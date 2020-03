Angelina Jolie yêu cầu quyền riêng tư từ vợ cũ của Brad Pitt

Brad Pitt và vợ cũ Jennifer Aniston đã xuất hiện chung trong một số clip thời gian qua. Họ thậm chí còn gặp mặt nhau trong lễ trao giải SAG. Điều này khiến nhiều người cho rằng đã gây ảnh hưởng đến Angelina Jolie.

Một số nguồn tin thân cận với cặp đôi này đã cho biết trên cuốn tạp chí của New Zealand rằng: "Angelina đã yêu cầu quyền riêng tư với Jennifer. Cô không muốn Jennifer gặp mặt con mình. Ngoài ra, cô cũng nộp đơn lên tòa án để xem xét quyền nuôi con với Brad Pitt".



Những người thân cận với diễn viên của bộ phim "Once Upon A Time In Hollywood" đã tiết lộ về cảm xúc của nam tài tử này trong thời gian qua. "Sau ba năm địa ngục, Brad hiện tại mới bắt đầu cảm thấy vui vẻ trở lại. Anh ấy hy vọng sẽ vụ ly hôn sẽ kết thúc vào cuối tháng 5. Vì vậy, anh ấy sẽ làm mọi thứ để chứng minh những đứa trẻ là tất cả với anh ấy".

Nữ diễn viên 44 tuổi đã đệ đơn lên tòa án để xin xác nhận quyền nuôi con.

Tin tức này diễn ra đúng vào thời điểm nam diễn viên 55 tuổi và vợ cũ Jennifer Aniston gặp nhau tại lễ trao giải SAG vào tháng 1 vừa qua. Hai người đã cùng chụp ảnh và trao cho nhau những cái ôm khi cả hai cùng giành chiến thắng ở những hạng mục khác nhau.

Bên cạnh đó, tin đồn nam tài tử Hollywood này hẹn hò với nữ diễn viên Alia Shawkat cũng gây sốt trong thời gian qua. Cặp đôi này được cánh báo chí tiết lộ thường hay đi chơi cùng nhau. Tuy nhiên, mới đây nam tài tử người Mỹ đã lên tiếng phủ nhận tin đồn.

Brad Pitt và Aniston từng có hai năm chung sống với nhau dưới danh nghĩa vợ chồng. Tuy nhiên, họ đã chia tay sau khi nam diễn viên 55 tuổi người Mỹ và Angelina Jolie bắt đầu hẹn hò khi họ làm việc cùng nhau trong bộ phim "Mr and Mr Smith". Brad Pitt và Jolie sau đó đã kết hôn vào năm 2014. Nam diễn viên người Mỹ cũng đã cố gắng hàn gắn mối quan hệ với những đứa con của mình.