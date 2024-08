70 triệu đồng một căn hộ, giới trẻ đổ về Phụ Tân mua nhà

Những thông tin về giá nhà ở Phụ Tân được đăng tải trên mạng xã hội khiến dư luận xôn xao. Một số người đang tìm kiếm mối bán, một số hỏi về giá nhà, một số xin lời khuyên về cách tránh những cạm bẫy và một số thì hỏi vào mùa đông hệ thống sưởi có tốt hay không...

Cuối tháng 7 vừa qua, một nhóm phóng viên của Sohu Finance đã đi tàu cao tốc từ Bắc Kinh đến Phụ Tân để khảo sát giá nhà đất thực tế ở địa phương và phát hiện ra rằng giá nhà ở đây quả thực rất rẻ, nhưng “nói vậy mà không phải vậy”.

Thành phố Phụ Tân nhìn từ ga xe lửa phía Nam (Ảnh: Sohu).



Ranh giới phân chia giá nhà cao thấp là một con sông

Nhiều người dân địa phương cho biết, thị trường bất động sản ở Phụ Tân được tách biệt theo dòng Tế Hà (Xihe), giá nhà nhìn chung cao hơn ở phía bắc sông Tế và thấp hơn ở phía nam. Giá nhà chung trong thành phố là từ 3.000 đến 4.000 NDT/m2. Người dân có thể mua một ngôi nhà đã cải tạo với giá 7.000 NDT/m2 (24,5 triệu đồng), đơn giá của các khu dân cư cao cấp có thể lên tới 10.000 NDT/m2 (35 triệu đồng).

Những ngôi nhà giá rẻ gây sốt trên Internet chủ yếu tập trung ở các khu nhà ở tái định cư, chẳng hạn như Huệ Nam, Văn Tinh Uyển, Nam Dịch, Tây Bình An và Cống Điện. Tại khu vực cận ngoại ô, khu Mễ Gia, Thành Nam và Cao Đức Đông Sơn hay Ích Phúc Viên…có thể mua một căn nhà rộng khoảng 55 mét vuông với giá chỉ 20.000 đến 30.000 NDT (70 triệu đến 105 triệu đồng).

Nếu chịu khó tìm kiếm, người mua thậm chí có thể tìm thấy những ngôi nhà có giá chỉ 10.000 NDT (35 triệu đồng). Một người môi giới ở Huệ Nam cho biết, căn hộ rẻ nhất ở tầng cao nhất diện tích 45 mét vuông có giá 18.000 NDT, tức chỉ 400 NDT (1,4 triệu đồng) một mét vuông.

Khu tái định cư Mễ Gia có hơn 100 tòa nhà (Ảnh: Sohu).



Các khu nhà tái định cư này không có thang máy, nên giá chênh lệch rất lớn giữa các tầng dưới và các tầng trên cùng. Ví dụ, ở khu Mễ Gia, một căn hộ thô rộng 55 mét vuông ở tầng 6 có giá 26.000 NDT (91 triệu đồng), trong khi một căn cùng diện tích ở tầng một có giá 49.000 NDT (171,5 triệu đồng), gần gấp đôi.

Phụ Tân thịnh vượng nhờ than đá. Nơi đây từng có mỏ than lộ thiên lớn nhất châu Á. Sau này, do hết than, nơi đây trở thành một thành phố cạn kiệt tài nguyên, những người trẻ dần dần bỏ đi, thành phố toàn người già. Vì vậy, đánh giá của người dân địa phương về các tầng cũng khác với truyền thống: Tầng 1 đến tầng 3 được coi là tầng vàng, tầng càng cao thì giá càng thấp.

Những người trẻ tìm đến Phụ Tân mua nhà chủ yếu mua nhà tầng cao giá rẻ trong khu tái định cư. Một số muốn thoát khỏi cuộc sống ở nơi cũ, một số làm nghề tự do, phát triển nội dung số, bán hàng online và một số làm việc tại nhà.

Khu dân cư Ích Phúc Viên (Ảnh: Sohu).



Muốn mua được nhà, trước hết cần “càn quét”

Lâm Viễn đã mua một ngôi nhà hồi tháng 6 năm nay. Trước khi mua nhà, anh đã bỏ công tìm hiểu những ngôi nhà giá rẻ trong thành phố. Anh đã mò đến ít nhất 22 khu, người ngoài đến đây mua nhà gọi đó là "càn quét nhà".

Lâm Viễn nhận thấy rằng từ Ga xe lửa phía Nam đến khu mới Ích Phúc Viên, giá nhà rẻ nhất cơ bản nằm trên dọc đường Tân Nghĩa, các khu Huệ Nam, Bình Trung và Bình Tây đều nằm dọc tuyến này.

Mặc dù các khu nhà ở xung quanh ga xe lửa phía Nam gần khu vực nội thị hơn nhưng hầu hết những ngôi nhà giá rẻ đều cũ và chủ yếu ở tầng trên cùng, đều là những căn hộ nhỏ một phòng khách một phòng ngủ có diện tích trên dưới 40 mét vuông.

Ở khu Ích Phúc Viên, nhà mới hơn và môi trường sống tốt hơn, với 20.000 NDT (70 triệu đồng) có thể mua được một căn hộ 55 mét vuông, 2 phòng ngủ 1 phòng khách, đáp ứng nhu cầu "có shipper, có chuyển phát nhanh và tiện giao thông công cộng".

Bên trong căn hộ 55 mét vuông giá 70 triệu VND ở khu Ích Phúc Viên (Ảnh: Sohu).



Ngân sách chỉ có 30.000 NDT, lại ảnh hưởng bởi phong tục của quê hương, Lâm Viễn cuối cùng đã chọn khu Ích Phúc Viên và mua một căn hộ rộng 55 mét vuông với giá 32.000 NDT (112 triệu đồng) và hiện đang cải tạo “càng rẻ càng tốt, cố gắng chi trong khoảng 20.000 NDT".

Không giống như Lâm Viễn, Lục Lục, một cô gái 9X, chọn một căn hộ ở khu đô thị "cũ và nghèo". Cô mua một căn nhà phúc lợi ở một khu tập thể trên tầng hai 49 mét vuông với giá 35.000 NDT (122,5 triệu VND) kèm theo một gian kho được tặng thêm.

Tháng 2 năm nay, sau khi nghỉ việc và kết thúc cuộc sống “trôi dạt Bắc Kinh”, Lục Lục đã đến Phụ Tân để mua nhà. Bước đầu tiên của cô ở đây là "càn quét nhà" và hỏi ý kiến ​​các chủ nhà thông qua thông tin mua bán được đăng trên diễn đàn của các khu. Tuy nhiên, khi đối phương phát hiện ra cuộc gọi là từ một số ngoại tỉnh, liền tăng ở mức độ khác nhau nên cô không còn cách nào khác là phải mua nhà qua trung gian.

“Tôi tham gia một nhóm người mua nhà không phải là người bản địa. Chúng tôi thường xuyên trao đổi với nhau và hiểu rõ về giá nhà ở các khu bình dân. Trong quá trình ‘càn quét nhà’, tôi gặp phải tình trạng hét giá tăng tới hai hoặc ba lần", Lục Lục giải thích. Hiện cô đang bận sửa nhà và đã thuê một căn hộ trong cùng khu để ở từ tháng 2 với giá thuê hàng tháng là 300 NDT (khoảng 1 triệu đồng).

“Việc mua nhà tương đối suôn sẻ, nhưng việc trang trí thì dễ sập bẫy. Tôi là một trong số đó, và đang làm thủ tục kiện. Trong nhóm có một bạn gái đã lát một nửa sàn nhà. Người nhận làm đột nhiên muốn tăng giá, nếu không trả thêm tiền thì họ bỏ và đừng hòng thuê được người khác”, Lục Lục nói.

Các chủ sở hữu căn hộ dán thông báo rao bán nhà trên cửa sổ (Ảnh: Sohu).



Phóng viên Sohu Finance đã tìm hiểu và nhận thấy nhiều ngôi nhà giá rẻ không được niêm yết trên các nền tảng mà chủ sở hữu chỉ dán thông tin bán hàng lên cửa sổ bằng tờ giấy A4. Tình huống này rất dễ gặp ở các khu tái định cư.

"Bạn không cần phải tìm người trung gian. Bạn có thể tự mua bằng cách tìm kiếm số điện thoại trên cửa", một chủ sở hữu nhà ở Mễ Gia cho biết. Nếu có ai gọi hỏi mua, chủ nhà sẽ chủ động dẫn đi xem.

Một chủ sở hữu ở khu Mễ Gia kể từ khi ngôi nhà cũ bị phá bỏ và chia căn hộ tái định cư, căn hộ luôn để không. Phóng viên Sohu Finance quan sát thấy trên cửa sổ nhà ông cũng có thông tin rao bán. Đó là căn hộ thô rộng 52 mét vuông ở tầng 5, ông muốn bán với giá 35.000 NDT (122,5 triệu VND). "Bán bây giờ là không thích hợp, không bằng nhận tiền trong thời gian di dời. Lúc đó giá là 680 NDT/mét vuông, còn cao hơn giá bán bây giờ".

Ông nói: “Anh trai tôi cũng có một căn và luôn muốn bán đi. 2 năm qua có rất nhiều người đến xem nhưng không quyết mua. Bán được thì bán, không bán được thì cứ để đó thôi".

(Còn tiếp)

Theo Sohu