Army Recognition.

Lồng thép được thiết kế để bảo vệ xe tăng chống lại các cuộc tấn công của UAV tự sát FPV (trắc thủ quan sát trực tiếp) từ trên cao xuống tháp pháo và các đòn tấn công bằng súng phóng lựu chống tăng, được bắn từ trên các tòa nhà cao tầng xuống tháp pháo trong điều kiện tác chiến đô thị, đặc biệt như trong thành phố Gaza hoặc các thị trấn đông dân cư, nhiều chung cư. Lồng thép không cản trở tầm quan sát hoặc nắp tháp pháp của xe.

Từ nhiều năm, các nhóm chiến binh thánh chiến như Hamas, đã có trong trang bị nhiều loại UAV khác nhau, các nhóm vũ trang đối lập ở Syria đã nhiều lần sử dụng UAV tự sát tấn công vào quân đội Syria và lực lượng Nga. Hamas cũng thường xuyên sử dụng UAV trong các cuộc chiến với Israel, nhưng giới hạn chỉ để trinh sát, giám sát chiến trường hoặc thả bom nhỏ. Các UAV tự sát, được sử dụng từ các cuộc xung đột, như trên chiến trường Syria, chiến trường Yemen hoặc ở Ukraine sẽ khiến Hamas thay đổi, tăng cường năng lực tác chiến bằng các drone kamikaze.

Lắp đặt thêm lồng sắt chống UAV và đạn phóng lựu chống tăng (RPG) bắn từ trên xuống vào Merkava Mk.3 là một sự phát triển hoàn toàn mới trong cuộc chiến phức tạp với yếu tố lực lượng vũ trang phi chính quy. Sự đối mới này cho thấy, xe tăng, xe thiết giáp cũng đang phát triển để duy trì khả năng sống sót trên chiến trường hiện đại.

Hơn thế nữa, lồng sắt chống UAV nhấn mạnh tầm quan trọng của khả năng chống UAV, cho thấy xe tăng, xe thiết giáp và các phương tiện chiến đấu khác trong tương lai gần sẽ phải áp dụng nhiều biện pháp chống UAV hơn nữa như bộ khí tài tác chiến điện tử, giáp bảo vệ thụ động, giáp vật liệu tổng hợp bảo vệ tháp pháo và súng máy tốc độ bắn cao, tự động phát hiện, xác định các UAV thù địch và khai hỏa tiêu diệt.

Việc Merkava Mk.3 được lắp đặt lồng sắt chống UAV cho thấy, UAV đã trở thành loại vũ khí thông minh có điều khiển, có khả năng tấn công hiệu quả tăng thiết giáp của đối phương. Các biện pháp chống UAV, cả bằng phần cứng thụ động như lồng sắt, khí tài gây nhiễu chế áp UAV và các mô-đun vũ khí tốc độ bắn cao trong tương lai gần sẽ là những tiêu chuẩn kỹ thuật then chốt đối với các thế hệ xe tăng tiếp theo để bảo vệ phương tiện, tăng cường khả năng sống sót của xe trên chiến trường.

Theo Army Recognition