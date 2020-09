VinSmart ra mắt Aris Pro - điện thoại camera ẩn đầu tiên tại Việt Nam

Camera ẩn dưới màn hình (Camera Under Display - CUD) là công nghệ nhiếp ảnh sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho phép chụp ảnh với chất lượng tốt nhất mà không hiển lộ camera trên giao diện, mang lại màn hình tràn tối đa và vẻ đẹp vô khuyết cho sản phẩm. CUD hiện mới được ứng dụng và thương mại hóa thành công ở một số ít dòng điện thoại thông minh trên thế giới, trong đó có Vsmart Aris Pro tại Việt Nam.

Công nghệ xử lý ảnh Vcam Kristal sẽ loại bỏ các hiện tượng ảnh mờ, thiếu, nhiễu và lóe sáng, màu sắc thiếu trung thực...giúp tạo ra những bức ảnh selfie sắc nét

Để vượt qua được thử thách công nghệ, VinSmart đã hợp tác cùng Viện Nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo VinAI Research (thuộc Tập đoàn Vingroup) phát triển công nghệ AI xử lý hình ảnh VCam Kristal dành riêng cho camera ẩn dưới màn hình. Bằng việc kết hợp các thuật toán và mô hình AI trong thị giác máy tính, nhiếp ảnh điện toán và kiến trúc mạng nơ-ron đặc biệt, VCam Kristal loại bỏ các hiện tượng ảnh mờ, thiếu, nhiễu và lóe sáng, màu sắc thiếu trung thực... tạo ra những bức ảnh selfie sắc nét. Thuật toán AI sẽ được cập nhật liên tục nhằm nâng cao chất lượng hình ảnh trên camera Aris Pro trong suốt vòng đời sản phẩm.



Bên cạnh đột phá về công nghệ màn hình trên mẫu Aris Pro - Vsmart Aris Series còn sở hữu chip Bảo mật lượng tử Quantum QRNG từ ID Quantique (Thụy Sĩ) và công nghệ khóa xác thực mạnh FIDO2 nhằm đảm bảo nâng cao độ an toàn và bảo mật cho dữ liệu, đặc biệt là dữ liệu ngân hàng, tài chính cá nhân và y tế. Trong đó, gói bản quyền khóa xác thực mạnh FIDO2 cung cấp miễn phí cho người dùng trong 3 năm là phương thức xác thực người dùng an toàn nhất hiện nay, hỗ trợ tất cả các trình duyệt và dịch vụ phổ biến như Google, Apple, Microsoft, Facebook. Đây là thỏa thuận ưu tiên giữa VinSmart và Công ty TNHH Dịch vụ An ninh mạng VinCSS (thuộc Tập đoàn Vingroup).

Về thiết kế, Vsmart Aris Series mang phong cách hiện đại, thời thượng với các đường nét bo tròn tinh tế. Cả Vsmart Aris và Vsmart Aris Pro đều được trang bị màn hình AMOLED FullHD+ 19.5:9, chip xử lý Qualcomm Snapdragon 730 8 với khung kim loại, lưng kính sang trọng và các sắc màu “độc lạ” như Xám nhật thực, Lục cực quang, Lam thủy triều và Đồng tân tinh.

Đặc biệt để bảo vệ sức khỏe cho khách hàng trong mùa dịch bệnh Covid, khi mua Vsmart Aris Series khách hàng sẽ được tặng kèm 1 miếng dán bảo vệ màn hình có khả năng giảm lây nhiễm virus gây bệnh tới 99,97% (gồm cả virus Corrona). Sản phẩm được chứng nhận bởi phòng thí nghiệm BioScience (Mỹ), Đại học Quốc gia Singapore (NUS) và NBC Meshtecz Nhật Bản. Ngoài ra, sản phẩm sẽ được tùy chọn cài đặt ứng dụng Dr. AidTM. DrAid™ là phần mềm AI đầu tiên tại Việt Nam do Công ty VinBrain (Tập đoàn Vingroup) phát triển nhằm hỗ trợ chẩn đoán các bệnh về phổi, tim và xương dựa trên X-quang (trong đó có cả Covid).

Bà Lê Thị Thu Thủy (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Sản xuất VinSmart - Tập đoàn Vingroup) cho biết: “Với việc tích hợp các công nghệ tân tiến nhất - Vsmart Aris Series không chỉ thể hiện nỗ lực mang đến những sản phẩm tốt nhất cho người tiêu dùng mà còn khẳng định năng lực làm chủ công nghệ, khả năng sáng tạo để thay đổi cuộc chơi của VinSmart ở đẳng cấp quốc tế”.

Sau gần 2 năm ra mắt thị trường, VinSmart đã có 14 mẫu điện thoại tới tay người tiêu dùng. Năm 2020, VinSmart đã lọt Top 3 những hãng smartphone bán chạy nhất tại Việt Nam, trở thành công ty Việt Nam đầu tiên sản xuất thành công thiết bị đầu cuối hỗ trợ công nghệ 5G. Với sự kiện ra mắt Vsmart Aris, VinSmart tiếp tục chứng minh sức mạnh công nghệ và khả năng cạnh tranh ngang bằng với các hãng điện thoại hàng đầu thế giới, cũng như khẳng định chất lượng của smartphone cao cấp “made in Viet Nam”.

Sản phẩm bắt đầu nhận đặt hàng từ 20/9 với giá bán lần lượt là 7.490.000 và 9.990.000 đồng.

Model máy Giá bán lẻ chính thức Thời gian đặt hàng Thời gian nhận hàng Quà tặng đặt trước Vsmart Aris 6GB /64GB 7.490.000 đồng 20/9-25/9 Từ 26/9 Tặng voucher 500.000 đồng cho 5.000 khách đặt hàng đầu tiên Vsmart Aris Pro 8GB/128GB 9.990.000 đồng 20/9-24/10 Từ 25/10 Tặng gói ưu đãi lên tới 2.200.000 đồng cho 1.500 khách đặt hàng đầu tiên



