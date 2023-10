Theo một báo cáo do nền tảng tuyển dụng Trung Quốc Liepin công bố, các công việc trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) sở hữu mức lương trung bình cao nhất đối với sinh viên tốt nghiệp đại học Trung Quốc trong năm nay.

Theo báo cáo công bố hôm thứ Tư, các nhà tuyển dụng trong ngành AI của Trung Quốc đang đưa ra mức lương trung bình là 18.592 nhân dân tệ (2.600 USD) mỗi tháng cho sinh viên tốt nghiệp đại học vào năm 2023, cao hơn tất cả các ngành khác.

Theo báo cáo, ngành Blockchain đứng thứ hai, tiếp theo là các dịch vụ chăm sóc người già, thiết bị hàng không và vũ trụ cũng như thiết bị liên lạc, với mức lương trung bình từ 15.500 đến 17.500 nhân dân tệ mỗi tháng.

Báo cáo nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về nhân tài AI, được đưa ra khi các công ty Trung Quốc đang tranh giành thuê những người có kỹ năng phát triển AI tạo sinh trong bối cảnh chạy đua gay gắt nhằm thu hút người dùng đến các dịch vụ kiểu ChatGPT. Báo cáo cho biết mức lương trung bình mà ngành AI đưa ra trong năm nay đã tăng hơn 40% so với ba năm qua.

Dữ liệu trước đó do Liepin tổng hợp cho thấy nhu cầu về nhân tài AI của Trung Quốc đã tăng gấp ba lần so với 5 năm trước, với các vai trò liên quan đến mô hình đào tạo, bot đàm thoại và nội dung do AI tạo ra.

Báo cáo cho biết: “Cuộc chiến nhân tài trên toàn quốc đã khiến sinh viên tốt nghiệp trở thành tâm điểm tranh chấp của các thành phố, với tiền lương là một trong những công cụ thuận lợi nhất để thu hút người dân”, đồng thời cho biết thêm rằng các thành phố của Trung Quốc như Tây An và Hợp Phì đang tăng gấp đôi đầu tư vào lĩnh vực công nghệ.

Theo báo cáo, các công việc liên quan đến công nghệ thông tin, internet và trò chơi điện tử vẫn là mục tiêu phổ biến nhất đối với sinh viên tốt nghiệp, mặc dù sự nhiệt tình đã giảm đi trong hai năm qua.

Trong khi đó, các công việc liên quan đến điện tử, viễn thông và bán dẫn trở thành hạng mục phổ biến thứ ba, với tỷ lệ nộp CV gần như gấp đôi so với năm 2021.

Báo cáo cho biết, nhìn chung, các nhà tuyển dụng ở Trung Quốc thường đưa ra mức lương trung bình là 10.342 nhân dân tệ cho sinh viên tốt nghiệp đại học vào năm 2023, thấp hơn một chút so với 10.575 nhân dân tệ vào năm 2022.

Ông Liepin cho rằng sự sụt giảm mức lương trung bình là do những bất ổn kinh tế vĩ mô trong những năm gần đây, đồng thời lưu ý rằng mức lương trung bình hiện tại vẫn cao hơn năm 2021.

Xét về thành phố, Bắc Kinh - nơi có nhiều gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc như Baidu và Meituan, đưa ra mức lương trung bình cao nhất là 13.283 nhân dân tệ, tiếp theo là trung tâm tài chính Thượng Hải và các trung tâm công nghệ Thâm Quyến và Hàng Châu.

Báo cáo được đưa ra trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang phải vật lộn với tình trạng tăng trưởng chững lại, tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ gia tăng và chuỗi cung ứng bị tàn phá sau đại dịch Covid-19 cũng như các biện pháp hạn chế từ phía Hoa Kỳ.

Năm nay, kỷ lục 11,6 triệu sinh viên tốt nghiệp cao đẳng và đại học tham gia thị trường lao động. Tỷ lệ thất nghiệp ở những người từ 16 đến 24 tuổi đã tăng lên mức cao kỷ lục 21,3% trong tháng 6, sau đó chính phủ Trung Quốc cho biết họ đang đình chỉ công bố dữ liệu về tình trạng thất nghiệp của thanh niên.

Theo SCMP