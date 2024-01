2 công ty mỹ phẩm ở TP.HCM bị thu hồi sản phẩm do không đạt tiêu chuẩn chất lượng

VietTimes – Công ty Mỹ phẩm LAVO và Công ty Mỹ phẩm Hoa Mai Vàng ở TP.HCM bị thu hồi sản phẩm do không đạt chất lượng.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi sản phẩm Prodak Strawberry Soft Facial Mask - Mặt nạ sáng da dâu tây - 30g (tên nhãn ghi trên sản phẩm: Prodak Strawberry Milk Soft Facial Mask - Mặt nạ sáng da dâu tây sữa tươi - 30g) do Công ty LAVO (địa chỉ: 11 Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và chi nhánh sản xuất Công ty LAVO (địa chỉ: lô 22, đường Trung tâm, KCN Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP.HCM) sản xuất.

Cục Quản lý Dược, sản phẩm trên không đáp ứng quy định về ghi nhãn và vi phạm chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật.

Cục Quản lý Dược yêu cầu các địa phương khẩn trương thông báo cho các cơ sở kinh doanh ngừng bán sản phẩm trên và tiến hành thu hồi, tiêu hủy sản phẩm.

Đối với Công ty LAVO và chi nhánh sản xuất, nhanh chóng thu hồi và tiếp nhận sản phẩm vi phạm trên từ các cơ sở kinh doanh để kịp thời tiêu hủy. Sau đó, gửi báo cáo về Cục trước 28/2/2024.

Bên cạnh đó, Cục cũng yêu cầu Sở Y tế TP.HCM giám sát việc chấp hành của công ty; thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 001767/19/CBMP - HCM; xử lý vi phạm và báo cáo về Cục.

Ảnh minh họa sản phẩm

Cùng thời điểm, Cục Quản lý Dược cũng đình chỉ lưu hành và thu hồi sản phẩm Aloe Essence Sheet Mask - 50g (sản phẩm mặt nạ chăm sóc da mặt có chứa chiết xuất lô hội, rau má, hoa cúc); SCB: 001326/21/CBMP-HCM do Công ty TNHH mỹ phẩm Hoa Mai Vàng (địa chỉ: 60/41/31 Nguyễn Văn Cự, khu phố 5, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP.HCM) phân phối và sản xuất; Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Gold My (Địa chỉ: 931/49A Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP.HCM) phân phối độc quyền, do vi phạm quy định về ghi nhãn và không đảm bảo chất lượng.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, ngừng bán và sử dụng sản phẩm; thu hồi và tiêu hủy sản phẩm trên; giám sát các đơn vị thực hiện và xử lý các đơn vị vi phạm.

Đối với Công ty Mỹ phẩm Hoa Mai Vàng, Cục Quản lý Dược yêu cầu tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh; tiêu hủy toàn bộ sản phẩm nêu trên và gửi thông báo về Cục trước 28/2/2024.

Cục yêu cầu Sở Y tế TP.HCM kiểm tra Công ty Gold My, Công ty Hoa Mai Vàng về việc chấp hành các quy định; thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 001326/21/CBMP - HCM; xử lý vi phạm và báo cáo về Cục trước 15/3/2024.