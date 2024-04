WinCommerce hướng đến mục tiêu hơn 4.000 cửa hàng vào cuối năm 2024

Đại hội đồng Cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) được tổ chức không chỉ bao gồm chương trình nghị sự tiêu chuẩn theo yêu cầu quy định mà còn mang đến cho các bên liên quan của mỗi công ty niêm yết cái nhìn toàn diện về các cột mốc quan trọng cùng tiến độ thực hiện Nền Tảng Tiêu Dùng của Masan. Đồng thời đây cũng là dịp để nắm rõ những kế hoạch của Công ty giúp mang lại giá trị cho các cổ đông.

Các bài phát biểu quan trọng của sự kiện được trình bày bởi ông Danny Le - Tổng Giám đốc Masan Group, ông Trương Công Thắng - Tổng Giám đốc Masan Consumer Holdings (“MCH”) cùng với Bà Đinh Hồng Vân - Giám đốc Marketing Cấp cao ngành hàng Gia vị và bà Nguyễn Trương Kim Phượng - Giám đốc Marketing Cấp cao ngành hàng Thực phẩm Tiện lợi và bà Nguyễn Thị Phương - Tổng Giám đốc WinCommerce (“WCM”).

Chia sẻ thông điệp: “Kiên định hiện thực hóa Tầm Nhìn”, ông Danny Le, Tổng Giám đốc Masan Group nhấn mạnh cam kết của Masan về vận hành công ty một cách hiệu quả và không ngừng tập trung vào tăng trưởng lợi nhuận kể từ khi đặt cược vào mạng lưới bán lẻ hiện đại vào năm 2019. Đây cũng là thời điểm khởi đầu hành trình xây dựng nền tảng tiêu dùng – công nghệ của Masan, The CrownX (“TCX”).

Ông Danny Le chia sẻ “Chúng tôi đã nắm trong tay kế hoạch rõ ràng để khai mở giá trị cổ đông cho Masan Consumer trong ngắn hạn và WinCommerce trong trung hạn. Ở vị thế Tập đoàn, chúng tôi không chỉ tập trung vào tăng trưởng mà còn đặt trọng tâm vào gia tăng lợi nhuận trong 18 - 24 tháng tới”.

Ông Danny Le trình bày kế hoạch chiến lược nhằm tạo ra giá trị cho cổ đông của MSN và các cột mốc mà Công ty đạt được trong năm 2023:

Trong năm 2023, Masan vẫn duy trì sự tập trung vào các công thức tăng trưởng, các năng lực cốt lõi và đạt được một số cột mốc quan trọng bất chấp môi trường vĩ mô đầy thách thức:

Tăng trưởng mạng lưới – Cơ sở hạ tầng thực chất để tiếp cận 100 triệu người tiêu dùng khi 90%+ tiêu dùng hiện vẫn nằm ở offline:

Từ năm 2021, sau quá trình tái cơ cấu mạng lưới cửa hàng WinCommerce, công ty đã và đang gia tăng số lượng cửa hàng, siêu thị.

Về hiệu quả hoạt động của siêu thị mini, WCM dự kiến ​​sẽ đạt tổng cộng 4.000 cửa hàng, biên EBIT đạt 1% và 90% số siêu thị mini đạt mức hòa vốn EBITDA của cửa hàng vào năm 2024.

Trong suốt hành trình này, đổi mới sáng tạo chính là chìa khóa trong việc thí điểm các mô hình cửa hàng mới WIN và WinMart+ Rural, giúp mở rộng thị trường trong mạng lưới sẵn có của Masan, giúp nâng cao tốc độ tăng trưởng cũng như lợi nhuận LFL.

Tăng trưởng thị phần chi tiêu – Mở rộng thị trường mục tiêu cho những “Thương hiệu mạnh” của Masan:

Masan tự hào về khả năng xây dựng danh mục mạnh mẽ gồm các thương hiệu mạnh được người tiêu dùng tin yêu: CHIN-SU, Omachi, Kokomi, WakeUp 247, Heo Cao Bồi và Chanté. Những thương hiệu này không chỉ mang lại sự tăng trưởng vượt trội mà còn có thể mở rộng thị trường mục tiêu từ 2 đến 20x bằng cách định nghĩa lại phạm vi sản phẩm của thương hiệu.

Các thương hiệu của Masan sẽ đại diện cho văn hóa ẩm thực Việt Nam trên toàn cầu với tầm nhìn: “MỖI GIA ĐÌNH VIỆT NAM, MỌI SẢN PHẨM MASAN; MỖI GIA ĐÌNH THẾ GIỚI, ÍT NHẤT MỘT SẢN PHẨM MASAN”. Thị trường mục tiêu cho việc tiêu thụ toàn cầu của ngành hàng Gia vị và Thực phẩm tiện lợi được dự kiến sẽ đạt 380 tỷ USD.

Tăng trưởng hội viên – Kết nối nhãn hàng, nhà bán lẻ, và người tiêu dùng:

Ra mắt trên toàn quốc vào năm 2023, chương trình Hội viên WIN đã sẵn sàng trở thành chương trình thành viên lớn nhất Việt Nam với số lượng thành viên đăng ký đạt 8,5 triệu trong quý I/2024 và dự kiến ​​sẽ đạt 30 triệu vào năm 2025 bằng cách tích hợp thêm nhiều thương hiệu và phân phối bán lẻ truyền thống.

Bắt đầu bằng việc triển khai hợp tác với các nhãn hàng, chương trình Hội viên WIN sẽ trở thành nền tảng tiếp thị cá nhân hóa của Masan và thúc đẩy chiến lược Point-of-Life với các phát kiến đồng chấm điểm tín dụng với Techcombank.

WCM kỳ vọng sẽ tăng số lượng người dùng active hàng tháng, với tiềm năng tăng doanh thu thêm 1 tỷ USD.

Hệ thống hậu cần logistics và Trí tuệ nhân tạo/Công nghệ – Số hóa và làm việc thông minh hơn chính là chìa khóa:

Masan tiếp tục thực thi chiến lược số hóa bằng cách triển khai hệ thống ERP, tự động hóa toàn bộ chuỗi giá trị kinh doanh và áp dụng AI và Machine learning (máy học). Kết quả thu về ban đầu khả quan: cải thiện về lượng hàng tồn kho, giảm số ngày tồn kho, độ chính xác dự báo cao hơn và cải thiện chi phí logistics cho các cửa hàng WCM được thí điểm.

Masan có đầy đủ mọi yếu tố để hiện đại hoá bán lẻ truyền thống bằng mô hình WIN+: danh mục các thương hiệu mạnh, mạng lưới phân phối toàn quốc, kết nối trực tiếp với người tiêu dùng thông qua Hội viên WIN, được hỗ trợ bởi hệ thống hậu cần nội bộ ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ.

Masan có kế hoạch chi tiết rõ ràng về việc tạo ra giá trị chiến lược theo từng giai đoạn để khai mở giá trị cho TCX. Chiến lược bắt đầu với MCH trong năm 2025, sau đó là WCM vào năm 2027 – 2028.

Tại sự kiện, ông Trương Công Thắng, Tổng Giám đốc của Masan Consumer Holdings đã đưa ra chiến lược của Masan Consumer tập trung vào hiện thực hóa tầm nhìn:

MCH đã gầy dựng thành công 05 thương hiệu mạnh có doanh thu hàng năm từ 150 triệu đến 250 triệu USD: Kokomi, Omachi, CHIN-SU, Nam Ngư và Wakeup 247, đóng góp vào 80% tổng tăng trưởng doanh thu. Sự phát triển thành công của các thương hiệu này là kết quả của chiến lược nhất quán kéo dài hàng thập kỷ theo sát hành trình của người tiêu dùng để giải quyết những nhu cầu lớn chưa được đáp ứng. Masan Consumer tăng trưởng với tốc độ gấp 2,2x tốc độ thị trường chung kể từ năm 2017 đến năm 2023.

MCH đặt mục tiêu mở rộng hơn nữa thị trường mục tiêu bằng cách tham gia vào thị trường tiêu dùng bên ngoài, cung cấp các sản phẩm cao cấp thay thế bữa ăn tại nhà và thay thế bữa ăn tại nhà hàng cho người tiêu dùng. Ông Thắng tin rằng điều này chỉ là bước đầu trong hành trình của Masan Consumer để chiến thắng thị trường FMCG của Việt Nam.

Mục tiêu chiến lược của Masan Consumer là sở hữu 6 thương hiệu tỷ đô, thực hiện chiến lược “Go Global” và trở thành công ty hàng đầu Đông Nam Á về tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận nhờ mô hình FMCG mới.

Thương hiệu tỷ đô: Cao cấp hóa sản phẩm chính là công thức tạo nên thương hiệu tỷ đô, mở rộng phạm vi sản phẩm cho từng thương hiệu và mở rộng thị trường có thể tiếp cận từ 100 triệu người tiêu dùng tại Việt Nam lên 8 tỷ người trên toàn cầu.

“Go Global”: Masan Consumer đặt mục tiêu đạt 10 – 20% doanh thu từ thị trường toàn cầu, đưa thương hiệu Việt ra thế giới.

Mô hình FMCG mới: Masan Consumer sẽ triển khai Trung tâm Đổi mới Tiêu dùng để đẩy nhanh quá trình ra mắt sản phẩm. Bên cạnh đó, Masan Consumer tận dụng mang lưới bán lẻ. Phân phối sản phẩm trên GT, MT và Thương mại điện tử.

Ngay sau phần trình bày của ông Thắng, Bà Nguyễn Trương Kim Phượng - Giám đốc Marketing Cấp cao – Ngành hàng Thực phẩm Tiện lợi (Công ty Masan Consumer) chia sẻ lộ trình để Omachi trở thành thương hiệu tỷ đô bằng cách cao cấp hóa thương hiệu và mở rộng sang thị trường thay thế bữa ăn tại nhà hàng.

Omachi đã cao cấp hóa trải nghiệm mì ăn liền từ món ăn mang tính chất “thời điểm khó khăn” thành bữa ăn ngon, bổ dưỡng và thoải mái. Điều này giúp tăng định giá cao các sản phẩm. Từ năm 2017 đến năm 2023, Omachi đã tăng gấp đôi số lượng bữa ăn phục vụ lên 544 triệu mỗi năm, thể hiện sức hấp dẫn đặc biệt đối với người tiêu dùng về trải nghiệm cao cấp. Omachi kỳ vọng sẽ tăng gấp đôi bữa ăn phục vụ và giá trị trên mỗi khẩu phần ăn trong tương lai.

Omachi đặt mục tiêu mở rộng thị trường mục tiêu từ 1 tỷ USD của ngành hàng Mì ăn liền lên 17 tỷ USD của ngành hàng Thay thế bữa ăn tại nhà hàng (RMR) với việc ra mắt Lẩu tự sôi, Cơm tự chín Omachi tại sự kiện.

Tiếp đó, Bà Đinh Hồng Vân - Giám đốc cấp cao ngành hàng gia vị (Công ty Masan Consumer) đưa ra kế hoạch chi tiết để CHIN-SU trở thành thương hiệu tỷ đô bằng cách cao cấp hóa thương hiệu, mở rộng phạm vi danh mục sản phẩm và thực hiện chiến lược “Go Global”.

Cao cấp hóa: Phục vụ hơn 30 triệu chén nước mắm mỗi ngày, Masan Consumer phục vụ hơn 65%[3] lượng tiêu thụ nước mắm của Việt Nam. Kể từ năm 2007, CHIN-SU tiếp tục nâng cao chất lượng nước mắm bằng cách cải tiến hương vị và bao bì, đồng thời tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị gia tăng hơn.

Mở rộng phạm vi: CHIN-SU khởi đầu hành trình từ năm 2002 chỉ là một dòng sản phẩm nước tương. Đến năm 2024, thương hiệu đã phát triển thành danh mục gia vị cao cấp và toàn diện và mới đây là một loạt phát kiến cho Giải pháp Nấu ăn và Thay thế bữa ăn tại nhà.

“Go Global”: CHIN-SU mang ẩm thực Việt Nam ra thế giới, hướng tới 8 tỷ người tiêu dùng toàn cầu. Năm 2023, CHIN-SU giành vị trí top 1 trên sàn thương mại điện tử Coupang của Hàn Quốc, vị trí top 10 trên Amazon và mở rộng sang thị trường các nước phát triển. Ngành hàng gia vị xuất khẩu sang Hoa Kỳ và Hàn Quốc tăng lần lượt ~150% và ~125% vào năm 2023 so với cùng kỳ.

Trong khuôn khổ của Đại hội đồng cổ đông, Bà Nguyễn Thị Phương, Tổng Giám đốc của WinCommerce trình bày những thành tựu đạt được từ giai đoạn tái cơ cấu WCM và công bố mục tiêu đạt lợi nhuận ròng sau thuế là dương trong năm quý I/2025.

WCM đã hoàn thành giai đoạn tái cơ cấu trong năm 2023, giúp mang đến những cải thiện đáng kể về hiệu quả tài chính với doanh thu tăng lên 7.957 tỷ đồng đánh dấu mức tăng trưởng 9% trong quý I/2024 so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, WCM đã đạt được EBIT hàng nhu yếu phẩm dương trong ba quý liên tiếp trong quý I/2024, đồng thời ghi nhận 2.205 cửa hàng có EBIT dương.

Bước ngoặt cho sự chuyển đổi tích cực này là biên lợi nhuận thương mại của WCM tăng đáng kể 10% trong khi vẫn giữ được mức giá cạnh tranh. Vào năm 2023, với mục tiêu phục vụ các phân khúc người tiêu dùng đa dạng từ đại chúng đến giàu có, WCM đã hoàn thiện, nâng cấp đổi mới hình thức và triển khai các mô hình mang lại lợi ích cho người tiêu dùng thành thị và nông thôn. WCM cam kết phục vụ các kênh bán lẻ hiện đại còn nhiều tiềm năng phát triển và thị trường nông thôn chưa được khai thác, duy trì vị trí dẫn đầu về mạng lưới cửa hàng và hướng đến mục tiêu sở hữu hơn 4.000 cửa hàng vào cuối năm 2024.

Supra, nền tảng logistics nội bộ của Masan đã tiếp quản mảng hậu cần cho WinCommerce trong năm 2023, với 8 kho tổng hàng khô và 8 kho tổng thực phẩm tươi sống. Sự thay đổi này giúp gia tăng đáng kể về lượng hàng được xử lý thông qua các trung tâm phân phối này, đạt 60%, tăng từ mức dưới 30% trong khi vẫn giảm được chi phí đơn hàng.

Trong quý I/2024, WCM đánh dấu cột mốc quan trọng khi chương trình Hội viên WIN đã thu hút hơn 8,5 triệu hội viên và hỗ trợ mở 1 triệu tài khoản Techcombank mới. Chi phí thu hút khách hàng của WCM vẫn bằng 0, giá trị giỏ hàng thành viên tăng gấp đôi so với của những người không phải là hội viên. Theo đó, trung bình, các hội viên mua sắm 4 lần mỗi tháng. Điều này nhấn mạnh sự thành công của chương trình trong việc thúc đẩy sự tương tác và sự trung thành của khách hàng. Song hành với chiến lược của Masan Group, WCM sẽ tiếp tục đầu tư vào chương trình Hội viên WIN, đồng thời số hóa hoạt động và triển khai WIN+ để hiện đại hóa bán lẻ truyền thống.

Chiến lược giá hiệu quả là cần thiết để duy trì tính cạnh tranh về hình ảnh giá cả trong khi vẫn duy trì mức lợi nhuận phù hợp.

WCM cải thiện hiệu quả chuỗi cung ứng thông qua chuyển đổi xuyên suốt chuỗi giá trị và dự báo nhu cầu dựa trên công nghệ máy học giúp tối ưu hóa hàng tồn kho, dự báo nhu cầu và số ngày tồn kho.

WCM đã sở hữu những mảnh ghép được đặt đúng vị trí để thành công tại thị trường Việt Nam và đặt mục tiêu đạt lợi nhuận ròng sau thuế là con số dương trong năm 2025.

Năm 2024, Masan dự kiến ​​doanh thu thuần hợp nhất nằm trong khoảng từ 84.000 đến 90.000 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt từ 7% đến 15% so với cùng kỳ năm trước. Các mảng kinh doanh tiêu dùng cốt lõi vẫn được kỳ vọng là động lực chính cho tăng trưởng doanh thu. Chương trình Hội viên WIN sẽ tiếp tục tập trung vào việc gia tăng giá trị cho các doanh nghiệp và đối tác của Masan. LNST thuần cốt lõi trước phân bổ cho cổ đông thiểu số (Core NPAT Pre – MI) dự kiến ​​sẽ nằm trong khoảng 2.290 đến 4.020 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh so với 1.950 tỷ đồng trong năm 2023.

TCX: dự kiến ​​đạt doanh thu thuần trong khoảng 63.000 đến 68.000 tỷ đồng, tương ứng mức tăng từ 9% đến 18% so với năm 2023.

Năm 2024, WCM dự kiến ​​đạt doanh thu thuần từ 32.500 đến 34.000 tỷ đồng, tăng lần lượt so với cùng kỳ từ 8% đến 13%.

Doanh thu thuần của MCH dự kiến ​​đạt từ 32.500 tỷ đồng đến 36.000 tỷ đồng trong năm 2024, với mức tăng trưởng đóng góp chủ yếu của ngành hàng Thực phẩm tiện lợi, Đồ uống và Chăm sóc gia đình, cá nhân. Bên cạnh các sản phẩm, ngành kinh doanh chủ chốt, MCH còn đang phát triển các năng lực và quy trình đổi mới nhằm hoàn thiện danh mục FMCG trong tương lai.

PLH dự kiến ​​đạt 1.790 đến 2.170 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 17% đến 41% so với cùng kỳ. PLH dự kiến ​​mở từ 30 đến 60 cửa hàng mới ngoài WCM tập trung vào Hà Nội và TP.HCM. Phúc Long cũng sẽ bắt đầu tích hợp chương trình khách hàng thân thiết vào Hội viên WIN của Masan, mang đến nhiều lợi ích, đồng thời cũng mang lại một nguồn doanh thu khác cho PLH. Ngoài ra, Phúc Long sẽ nâng cao năng suất bán hàng thông qua các dự án marketing các cửa hàng địa phương, triển khai chương trình khuyến mãi trên toàn quốc, và các chương trình theo mùa giúp thu hút lượng khách hàng trẻ mới.

MML dự kiến ​​đạt doanh thu thuần trong khoảng 7.100 và 7.800 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 2% đến 12% so với cùng kỳ nhờ tập trung đầu tư vào mảng kinh doanh thịt chế biến và giảm quy mô trang trại chăn nuôi gà. Trong đó, doanh thu từ mảng thịt lợn có thương hiệu và thịt chế biến dự kiến ​​tăng trưởng lần lượt từ 15% đến 28% và từ 12% đến 33% so với cùng kỳ. MML đã và đang nỗ lực định vị Ponnie là thương hiệu xúc xích tiệt trùng cao cấp. Để tăng doanh số bán hàng hàng ngày tại mỗi điểm bán WCM lên 2,5 triệu đồng, MML có kế hoạch ra mắt các quầy thịt trong WCM, triển khai chiến dịch digital marketing mục tiêu đến các hội viên WIN, đồng thời thiết lập hệ thống tự động bổ sung hàng. Những nỗ lực này nhằm mục đích tăng cường nhận diện thương hiệu trên thị trường của MML và thúc đẩy tăng trưởng doanh thu trong phân khúc thịt chế biến.

MHT dự kiến ​​đạt doanh thu thuần từ 15.000 đến 15.800 tỷ đồng, tương ứng tăng lần lượt 6% đến 12% so với cùng kỳ. MHT thuê nhà thầu nổ mìn mới đưa vào hoạt động trong quý 1/2024. Trọng tâm của MHT là thực hiện các hoạt động tối ưu hóa chi phí, đặc biệt là trong hoạt động vận hành, thu mua, đồng thời giảm đòn bẩy tài chính.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan tin vào triết lý “doing well by doing good”. Sứ mệnh của Tập đoàn là cung cấp các sản phẩm và dịch vụ vượt trội cho 100 triệu người dân Việt Nam, để họ chi trả ít hơn cho các nhu cầu cơ bản hàng ngày. Masan hiện thực hóa tầm nhìn này bằng cách thúc đẩy năng suất thông qua những phát kiến mới, áp dụng công nghệ, xây dựng thương hiệu mạnh và tập trung hiện thực hóa những cơ hội lớn gắn với cuộc sống hằng ngày của đại đa số người dân.

Các Công ty thành viên và liên kết của Tập đoàn Masan là những Công ty dẫn đầu các lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh, thịt có thương hiệu, bán lẻ, chuỗi F&B, dịch vụ tài chính, viễn thông và sản xuất vật liệu công nghiệp có giá trị gia tăng. Đây là những lĩnh vực đang tăng trưởng cao của nền kinh tế Việt Nam.