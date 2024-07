U80 thoát trĩ “sung sướng” - khi hạnh phúc vẫn đến dẫu muộn màng

Bệnh trĩ là căn bệnh phổ biến, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của nhiều người, đặc biệt là người cao tuổi. Người bệnh thường không chỉ khó chịu vì những sự bất tiện trĩ đem lại, mà còn lo lắng và ám ảnh vì quá trình điều trị trĩ luôn gắn với những từ “gian nan”, “thốn”, “mệt mỏi” vì lâu hồi phục...

Cắn răng chịu đựng vì nghĩ đã… “thất thập cổ lai hy”

Cụ Đ.V.N. (Nam Định) - một bệnh nhân trĩ 74 tuổi - từng được chẩn đoán và chỉ định điều trị trĩ nhiều năm trước tại một địa chỉ ở địa phương. Sau một thời gian, bệnh trĩ tái phát kèm theo nhiều biểu hiện khó chịu đặc trưng như rát hậu môn, chảy máu, đau đớn nhức nhối, khó khăn trong đại tiện và thường xuyên mất ngủ vì cơn đau trĩ. Cụ N. trăn trở: “Chữa ở đấy tôi được cho đi cắt, đau kéo dài hàng tuần, kèm thuốc về bôi uống thì khỏi được 2-3 năm rồi lại trĩ lại phát triển, không dứt điểm được”.

“Ăn không ngon, ngủ không yên” vì trĩ nhưng cụ ông 74 tuổi vẫn cắn răng chịu đựng. Theo chia sẻ của cụ, việc chần chừ điều trị đến từ những âu lo “tuổi tôi đã cao, lại thêm lý do sức khỏe không tốt, nhiều bệnh lý nền”- sợ không chịu được nếu điều trị có phần đau đớn và kéo dài như trước đây. Đây dường như cũng là tâm lý chung của nhiều người bệnh cao tuổi khi chần chừ trước lựa chọn điều trị hay không.

May mắn thay, nỗi niềm này được con cháu trong gia đình cụ thấu hiểu và hỗ trợ bằng cách tìm hiểu các phương pháp và địa chỉ điều trị trĩ uy tín. Sau nhiều lần được con cháu thuyết phục, cụ N. vượt đường xa từ Nam Định lên Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc TCI điều trị bệnh trĩ. Đây không chỉ là nơi thăm khám quen thuộc của gia đình trong vài năm nay mà còn là địa chỉ được nhiều người biết đến với uy tín lâu năm trong điều trị trĩ nhẹ nhàng không đau.

Tại đây, bệnh nhân N. được bác sĩ CKI Phí Văn Tự, Phó trưởng Khoa Ngoại trực tiếp chẩn đoán, tư vấn và điều trị. Nhận xét về ca bệnh, bác sĩ Phí Văn Tự cho biết: “Qua thăm khám, chúng tôi thấy diện cắt trĩ bốn năm trước ở phía ngoài đã xơ hóa một phần phía rìa ngoài hậu môn. Thăm khám trực tràng có các búi trĩ nội căng. Bệnh nhân đã được nội soi hậu môn - trực tràng, hình ảnh rõ nét trĩ nội độ 3 đang chảy máu.”

Bác sĩ cho biết thêm: “Đối với bệnh nhân đã phẫu thuật 1 lần, đặc biệt tuổi đã cao, hiện tại búi trĩ vẫn đang chảy máu thì cần xử lý ngay. Đối với trĩ độ 3 như bệnh nhân N., uống thuốc chỉ cầm cự trong thời gian ngắn, về lâu dài thì không triệt để được.”

Bệnh trĩ phổ biến ở người cao tuổi vì nhiều yếu tố như độ tuổi, tình trạng suy giảm chức năng tiêu hóa gây rối loạn đại tiện, yếu tố chế độ sinh hoạt, vận động,... Việc điều trị cho người bệnh ở độ tuổi này cũng cần được cân nhắc kỹ hơn do người cao tuổi thường có sức khỏe yếu hơn, khả năng hồi phục chậm hơn so với người trẻ: “Việc lựa chọn phương pháp điều trị cần ưu tiên sự an toàn, ít xâm lấn và ít gây biến chứng”- Bác sĩ Phí Văn Tự nhấn mạnh.

Bệnh trĩ phổ biến ở người cao tuổi (Ảnh: Freepik)

Đốt trĩ Laser Diode “sung sướng”: Hoa hạnh phúc bất ngờ nở muộn

Tại Khoa Ngoại, Thu Cúc TCI, bác sĩ Phí Văn Tự cùng hội đồng chuyên môn quyết định ứng dụng đốt trĩ Laser Diode vào điều trị cho bệnh nhân Đ.V.N. Bác sĩ cho biết: “Đối với bệnh nhân đã 73 tuổi có trĩ tái phát, biến chứng chảy máu, chúng tôi đã xem xét, cân nhắc rất kỹ, quyết định sử dụng phương pháp tiên tiến nhất - Đốt trĩ bằng Laser nội mạch. Phẫu thuật này can thiệp phía lớp dưới niêm mạc, hoàn toàn không cắt gì trong ống hậu môn trực tràng. Đường vào hoàn toàn ở phía ngoài rìa hậu môn và đốt mạch trĩ hoàn toàn dưới lớp niêm mạch. Đây là phương pháp tối ưu và rất nhẹ nhàng, nhanh chóng hồi phục, giảm các biến chứng cho bệnh nhân”

Sau khi thực hiện phương pháp vô cảm gây tê tủy sống, quá trình đốt trĩ cho bệnh nhân N. diễn ra nhanh chóng và thuận lợi trong khoảng 30 phút. Các búi trĩ nội độ 3 được tác động nhờ năng lượng Laser đi trực tiếp, chặn nguồn máu nuôi búi trĩ, đánh xẹp và co nhỏ búi trĩ. Với cơ chế này, búi trĩ nhanh chóng co nhỏ và được triệt tiêu. Bệnh nhân tỉnh táo trong suốt quá trình đốt, hồi phục nhanh khoảng vài tiếng sau can thiệp. Đội ngũ bác sĩ tại TCI cho biết: “Buổi trưa hôm sau thì bệnh nhân đã có thể ra viện, đau rất ít và hiện tại thì tình trạng đã ổn định rồi”

Đốt trĩ Laser Diode tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc TCI (Ảnh: Thu Cúc TCI)

Chia sẻ về quá trình đốt trĩ, bệnh nhân trĩ U80 không giấu nổi niềm vui và hạnh phúc cùng sự bất ngờ: “Sung sướng, tuyệt vời, không còn gì bằng nữa. Quá trình nhẹ nhàng, không đau thốn. Lo lắng bao nhiêu thì bây giờ thoải mái bấy nhiêu. Đến nay coi như là được tới 8-90 phần trăm rồi” kèm theo khẳng định chắc nịch: “Biết nhẹ nhàng như này thì cũng không gắng chịu đựng trĩ làm gì”.

Laser Diode là công nghệ đốt trĩ hiện đại được các bác sĩ Khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc TCI phát triển và ứng dụng trong điều trị trĩ. Phương pháp thường được bệnh nhân nhắc đến với tên gọi “Đốt trĩ sung sướng” bởi ưu điểm can thiệp được trong thời gian trĩ tiến triển, không đau, không chảy máu, dễ dàng đi lại sau vài giờ và có thể xuất viện chỉ sau một ngày.

Đặc biệt, theo bác sĩ Phí Văn Tự, đốt trĩ Laser Diode an toàn và phù hợp cho nhiều đối tượng, nhiều độ tuổi. Đối với bệnh nhân trĩ cao tuổi như cụ N., phương pháp này giải quyết nỗi lo lắng về cơn đau và thời gian nằm viện, giúp người bệnh yên tâm và tự tin điều trị. Đây cũng là kỹ thuật tương đối khó, yêu cầu chuyên môn vững vàng và độ chuẩn xác cao khi tiến hành. Bởi vậy, phương pháp được áp dụng tại cơ sở y tế lớn, được trang bị máy móc vật tư hiện đại và có uy tín lâu năm trong thăm khám và điều trị bệnh trĩ.