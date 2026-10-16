Ukraine cạn tên lửa Patriot giữa lúc ông Trump và ông Zelensky căng thẳng

Ukraine được cho là đã sử dụng hết số tên lửa đánh chặn Patriot do Mỹ sản xuất còn lại trong kho để đối phó các đợt tập kích của Nga.

Ukraine đã sử dụng hết số tên lửa đánh chặn Patriot do Mỹ sản xuất còn lại để đối phó với các cuộc tấn công của Nga, CNN đưa tin hôm thứ Năm, dẫn lời một nguồn tin am hiểu vấn đề.

Thông tin về tình trạng thiếu hụt tên lửa xuất hiện giữa lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công khai đấu khẩu liên quan đến quyết định của ông Trump nới lệnh trừng phạt đối với dầu diesel Nga và các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào nhà máy lọc dầu của Moscow.

Theo CNN, Không quân Ukraine cho biết đã đánh chặn được 4 tên lửa đạn đạo của Nga, dường như bằng những quả đạn Patriot cuối cùng còn trong kho.

Một nguồn tin cho hay: "Gần như toàn bộ tên lửa đạn đạo trong đợt tấn công gần đây đều không bị đánh chặn do thiếu tên lửa đánh chặn”.

Ông Zelensky cho biết ông cảm thấy bị phản bội sau khi ông Trump dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu diesel của Nga hồi đầu tháng này, với hy vọng kéo giảm giá năng lượng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào tháng 11.

Ông Trump bảo vệ quyết định này, cho rằng động thái đó có lợi cho người tiêu dùng và phù hợp với chương trình nghị sự “Nước Mỹ trên hết” của mình.

Khi được hỏi về những chỉ trích của ông Zelensky đối với thỏa thuận dầu diesel, ông Trump ám chỉ rằng đã đến lúc Ukraine cần “một tổng thống mới”.

Nhiệm kỳ tổng thống 5 năm của ông Zelensky đã kết thúc vào năm 2024, nhưng nhà lãnh đạo Ukraine từ chối tổ chức bầu cử mới, viện dẫn tình trạng thiết quân luật và nhu cầu đạt được lệnh ngừng bắn kéo dài nhiều tháng với Nga.

Điện Kremlin lập luận rằng Ukraine sẽ lợi dụng một thỏa thuận đình chiến kéo dài để bổ sung lực lượng vũ trang. Moscow cho biết nước này chỉ sẵn sàng tạm dừng các cuộc tấn công trong ngày bầu cử.

Đầu tuần này, ông Zelensky tuyên bố sẽ không làm theo yêu cầu của ông Trump về việc chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng của Nga. Tổng thống Mỹ trước đó quy trách nhiệm cho những đòn tập kích này về tình trạng giá năng lượng tăng cao.

Ông Zelensky cho biết Ukraine chỉ đồng ý ngừng tấn công các cơ sở năng lượng nếu Nga cũng thực hiện cam kết tương tự. Tuy nhiên, Moscow tuyên bố muốn đạt được một thỏa thuận hòa bình toàn diện theo các điều kiện của mình, thay vì một lệnh ngừng bắn vô điều kiện. Nga cho rằng Ukraine sẽ tận dụng thỏa thuận ngừng bắn để giành lợi thế.

Rạn nứt giữa ông Trump và ông Zelensky càng sâu sắc trong tuần này, sau khi Ukraine thông báo các dịch vụ vệ tinh Starlink và Starshield do SpaceX cung cấp đột ngột bị gián đoạn. Kiev sử dụng những dịch vụ này để hỗ trợ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV).

Các quan chức Ukraine cũng cho biết họ không nhận được cảnh báo trước từ các đối tác phương Tây về những đợt Nga phóng tên lửa tấn công Kiev trong hai đêm liên tiếp, thứ Hai và thứ Ba.

Theo truyền thông Mỹ, các quan chức nước này cho rằng thời tiết xấu khiến họ không phát hiện được các vụ phóng tên lửa. Tuy nhiên, các đối tác Ukraine được cho là khó tin vào lời giải thích này.

Theo CNN, RT