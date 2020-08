4 biện pháp bảo vệ an toàn cho người dùng trên TikTok

Ông Nguyễn Lâm Thanh, Giám đốc Chính sách TikTok tại Việt Nam, cho biết: “TikTok cam kết xây dựng một môi trường mạng thân thiện và an toàn, thông qua các biện pháp kiểm soát được thiết kế ngay trong ứng dụng”. Sau đây là một số giải pháp đảm bảo an toàn do TikTok khuyến nghị:

1. Tìm hiểu các tips hướng dẫn an toàn của KOLs

Nhiều người nổi tiếng đã tham gia vào chiến dịch hướng dẫn người dùng bảo vệ bản thân.

TikTok đã tạo ra dự án mang tên "You're in Control" - chuỗi video hướng dẫn các biện pháp kiểm soát quyền riêng tư và đảm bảo an toàn trên nền tảng TikTok. Với sự đồng hành của các KOLs trên TikTok, các video được sáng tạo theo hướng dễ tiếp cận với người dùng thông qua những tình huống đời thường nhất.

Chủ đề chính của loạt video này gồm các hướng dẫn cơ bản như chặn người khác, lọc bình luận, quản lý thông tin cá nhân… Người dùng có thể xem các video này bằng cách tìm kiếm hashtag #tiktoktips hoặc #youreincontrol.

2. Quản lý thời gian sử dụng TikTok với Digital Wellbeing

Thiết lập thời gian sử dụng TikTok phù hợp giúp người dùng quản lý trang cá nhân. (Ảnh chụp màn hình)

Nhiều người lo ngại việc tốn quá nhiều thời gian trên nền tảng. Để hỗ trợ và nhắc nhở người dùng quản lý thời gian, TikTok ra mắt tính năng mang tên Digital Wellbeing ngay trên ứng dụng.

Để kích hoạt tính năng, người dùng vào mục cài đặt trên TikTok, chọn “Sức khỏe Kỹ thuật số” (Digital Wellbeing). Trong mục “Quản lý thời gian sử dụng màn hình” (Screen Time management), người dùng có thể thiết lập các thông số phù hợp với bản thân. Với tính năng này, người dùng sẽ khống chế được thời gian lướt TikTok theo ý muốn.

3. Đồng hành với con cái qua tính năng Gia đình thông minh (Family Pairing)

Tính năng này giúp cha mẹ quản lý thời gian và nội dung khi trẻ em sử dụng mạng xã hội. (Ảnh chụp màn hình)

Nhằm xây dựng một môi trường an toàn đối với người dùng mọi lứa tuổi, TikTok cho ra mắt tính năng Gia đình thông minh (Family Pairing). Đây là công cụ cho phép người lớn tùy chỉnh cài đặt an toàn dựa trên nhu cầu cá nhân. Với tiện ích này, cha mẹ có thể dễ dàng thiết lập thời gian và nội dung giải trí cho con cái trên nền tảng TikTok.

Khi người dùng truy cập vào tính năng Gia đình thông minh, bảng hiển thị sẽ chia thành mục “Cha mẹ” và “Trẻ vị thành niên”. Người lớn có thể tự thiết lập tính năng phù hợp, bao gồm giới hạn thời gian xem, loại bỏ nội dung không phù hợp, giới hạn người gửi tin nhắn…

4. Sử dụng loạt công cụ cơ bản giúp người dùng ngăn chặn những nội dung vi phạm



Nếu phát hiện clip có nội dung vi phạm Tiêu chuẩn Cộng đồng của TikTok, người dùng có thể phản hồi ngay bằng thao tác “Báo cáo” và “Chặn”. Các thao tác cơ bản này nằm trong phần cài đặt ứng dụng. Rất nhiều bài đăng trên TikTok đã hướng dẫn và ủng hộ hành động này, nhằm bảo đảm môi trường mạng xã hội thân thiện và an toàn hơn.