VietTimes – Se.ven Global Investments - bên nhận chuyển nhượng cổ phần Nhiệt điện Mông Dương 2 của AES, hoạt động trong lĩnh vực khai khoáng, vận hành nhà máy điện, có trụ sở tại Cộng hòa Séc.

AES – tập đoàn năng lượng hàng đầu của Mỹ - mới cho biết đã ‘chốt’ bán 51% cổ phần tại nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 2. Thương vụ nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát thải thấp mà AES đang theo đuổi.

Trong thông cáo phát đi hôm 30/11, AES kỳ vọng thương vụ sẽ được hoàn thành vào năm 2025, sau khi được Bộ Công thương và Chính phủ chấp thuận. Đối tác nhận chuyển nhượng là Se.ven Global Investments – tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực khai khoáng, vận hành nhà máy điện có trụ sở tại Cộng hòa Séc.

Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 2 (Ảnh: AES)

Nhiệt điện Mông Dương 2 đi vào hoạt động từ năm 2015, có công suất 1.242 MW, gồm 2 tổ máy, với tổng vốn đầu tư 2 tỉ USD. Đây cũng là dự án BOT điện than đầu tiên tại Việt Nam.

Doanh nghiệp dự án – Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương (trước đây là Công ty TNHH Điện lực AES – TKV Mông Dương) được thành lập vào tháng 4/2010. Các cổ đông sáng lập của công ty này bao gồm: AES (Mỹ) - nắm giữ 51%; Posco Energy (Hàn Quốc) – sở hữu 30%; và Tập đoàn Đầu tư Trung Quốc (CIC) – nắm giữ 19% vốn điều lệ.

Se.ven Global Investments cho biết việc mua lại cổ phần Nhiệt điện Mông Dương 2 từ AES là một phần trong kế hoạch gia nhập thị trường châu Á. Trước đó, tập đoàn này từng gây xôn xao khi mua lại 50% cổ phần nhà máy điện than Vales Point (Úc).

Hồi tháng 9/2022, trả lời phỏng vấn trên tờ The Australian Financial Review, ông Alan Svoboda - Giám đốc điều hành Sev.en Global Investments – cho rằng quá trình chuyển đổi năng lượng sẽ mất nhiều thời gian và phức tạp hơn mong đợi.

“Bởi vậy, nếu không có giải pháp khác, các nguồn năng lượng truyền thống vẫn cần thiết để cung cấp một số nguồn dự phòng hợp lý trong quá trình chuyển đổi”, ông Alan Svoboda nói.

Trở lại với AES, dù rút khỏi điện than, tập năng lượng của Mỹ cho biết sẽ tiếp tục đầu tư vào điện khí tại Việt Nam, với các dự án Kho cảng LNG Sơn Mỹ 1,3 tỉ USD và nhà máy điện Sơn Mỹ - có công suất 2.250 MW tại tỉnh Bình Thuận./.