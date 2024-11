Công ty Truyền tải điện 2 làm việc, đối thoại với người lao động tại các Truyền tải điện Quảng Nam

Từ ngày 12 – 13/11/2024, đoàn công tác của Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) do ông Lê Đình Chiến – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC2 dẫn đầu đến làm việc và đối thoại trực tiếp với người lao động (NLĐ) tại các Truyền tải điện (TTĐ) Quảng Nam.

Ông Lê Đình Chiến – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC2 làm việc và đối thoại trực tiếp với người lao động TTĐ.

Tham gia đoàn công tác có ông Nguyễn Đăng Thông – Chủ tịch Công đoàn PTC2, lãnh đạo các phòng chức năng của PTC2; lãnh đạo, công đoàn và toàn thể NLĐ của các đơn vị.

Tại buổi làm việc với các đơn vị, đoàn đã nghe lãnh đạo các TTĐ Quảng Nam, Quảng Ngãi báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng (SXKD-ĐTXD) 10 tháng đầu năm, tình hình thực hiện công tác 2 tháng cuối năm 2024, công tác phòng chống lụt bão và lập kế hoạch năm 2025.

Tại các buổi làm việc đoàn đã thông tin đến các đơn vị kết quả Hội nghị NLĐ năm 2024 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), thỏa ước lao động tập thể đã được Tổng giám đốc và Chủ tịch Công đoàn EVNNPT ký kết thông qua tại Hội nghị.

Bên cạnh đó, nhằm phát phát huy quyền làm chủ của người lao động, tạo điều kiện để người lao động được tham gia ý kiến về những vấn đề có liên quan đến đời sống việc làm và kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh đáp ứng yêu cầu phát triển của các TTĐ và PTC2 trong giai đoạn mới. Đoàn đã trực tiếp lắng nghe và tham gia đối thoại trực tiếp với người lao động tại các đơn vị trực thuộc các TTĐ.

Tại các buổi đối thoại trực tiếp, Chủ tịch Công đoàn Công ty đề nghị cán bộ đoàn viên tham gia góp ý sửa đổi các quy chế, quy định trong đó có việc góp ý về Nội quy lao động, sử dụng quỹ tương trợ để trình Hội nghị người lao động PTC2 năm 2025.

Theo đó, NLĐ của TTĐ đã mạnh dạn trao đổi, đề xuất trực tiếp với lãnh đạo Công ty nhiều vấn đề, trong đó nổi bật: Tăng thêm chế độ thu hút tại các vùng sâu vùng xa như Đăk Oóc, Chà Val, Sơn Hà; chế độ chính sách tiền lương, cân đối lại định biên lao động để đáp ứng công việc, đánh giá hệ số năng lực KPI của CBCNV; trang bị thêm công cụ phục vụ công tác sửa chữa, xe ô tô, thiết bị bay UAV, lắp đặt thêm các camera giám sát trên đường dây, vật tư dự phòng cho các đơn vị phục vụ công tác sửa chữa, phòng chống lụt bão…

Sau khi lắng nghe các ý kiến báo cáo của đơn vị, nguyện vọng của người lao động, lãnh đạo Công ty và Công đoàn Công ty và các phòng chuyên môn đã trực tiếp giải đáp mọi vấn đề có liên quan đến thực hiện các quy chế, quy định hiện có, tình hình đời sống tinh thần, vật chất cũng như giải quyết tại chỗ những đề xuất có liên quan đến công tác sản xuất của đơn vị, trang bị cơ sở vật chất, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD, ĐTXD, tăng năng suất lao động.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng và triển khai thực hiện chiến lược phát triển, tái cơ cấu tổ chức bộ máy tổ chức, đổi mới quản trị doanh nghiệp, văn hóa doanh nghiệp, đảm bảo việc làm, chế độ phúc lợi và nâng cao đời sống NLĐ...

Tại các buổi làm việc ông Chiến đã cảm ơn lực lượng công nhân tham gia biệt phái hỗ trợ thi công đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch – Phố Nối, qua đó đã góp phần cho PTC2 hoàn thành nhiệm vụ EVN/EVNNPT giao.

Các đơn vị tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch để cùng PTC2 hoàn thành các chỉ tiêu về kết quả SXKD-ĐTXD, đồng thời nhấn mạnh thêm: Từ đây đến năm 2025, ngoài nhiệm vụ sản xuất các chi bộ cần chuẩn bị tốt mọi mặt tổ chức Đại hội Chi bộ trong tháng 2/2025 và hướng đến tổ chức thành công đại hội Đảng bộ PTC2 trong tháng 4/2025.

Để hoàn thành các nhiệm vụ EVNNPT giao, đảm bảo đáp ứng kịp thời các nhu cầu cung cấp điện, đảm bảo an toàn và an ninh năng lượng cho phát triển kinh tế, góp phần ổn định an ninh chính trị cho các địa phương, PTC2 mong muốn người lao động các TTĐ Quảng Nam, Quảng Ngãi tập trung đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt khối lượng công việc được giao.

Trong đó đặc biệt là đảm bảo việc cung cấp điện trên địa bàn an toàn, liên tục, góp phần vào quá trình phát triển kinh tế, xã hội, ổn định an ninh chính trị cũng như thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam.

Hình ảnh hoạt động:

Ông Lê Đình Chiến kiểm tra tình hình vận hành tại Tổ TTLĐ Tam Kỳ

Ông Lê Đình Chiến kiểm tra tình hình vận hành tại Tổ TTLĐ Sông Tranh

Ông Lê Đình Chiến đối thoại trực tiếp với người lao động tại TTĐ Quảng Nam

Ông Lê Đình Chiến kiểm tra tình hình vận hành tại Tổ TTLĐ Quảng Ngãi

Ông Lê Đình Chiến kiểm tra tình hình vận hành tại Đội TTĐ Sơn Hà