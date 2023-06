VinaPhone triển khai chương trình ưu đãi tặng điểm, tích quà dịp sinh nhật

VietTimes – Nhân dịp sinh nhật lần thứ 27 (26/6/1996 – 26/6/2023), VinaPhone triển khai chương trình ưu đãi tặng điểm, tích quà vô cùng hấp dẫn dành cho tất cả khách hàng là Hội viên VinaPhone Plus.

Theo chương trình ưu đãi tri ân mới, từ 5/6 đến 30/6/2023, tất cả khách hàng là Hội viên VinaPhone Plus hạng Thân thiết, Bạc, Titan sẽ nhận được 266 điểm V+. Hội viên hạng Vàng, Kim cương sẽ nhận được 2.660 điểm V+. Điểm thưởng có thể được sử dụng trong 06 tháng.

Với điểm thưởng này, khách hàng của VinaPhone có thể đổi để nhận các món quà thiết thực như: Gói cước di động Thoại/SMS/Data, truyền hình MyTV miễn phí hoặc hàng ngàn vật phẩm gia dụng thiết thực khác cho gia đình.

Theo đó, chỉ với 26 điểm V+, các hội viên VinaPhone Plus sẽ có thể lựa chọn đổi thưởng những gói cước hấp dẫn như Gói SMS SPLUS3 (với 100 SMS nội mạng), gói Data DPLUS4 (với 1 GB dung lượng tốc độ cao), gói thoại VPLUS5 (có 50 phút gọi nội mạng VinaPhone miễn phí).

Hoặc, với 266 điểm V+, khách hàng cũng có thể tùy chọn các vật phẩm quà tặng hấp dẫn như Kệ treo bàn chải đánh răng đa năng NACI, bình nước Kita Slim, bộ đựng hộp gia vị Tritan Yoko…

Đặc biệt, với các gói truyền hình, giải trí MyTV, khách hàng sẽ dễ dàng nhận được các đặc quyền như Vod tắt quảng cáo, Galaxy cao cấp, MyTV chuẩn, ứng dụng HBO GO mà hoàn toàn không hề mất phí, điểm đổi.

Ngoài ra khách hàng cũng có thể cộng thêm điểm V+ vào kho điểm tích lũy để đổi các quà tặng và ưu đãi giá trị khác.

Để nhận quà, khách hàng chỉ cần truy cập app/web VinaPhone Plus (https://vinaphoneplus.com.vn), đến mục Quà tặng và lựa chọn chương trình “Sinh nhật VinaPhone” hoặc đăng nhập app My VNPT (https://my.vnpt.com.vn/app), đi tới mục VinaPhone Plus và lựa chọn chương trình Sinh nhật VinaPhone và làm theo hướng dẫn.

Để có thông tin chi tiết, khách hàng có thể tham khảo tại https://vinaphoneplus.com.vn hoặc gọi đến tổng đài 18001091 (miễn phí).