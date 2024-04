VietTimes – Hãng Procter & Gamble (P&G) và Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC) hôm 5/4 đã thông báo thu hồi hàng triệu vỏ bột giặt Tide và các nhãn hiệu khác do có nguy cơ tổn thương nghiêm trọng.

Ủy ban An toàn sản phẩm tiêu dùng Hoa Kỳ (Consumer Product Safety Committee, CPSC) cho biết những chiếc túi này có thể bị rách gần đường khóa kéo và không thể đóng kín lại được, gây nguy cơ tổn thương nghiêm trọng nếu vô tình nuốt phải, đặc biệt là đối với trẻ em.

Theo thông báo, các sản phẩm bị thu hồi bao gồm các túi chứa viên giặt nhãn hiệu Tide, Gain Flings, Ace và Ariel được sản xuất ở Mỹ trong khoảng thời gian từ tháng 9/2023 đến tháng 2/2024 và được bán dưới dạng túi nhựa chứa từ 12 đến 39 gói (viên) dạng gel. Khoảng 8,2 triệu túi sản phẩm bị ảnh hưởng bởi việc thu hồi.

Các sản phẩm bị thu hồi hiện có mặt tại các hệ thống cửa hàng Big Lots, CVS, Family Dollar, Home Depot, Sam's Club, Target, Walmart và các cửa hàng khác trên khắp nước Mỹ từ tháng 9/2023 đến nay. Ngoài ra, các sản phẩm này cũng được bán trên Amazon và các trang web thương mại điện tử khác.

Các túi viên gel giặt bị thông báo thu hồi (Ảnh: Creaders)

P&G cho biết trong một tuyên bố: "Đây là vấn đề về bao bì, không phải vấn đề về chất lượng hay an toàn của sản phẩm. Mặc dù sản phẩm bên trong vẫn an toàn khi sử dụng nhưng chúng tôi đang tự nguyện thu hồi một số lượng hạn chế viên giặt đóng túi và cung cấp cho người tiêu dùng các sản phẩm thay thế khác để họ có thể tiếp tục sử dụng sản phẩm một cách an toàn – giống như hàng nghìn gia đình vẫn làm mỗi ngày”.

Ủy ban An toàn sản phẩm tiêu dùng Hoa Kỳ khuyến cáo người tiêu dùng đã mua các sản phẩm bị thu hồi nên để túi ngoài tầm với và tầm nhìn của trẻ nhỏ. Họ cũng có thể liên hệ với P&G và cung cấp hình ảnh của sản phẩm bị thu hồi cũng như số lô hiển thị để được hoàn tiền đầy đủ hoặc nhận sản phẩm thay thế. Người tiêu dùng cũng có thể yêu cầu một chiếc khóa tủ và "nhận miễn phí túi an toàn với trẻ em thay thế để bảo quản sản phẩm".

Còn P&G cho biết: "Vì sản phẩm không bọc kín được nên chúng tôi khuyên mọi người nên chuyển sản phẩm sang hộp đựng Tide hoặc Gain Flings bảo vệ trẻ em. Nếu không có hộp đựng bảo vệ trẻ em, bạn có thể yêu cầu một hộp từ nhóm dịch vụ tiêu dùng của chúng tôi".

Ủy ban An toàn sản phẩm tiêu dùng Hoa Kỳ cho biết họ đã nhận được 4 báo cáo về việc trẻ em tiếp xúc với viên giặt, trong đó có 3 trẻ vô tình nuốt phải sản phẩm này. P&G chưa xác nhận bất kỳ báo cáo nào về thương tích liên quan đến lỗi đóng gói sản phẩm này.

Trong thập kỷ qua, viên giặt đã bị chỉ trích vì tiềm ẩn gây nguy cơ sức khỏe cho trẻ em và những người khác, khiến các bác sĩ phải cảnh báo mọi người không nuốt sản phẩm và P&G vào tháng 1/2018 đã phát động một chiến dịch về chủ đề an toàn thực địa.

Theo Creaders