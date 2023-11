Mối liên hệ này được CEO AMD, bà Lisa Su thừa nhận lần đầu tiên vào năm 2020 và gần đây hơn đã được Jean Wu, một nhà phả hệ người Đài Loan tiết lộ thêm thông tin.

Cả hai không lớn lên cùng nhau, điều này có thể khiến mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn khi họ hiện đang cạnh tranh với nhau trên một trong những lĩnh vực được theo dõi chặt chẽ nhất thế giới.

Họ có chung một lịch sử gia đình có nguồn gốc từ Đài Loan, một hòn đảo ngày càng bị kẹt giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, khi hai quốc gia tranh giành quyền lực tối cao trong lĩnh vực công nghệ cao.

Theo Jean Wu, một cựu nhà báo tài chính, ông Jensen Huang (Hoàng Nhân Huân) là “biao jiu” của bà Lisa Su trong tiếng Quan Thoại. Theo thuật ngữ phương Tây, họ là anh em họ cách nhau một thế hệ.

Nhà báo Jean Wu mô tả việc xác định mối quan hệ của họ bằng cách nghiên cứu hồ sơ công khai, các mẩu báo và kỷ yếu, cũng như phỏng vấn một thành viên thân thiết trong gia đình của Huang.

“Chúng tôi là họ hàng xa”, bà Su mỉm cười nói khi được hỏi tại sự kiện của Hiệp hội Công nghệ Người tiêu dùng (CTA) vào năm 2020.

Người phát ngôn của Nvidia cũng xác nhận rằng ông Huang có quan hệ họ hàng với bà Su như anh em họ xa. Ông Huang từ chối bình luận về câu chuyện này, trong khi bà Su không trả lời yêu cầu bình luận.

Hành trình tương đồng

Quan hệ họ hàng giữa ông Jensen Huang và bà Lisa Su là điểm thu hút sự chú ý với giới phân tích ngành công nghiệp bán dẫn.

"Tôi thực sự bất ngờ", nhà báo Wu nói về phát hiện của mình.

Christopher Miller, tác giả cuốn Chip War: The Fight for the World’s Most Critical Technology (tạm dịch là Cuộc chiến về chip: Đấu tranh để sở hữu công nghệ ưu việt nhất), cũng bày tỏ sự ngạc nhiên trước thông tin lãnh đạo Nvidia và AMD có quan hệ họ hàng. "Hai người có chung nguồn gốc gia đình ở đảo Đài Loan đang giữ vị trí trung tâm ngành công nghiệp bán dẫn", ông nói.

"Kinh tế tại đảo Đài Loan gần 50 năm qua xoay quanh sản xuất thiết bị điện tử, cũng như thiết kế, chế tạo và lắp ráp chip. Bán dẫn là lĩnh vực xuất khẩu lớn nhất tại đây, khiến nhiều thanh niên chọn con đường sự nghiệp trong ngành này", ông Christopher Miller Miller cho hay. Ông Jensen Huang và bà Lisa Su không phải ngoại lệ, dù họ chủ yếu lớn lên ở nước ngoài.

ÔNg Huang sinh năm 1963 tại thành phố Đài Bắc trước khi tới Đài Nam. Gia đình chuyển đến Thái Lan khi cha ông làm việc tại một nhà máy lọc dầu. Khi Huang 9 tuổi, bất ổn chính trị tại Thái Lan khiến cha mẹ đưa ông và anh trai đến sống với họ hàng ở bang Washington (Mỹ). Sau đó, ông học ở trường nội trú ở Kentucky.

Bà Lisa Su sinh tại thành phố Đài Nam năm 1969. Gia đình bà nhập cư vào Mỹ sau đó ba năm và sống tại New York.

Hai người trưởng thành ở những nơi cách xa nhau, nhưng có chung con đường sự nghiệp. Họ cùng theo học ngành kỹ thuật điện, bà Su chọn Viện Công nghệ Massachusetts còn ông Huang học ở Đại học bang Oregon và Đại học Stanford.

Họ gia nhập ngành bán dẫn và đều có thời gian làm việc tại AMD. Ông Huang là nhà thiết kế bộ vi xử lý tại công ty trước khi thành lập Nvidia năm 1993. Bà Su tới AMD sau đó gần 20 năm với tư cách Phó Chủ tịch cấp cao và được ca ngợi là người đã hồi sinh doanh nghiệp này.

Từ anh em họ đến đối thủ cạnh tranh

Giờ đây, cả hai giám đốc điều hành đều có trụ sở tại Santa Clara, California, với trụ sở chính chỉ cách nhau 5 phút lái xe.

Theo McKinsey, các công ty của họ bán phần cứng và phần mềm cho các công ty công nghệ hàng đầu thế giới, trong một ngành công nghiệp dự kiến ​​đạt giá trị 1 nghìn tỉ USD vào năm 2030. Trong báo cáo thường niên gần đây nhất , AMD đã vinh danh Nvidia là đối thủ cạnh tranh hàng đầu ở hai trong bốn lĩnh vực kinh doanh chính của mình: trò chơi và trung tâm dữ liệu.

Các công ty này từng được các game thủ biết đến nhờ bán GPU - đơn vị xử lý đồ họa - hiển thị hình ảnh trong trò chơi điện tử, giúp chúng trở nên sống động hơn. Mặc dù cả hai vẫn đang cạnh tranh trong lĩnh vực này nhưng GPU của họ hiện cũng đang được sử dụng để cung cấp năng lượng cho AI, công nghệ làm nền tảng cho các hệ thống mới phổ biến như ChatGPT.

Theo nhà sản xuất chip, GPU H100 của Nvidia đã được OpenAI, nhà phát triển ChatGPT, sử dụng để đào tạo mô hình ngôn ngữ của mình. Những thành phần này đã được so sánh với MI300X mới ra mắt gần đây của AMD, được AMD quảng cáo là “máy gia tốc tiên tiến nhất thế giới dành cho AI tạo sinh”.

AMD cho biết trong báo cáo thu nhập gần đây rằng họ kỳ vọng GPU sẽ mang lại doanh thu hơn 2 tỉ USD vào năm 2024 và dòng MI300 được dự báo sẽ trở thành “sản phẩm nhanh nhất đạt doanh thu 1 tỉ USD trong lịch sử AMD”. Những dự đoán này đã khiến cổ phiếu của AMD tăng gần 10% vào ngày hôm sau.

Cả hai cũng cạnh tranh trong việc bán thiết bị cho các trung tâm dữ liệu, cơ sở vật chất dùng để lưu trữ vô số thông tin điện tử. Họ dựa vào các chip như bộ xử lý trung tâm (CPU), giúp máy tính chạy hệ điều hành và chương trình một cách trơn tru, cũng như bộ xử lý dữ liệu (DPU), giúp giải phóng không gian trên máy tính để người dùng có thể thực hiện nhiều tác vụ cùng một lúc. AMD bán cả hai thành phần này cho các doanh nghiệp và Nvidia cũng vậy.

Trong những năm gần đây, các công ty này đã được công nhận rộng rãi hơn nhờ cung cấp công nghệ tiên tiến hứa hẹn sẽ định hình lại xã hội. Bộ xử lý mà họ tạo ra ngày càng được sử dụng nhiều hơn để giúp chạy ô tô điện, bên cạnh hệ thống AI, củng cố phạm vi tiếp cận vốn đã bao trùm hầu hết mọi thứ từ PC đến PlayStation.

Ông Miller cho biết: “Tôi có thể nói rằng bất kỳ ai truy cập vào Internet đều có khả năng đang sử dụng con chip của Nvidia và AMD”.

“Hầu hết mọi người không bao giờ nghĩ về AMD hay Nvidia vì họ chưa bao giờ nhìn thấy những con chip mà những công ty này sản xuất. Nhưng trên thực tế, trong cuộc sống hàng ngày, bạn có thể đang sử dụng cả Nvidia và AMD”, ông Milner nói thêm.

AMD và Nvidia là những đối thủ cạnh tranh trên thị trường chip bán dẫn

Đặc biệt, sự bùng nổ AI đã thúc đẩy cổ phần của Nvidia tăng vọt, công ty được coi là đi đầu trong công nghệ cần thiết để đào tạo trí tuệ nhân tạo. Kết quả là cổ phiếu Nvidia đã có một đợt tăng giá mạnh mẽ, tăng 208% từ đầu năm đến nay.

Ông Miller lưu ý rằng cổ phiếu của AMD cũng đã tăng 73% tính đến thời điểm hiện tại vào năm 2023, mặc dù công ty này nhỏ hơn nhiều so với Nvidia.

Trong khi đó, bà Lisa Su đã nổi lên là một trong những giám đốc điều hành được trả lương cao nhất nước Mỹ, được xếp hạng là nữ CEO được trả lương cao nhất trong S&P 500 năm ngoái. Bà đứng đầu danh sách CEO nam và nữ của các công ty trong chỉ số năm 2019, theo đánh giá chung của công ty phân tích lương thưởng điều hành Equilar và Associated Press.

Tuy nhiên, cả hai nhà sản xuất chip đều có thể thấy vận may của mình thay đổi khi căng thẳng địa chính trị tiếp tục bùng phát. Tuần trước, Nvidia cho biết trong một hồ sơ pháp lý rằng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc ảnh hưởng đến một số chip AI tiên tiến của họ đã có hiệu lực “ngay lập tức”, sớm hơn vài tuần so với dự kiến.

AMD cũng cho biết vào tháng 8 rằng họ sẽ tuân thủ các quy định của Mỹ, đồng thời tìm cách phát triển các sản phẩm dành riêng cho Trung Quốc.

Khi được CTA hỏi về mối quan hệ với ông Jensen Huang vào năm 2020, bà nói: “Tôi nghĩ Nvidia là một công ty tuyệt vời”.

Bà nói thêm: “Không còn nghi ngờ gì nữa, khả năng công nghệ mà họ đã chứng minh trong thập kỷ qua đã đưa ngành này tới một số lĩnh vực quan trọng trong AI”.

“Đó là một thế giới cạnh tranh, vì vậy chắc chắn chúng tôi phải cạnh tranh hết mình. Nhưng đó cũng là một thế giới mà đôi khi bạn cũng phải hợp tác với các đối thủ cạnh tranh của mình”, bà nói thêm.

Theo CNN