Bên cạnh đạt chỉ tiêu về độ phủ vắc xin, VNVC đặc biệt chú trọng đảm bảo tiêm chủng an toàn, đạt hiệu quả phòng bệnh cao.

Từ ngày 16/9, trẻ em từ 1-10 tuổi chưa tiêm vắc xin sởi hoặc chưa tiêm đủ 2 mũi đến 39 trung tâm tiêm chủng của VNVC ở TP HCM sẽ được tiêm vắc xin sởi miễn phí nhưng vẫn hưởng trọn vẹn dịch vụ tiêm chủng vắc xin an toàn, chuyên nghiệp của VNVC. Theo ghi nhận sáng 16/9, nhiều phụ huynh đã tranh thủ thời gian đưa con đến các trung tâm tiêm chủng của VNVC trên địa bàn để tiêm vắc xin sởi.

VNVC cũng cam kết sẵn sàng hỗ trợ cơ sở vật chất, vật tư y tế, điều động đội ngũ tham gia cùng thành phố phòng chống dịch sởi. Hoạt động của VNVC đồng thời thể hiện trách nhiệm xã hội, chung tay góp sức cùng cả nước đẩy lùi dịch, bảo vệ sức khỏe cho hàng triệu người dân

Nhằm đảm bảo nguồn vắc xin an toàn phục vụ chiến dịch, bà Ngô Thị Tuyết Sương, Giám đốc Quản lý chất lượng Hệ thống tiêm chủng VNVC, cho biết VNVC đã đưa các xe lạnh chuyên dụng vận chuyển vắc xin đạt chuẩn GSP đã đến tận các trung tâm y tế quận huyện để nhận vắc xin sởi được thành phố cấp phát.

“Trong suốt hành trình vận chuyển, vắc xin cũng được kiểm soát chặt chẽ bởi đội ngũ quản lý chất lượng, logistics bảo quản từ khi vắc xin được bàn giao đến nhập kho lạnh chuyên dụng tại các trung tâm và đây chỉ là chặng an toàn đầu tiên của vắc xin. Vắc xin không được vận chuyển, bảo quản an toàn theo tiêu chuẩn GSP sẽ không đảm bảo chất lượng, không tạo được hiệu quả bảo vệ, chưa kể ảnh hưởng đến sự an toàn và sức khỏe của trẻ em, lãng phí công sức triển khai chiến dịch”, bà Sương cho hay.

Bác sĩ Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa Hệ thống tiêm chủng VNVC cho biết với thế mạnh là hệ thống trung tâm tiêm chủng dịch vụ lớn nhất thành phố với 39 trung tâm, gần 2.000 bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế, công suất phục vụ lên đến hàng chục nghìn lượt tiêm mỗi ngày, VNVC còn có thể tổ chức hàng trăm đội tiêm lưu động đến các trường học, khu dân cư với quy trình tiêm chủng an toàn cao nhất.

Ngay từ khi thành lập, VNVC đã chuẩn hóa đồng nhất về chất lượng chuyên môn tiêm chủng ở tất cả các trung tâm trên toàn quốc nhằm đảm bảo tiêm chủng vắc xin an toàn và chất lượng. Cùng với hệ thống xe lạnh, VNVC là đơn vị tiên phong xây dựng và phát triển mạng lưới kho lạnh bảo quản vắc xin lớn chất lượng cao, với các kho lạnh tổng ở 3 miền Bắc Trung Nam, hàng trăm kho lạnh trung tâm, dàn xe lạnh vận chuyển, hệ thống tủ chuyên dụng bảo quản vắc xin - tất cả đều được công nhận đạt chuẩn GSP quốc tế.

Hệ thống của VNVC có thể bảo quản cùng lúc đến 400 triệu liều vắc xin ở nhiệt độ tiêu chuẩn từ 2-8 độ C, đáp ứng nhu cầu tiêm chủng vắc xin của hàng chục triệu khách hàng và có khả năng dự trữ số lượng lớn vắc xin các loại.

Ngoài đảm bảo chất lượng nguồn vắc xin, VNVC rất chú trọng đào tạo nâng cao chuyên môn cho đội ngũ nhân viên y tế, 100% bác sĩ, điều dưỡng tại VNC đều có chứng chỉ an toàn do Bộ Y tế cấp. 100% trung tâm tiêm chủng đều có đầy đủ các phòng chức năng, phòng xử trí phản ứng sau tiêm cùng đầy đủ thuốc và phương tiện cấp cứu như hộp chống sốc, bình oxy cùng đội ngũ thường xuyên được tập huấn kỹ năng cấp cứu bài bản.