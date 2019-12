11 nữ diễn viên dám hy sinh hình tượng cống hiến cho nghệ thuật (P1)

1. Kate Winslet

Nữ diễn viên xinh đẹp Kate Winslet đã từng hy sinh vẻ ngoài trẻ trung để vào vai một người phụ nữ Đức mù chữ, bị kết án vì cái chết của hàng trăm người trong bộ phim The Reader. Vai diễn này đã mang lại cho nữ diễn viên giải Oscar danh giá. Để có được tạo hình già nua và đầy nếp nhăn, cô đã phải nhờ đến cả một ekip hóa trang tâm huyết.

2. Natalie Portman

Natalie Portman được biết đến là một nữ diễn viên rất đa tài, có thể hóa thân vào nhiều kiếu nhân vật. Với vai diễn trong V for Vendetta, Portman đã dám dũng cảm cạo trọc đầu để nhập vai. Trong Goya’s Ghosts, cô vào vai một người phụ nữ là nạn nhân của Tòa án dị giáo Tây Ban Nha.

3. Cameron Diaz

Cameron Diaz là một diễn viên nổi tiếng xinh đẹp và quyến rũ tại Hollywood. Tuy nhiên, trong bộ phim Being John Malkovich năm 1999, Cameron đã vào vai một cô gái khác hoàn toàn so với hình tượng thường ngày của cô. Để nhập vai, cô phải thay đổi kiểu tóc và hầu như không trang điểm. Nhờ sự thể hiện xuất sắc, cô đã được đề cử cho các giải thưởng danh giá như BAFTA và Quả cầu vàng.

4. Nicole Kidman

Nicole Kidman đã giành giải Oscar năm 2003 cho vai nhà văn Virginia Woolf trong The Hour. Nhờ sự trợ giúp của trang điểm, nữ diễn viên trông rất giống nguyên mẫu bước ra từ trong tác phẩm. Cô cũng rất thành công trong một số bộ phim khác như: Moulin Rouge!, The Other, Cold Mountain, Australia, Grace of Monaco,...

5. Charlize Theron

Charlize Theron đã rất thành công với tạo hình và diễn xuất trong Monster. Trong bộ phim này, nữ diễn viên đóng vai một kẻ giết người hàng loạt. Để vào vai, cô đã phải tăng gần 10 kg và tạo hình trông thật nổi loạn. Nhờ sự cố gắng này, vai diễn của Theron đã được trao giải Quả cầu vàng, giải Oscar và giải thưởng của Hiệp hội diễn viên điện ảnh.

6. Michelle Pfeiffer

Người đẹp Hollywood Michelle Pfeiffer đã rất thành công khi hóa thân thành một phù thủy già đáng sợ trong Matthew Vaugh’s Stardust. Ngay cả khi biến đổi thành hình tượng xinh đẹp, hình ảnh của cô cũng không làm cho người khác phải thất vọng mặc dù đã ngoài 50 tuổi khi tham gia dự án phim này.

