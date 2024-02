75.000 lượt khách quốc tế đến TP. Hồ Chí Minh dịp Tết Nguyên đán 2024

VietTimes – Từ ngày 8/2 -11/2, cả nước ghi nhận 453 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ các loại, nhiều hơn 129 ca so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023; trong đó, có 55 trường hợp cấp cứu tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ tự chế.