Việt Nam - Singapore phối hợp chia sẻ, kết nối các cơ sở dữ liệu quốc gia

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long sẽ tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam từ hôm nay đến ngày 29/8, theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam lần thứ 5 này của Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long sẽ giúp thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước, nhất là về kinh tế số - kinh tế xanh.

Đây cũng là chuyến thăm nằm trong một loạt sự kiện mà hai bên tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Singapore, sau chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Singapore vào tháng 2/2023.

Gần nhất, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và phu nhân đã có chuyến thăm chính thức Singapore (8-10/2/2023), với nhiều kết quả thực chất, trong đó có việc hai bên đã ký kết thỏa thuận về lập quan hệ Đối tác Kinh tế số - kinh tế xanh, tạo tiền đề triển khai hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực kinh tế số, kinh tế xanh, tài chính xanh, mua bán năng lượng sạch, ứng phó biến đổi khí hậu…; cùng nhiều văn kiện hợp tác khác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, hợp tác hàng hải, lãnh sự.

Các doanh nghiệp và cơ quan hai nước cũng đã ký kết 98 văn kiện hợp tác.

Trong chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Singapore vào tháng 2/2023, hai Thủ tướng nhất trí tăng cường tin cậy chính trị, duy trì trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp, trên tất cả các kênh

Hợp tác giữa hai Quốc hội thời gian qua cũng được đẩy mạnh. Chủ tịch Quốc hội hai bên đã tổ chức hội đàm trực tuyến (ngày 14/7/2021) thảo luận thực chất về hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp. Chủ tịch Quốc hội Singapore đã đến Việt Nam dự SEA Games 31 (từ ngày 12-18/5/2022) và thăm chính thức Việt Nam (từ ngày 18-20/5/2022).

Hai bên đã ký MOU hợp tác giữa hai Quốc hội nhân dịp này.

Phát triển kinh tế số - kinh tế xanh

Kinh tế số - kinh tế xanh là lĩnh vực ưu tiên phát triển của cả Việt Nam và Singapore. Thời gian qua, hai bên đã nỗ lực thúc đẩy trao đổi để cụ thể hóa các lĩnh vực hợp tác, hướng tới ký kết những thỏa thuận trong thời gian tới.

Về phía Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ ngày 2/8 vừa qua đã ký quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành để triển khai Bản ghi nhớ về quan hệ Đối tác Kinh tế số- kinh tế xanh.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Singapore Mai Phước Dũng, đây là một lĩnh vực hợp tác có rất nhiều dư địa, tiềm năng to lớn giữa hai nước trong những năm tới.

Về kinh tế số, hai bên sẽ đẩy mạnh hợp tác phát triển, kết nối chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, trong đó có chia sẻ, kết nối các cơ sở dữ liệu quốc gia.

Về kinh tế xanh, mục tiêu của hai nước tương đồng, là phấn đấu giảm phát thải bằng 0 vào năm 2050, và hai nước sẽ tập trung vào hợp tác trong lĩnh vực năng lượng sạch, năng lượng xanh trong thời gian tới.

Quan hệ kinh tế tiếp tục phát triển. Ngay khi cơ bản kiểm soát được đại dịch COVID-19, từ tháng 3/2022, Việt Nam và Singapore đã sớm dỡ bỏ các hạn chế đi lại với nhau, nối lại đường bay thương mại. Tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 8,3 tỷ USD năm 2021 và 9,15 tỷ USD năm 2022 (tăng 11,6% so với năm 2021), trong đó Việt Nam xuất khẩu 4,3 tỷ USD và nhập khẩu 4,8 tỷ USD.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt 4,5 tỷ USD, giảm 5,7% so với năm 2022 (trong đó, Việt Nam xuất khẩu 2 tỷ USD, giảm 13,1% so với cùng kỳ năm 2022 và nhập khẩu 2,5 tỷ USD, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2022).

Việt Nam và Singapore thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973 và nâng tầm quan hệ lên Đối tác Chiến lược năm 2013. Singapore là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam ở khu vực. Hai nước luôn nằm trong nhóm 15 đối tác thương mại lớn nhất của nhau, trong đó, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 12 của Singapore và Singapore là đối tác thương mại lớn thứ 15 của Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam hiện có 153 dự án đầu tư sang Singapore còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký hơn 690 triệu USD (đứng thứ 10/80 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư của Việt Nam), tập trung vào lĩnh vực khoa học công nghệ; bán buôn bán lẻ; thông tin truyền thông; bất động sản, công nghiệp chế biến, chế tạo…

Hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực. Về quốc phòng-an ninh, hai bên duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cơ chế đối thoại và hợp tác thường niên hiện có; năm 2022 đã ký Hiệp định giữa Chính phủ 2 nước về hợp tác quốc phòng song phương.

Về giao thông vận tải, Singapore là một trong những thị trường hàng không có tầm quan trọng đặc biệt với Việt Nam với dung lượng hành khách đến Việt Nam đứng thứ 6 (theo số liệu năm 2019). Hiện nay các hãng hàng không Việt Nam-Singapore đã cơ bản khôi phục chuyến bay thương mại thường lệ chở khách giữa hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cam kết Việt Nam sẵn sàng bán năng lượng tái tạo cho Singapore và hai bên đang xúc tiến công việc để cụ thể hóa thỏa thuận này.

Chuyến thăm của Thủ tướng Lý Hiển Long sẽ tiếp tục củng cố, thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước vì hòa bình, ổn định chung trong khu vực và thế giới./.