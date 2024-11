Chính thức ra mắt phòng chờ PVcomBank Premier Lounge tại Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng

Tọa lạc ngay tại cửa D3, sảnh T1 nhà ga đi quốc nội, phòng chờ PVcomBank Premier Lounge rất dễ nhận diện bởi màu sắc nổi bật. Phòng chờ gây ấn tượng với thiết kế sang trọng và tinh tế, kết hợp hài hòa giữa các yếu tố thẩm mỹ từ màu sắc đến đường nét. Đặt mục tiêu phục vụ nhóm khách hàng Hội viên Dịch vụ Ngân hàng Ưu tiên, nên PVcomBank tập trung vào sự tối giản để tăng hiệu quả việc sử dụng 3 mặt thoáng, giúp khách hàng có thể tận hưởng một tầm nhìn bao quát, đón ánh sáng tự nhiên từ nhiều hướng, mang lại cảm giác thư thái trước mỗi chuyến bay.

So với các phòng chờ bên trong khu vực kiểm tra an ninh, đây là lợi thế của PVcomBank bởi Ngân hàng sẽ phục vụ được đa dạng các nhóm khách hàng, bao gồm cả hành khách có chuyến bay cũng như người thân, đối tác đi tiễn hoặc đón khách. Sau khi check in và gửi hành lý, khách hàng có thể thư giãn, nghỉ ngơi và tận hưởng những dịch vụ ưu tiên trong không gian sang trọng, tiện nghi hoặc họp hành, xử lý công việc trước giờ khởi hành.

Bên trong khu vực phòng chờ, PVcomBank bố trí một cách hài hòa, hợp lý các hệ thống tiện ích phục vụ gồm: đường truyền Wi-Fi tốc độ cao, quầy buffet ẩm thực đa dạng, ghế massage, , khu vực trải nghiệm kênh số ... Tất cả các dịch vụ đều được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng theo tiêu chuẩn cao cấp với năng lực phục vụ lên tới 30 khách hàng trong cùng một thời điểm. Với màn hình LED hiển thị thông tin chi tiết về các chuyến bay cùng hệ thống thông báo kết nối trực tiếp với trung tâm điều hành của Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng, khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm thư giãn hoặc làm việc, mà vẫn theo dõi lịch trình bay của mình một cách đầy đủ, chính xác.

Ngoài ra, để nâng tầm chất lượng dịch vụ đối với từng phân khúc, PVcomBank Premier Lounge bố trí phòng Private để phục vụ nhóm khách hàng cao cấp. Tại đây, ngoài không gian thư giãn, làm việc riêng tư, khách hàng còn được lễ tân phục vụ riêng khi có nhu cầu ăn uống, hoặc sử dụng các thiết bị công nghệ… đồng thời nhận được sự hỗ trợ, tư vấn trực tiếp đến từ các Giám đốc Dịch vụ Khách hàng Ưu tiên về những giải pháp tài chính đặc quyền của Ngân hàng. Điều này cũng góp phần mang lại cho khách hàng những trải nghiệm xuyên suốt, trọn vẹn khi tìm hiểu về hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ tại PVcomBank.

Phòng chờ PVcomBank Premier Lounge phục vụ đa dạng các nhóm khách hàng, bao gồm cả hành khách có chuyến bay và người thân, bạn bè đi tiễn, đón khách

Phát biểu tại lễ khai trương, bà Nguyễn Thúy Hạnh, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân PVcomBank nhấn mạnh: “PVcomBank hiểu rằng, đối với những khách hàng Hội viên Dịch vụ Ngân hàng Ưu tiên, thời gian đặc biệt quý giá. Vì vậy, khoảng thời gian lưu lại phòng chờ PVcomBank Premier Lounge trước khi khởi hành không chỉ để nghỉ ngơi, thư giãn mà còn là nơi khách hàng gặp gỡ, kết nối, giao lưu với những người bạn đồng hành có cùng đam mê, để chia sẻ về phong cách sống, những cơ hội thành công và những hành trình thú vị sắp tới. Chúng tôi hy vọng rằng, phòng chờ PVcomBank Premier Louge sẽ là nơi gắn kết những giá trị tinh hoa, những cốt cách tâm - tầm - tài của giới doanh nhân, để cùng góp phần phát triển đất nước ngày càng thịnh vượng”.

Là một trong những khách hàng đầu tiên trải nghiệm, bà Nguyễn Thị Đỗ Quyên bày tỏ ấn tượng về phòng chờ PVcomBank Premier Lounge: “Tôi đã đến rất nhiều phòng chờ thương gia tại các sân bay trong nước cũng như quốc tế nhưng đây là lần đầu tiên tôi sử dụng phòng chờ bên ngoài khu vực kiểm tra an ninh. Điều này đã giúp tôi tối ưu thời gian quý giá trước mỗi chuyến bay bởi nhiều khi, tôi rất muốn gặp gỡ, trò chuyện lâu hơn với người thân, bạn bè thậm chí họp nhanh với đối tác mà không bị giới hạn bởi các quy định về an ninh tại sân bay. PVcomBank Premier Louge thực sự rất đáng trải nghiệm cho những hành khách có cùng nhu cầu như tôi”.

Không gian riêng tư và các dịch vụ đặc biệt dành cho khách hàng Private

Để sử dụng dịch vụ tại phòng chờ PVcomBank Premier Lounge, các Hội viên Dịch vụ Ngân hàng Ưu tiên PVcomBank chỉ cần cung cấp căn cước công dân hoặc hộ chiếu. Các khách hàng khác của PVcomBank có thể quy đổi điểm PVOne đã tích lũy để nhận evoucher sử dụng dịch vụ, với mức quy đổi 450.000 điểm PVOne/01 evoucher, tương ứng với một lần sử dụng.